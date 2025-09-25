Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: az U17-es fiúk kikaptak, az U15-ös lányok nyertek

2025.09.25. 19:59
Az U17-es fiú labdarúgó-válogatott kikapott az üzbégektől felkészülési meccsen Telkiben, míg az U17-es leány nemzeti csapat magabiztosan verte az észak-macedónokat a szlovéniai UEFA Development-tornán.

Jeremiás Gergő vezette U17-es fiú labdarúgó-válogatott a keddi 3–2-es győzelem után, csütörtökön 2–1-re vereséget szenvedett az üzbég csapattól a telki edzőközpontban rendezett felkészülési mérkőzésen. A mieink gólját Somfalvi Barna szerezte a harmadik percben.

Az U17-esekre október 8. és 14. között Eb-selejtezőtorna vár a házigazda Észak-Macedónia, Gibraltár és Csehország ellen.

U17-ES FIÚ VÁLOGATOTTMÉRKŐZÉS, TELKI
Magyarország–Üzbegisztán 1–2 (1–0)
Magyarország: Jakab - Vincze (Kimmel, 63.), Russnák, Szakál, Papp (Varga, 76.) - Milkovics - Polonkai (Kiss, 86.), Somogyi (Serucza, 76.) - Somfalvi (Szabó, 86.), Gyánó (Dajka, 63.), Bogdán (Nyári, 86.)
Gólszerző: Somfalvi (3.), ill. Muhammad (52.), Subrob (53.)

Mindeközben csütörtökön a Szanyi Mária irányította U15-ös leányválogatott is pályára lépett, és 4–1-es győzelemmel kezdett Észak-Macedónia ellen a szlovéniai UEFA Development-tornán. A magyar gólokat Pántya Liza, Lakatos Panna, Magyar Luca és Kurucz Vivien szerezték. A mieink legközelebb szombaton 11 órakor Bulgária ellen lépnek pályára.

U15-ÖS LEÁNY UEFA DEVELOPMENT-TORNA, SZLOVÉNIA
Magyarország–Észak-Macedónia 4–1 (2–1)
Magyarország: Csiky (Feurer, 46.) - Verasztó (Adács, 77.), Derényi (Horváth, 60.), Juhász, Haklik - Magyar (Mogyorósy, 60.), Karancsi (Molnár, 46.) - Demeter (Sipos, 60.), Baranyi (Kurucz, 46.), Lakatos (Soós, 46.) - Pántya (Szabó R., 46.)
Gólszerzők: Pántya (20.), Lakatos (42.), Magyar (47.), Kurucz (77.)

(Kiemelt képen: az U17-es fiúválogatott kikapott az üzbégektől a telki edzőmeccsen Forrás: mlsz.hu)

Ezek is érdekelhetik