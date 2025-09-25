Labdarúgás: az U17-es fiúk kikaptak, az U15-ös lányok nyertek

A Jeremiás Gergő vezette U17-es fiú labdarúgó-válogatott a keddi 3–2-es győzelem után, csütörtökön 2–1-re vereséget szenvedett az üzbég csapattól a telki edzőközpontban rendezett felkészülési mérkőzésen. A mieink gólját Somfalvi Barna szerezte a harmadik percben.
Az U17-esekre október 8. és 14. között Eb-selejtezőtorna vár a házigazda Észak-Macedónia, Gibraltár és Csehország ellen.
Mindeközben csütörtökön a Szanyi Mária irányította U15-ös leányválogatott is pályára lépett, és 4–1-es győzelemmel kezdett Észak-Macedónia ellen a szlovéniai UEFA Development-tornán. A magyar gólokat Pántya Liza, Lakatos Panna, Magyar Luca és Kurucz Vivien szerezték. A mieink legközelebb szombaton 11 órakor Bulgária ellen lépnek pályára.
(Kiemelt képen: az U17-es fiúválogatott kikapott az üzbégektől a telki edzőmeccsen Forrás: mlsz.hu)