Labdarúgás: több mint 1200 fiatalperc az NB I 7. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 7. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Ferencváros 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Diósgyőrrel. A FTC-ben a 19 éves Tóth Alex, a miskolci alakulatban a 20 esztendős Demeter Milán végig a pályán volt.
Szombaton 1–1-gyel zárult a Nyíregyháza–Paks összecsapás. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs egy félidőt kapott a vezetőedzőtől, a tolnaiaknál a 20 éves Horváth Kevin 90, a vele egyidős Pető Milán 14 percet játszott.
A Kazincbarcika 2–0-ra megverte az Újpestet, ezzel megszerezte története első NB I-es győzelmét. A hazaiaknál a 20 éves Balázs Levente 79, a 19 éves Kun Olivér 11 percet volt pályán, míg
a liláknál továbbra sem játszott egyetlen percet sem utánpótláskorú labdarúgó az évadban.
A Puskás Akadémia otthon kapott ki 2–0-ra a Győri ETO-tól. A felcsúti csapatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, a 19 esztendős Vékony Bence 15 percre állt be. A győrieknél két 20 éves futballista kapott lehetőséget: Bíró Bence 76, Bánáti Kevin 14 percet szerepelt.
Vasárnap a Debreceni VSC idegenben győzte le 1–0-ra a Kisvárdát. A hazaiak kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, továbbá a 18 éves Szabó Szilárd 79, a 19 esztendős Pintér Filip 45 percet játszott. A DVSC-ben Szűcs Tamás az egész meccsen pályán volt.
Az MTK Budapest 1–0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A 20 éves Kovács Patrik 90, a 19 éves Átrok Zalán 62, a 18 esztendős Németh Hunor 3 percig bizonyíthatott. A ZTE-ben három 20 éves labdarúgót figyelhettünk:
a debütáló Bodnár Gergő végigjátszotta a mérkőzést,
míg Papp Csongor 55, Klausz Milán 13 percet szerepelt.
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 7. FORDULÓJÁBAN: 1228
Csapatok:
Kisvárda: 90+76+45=211
Zalaegerszeg: 90+55+13=158
MTK Budapest: 90+62+3=155
Puskás Akadémia: 90+15=105
Paks: 90+14=104
Ferencváros: 90
Diósgyőr: 90
Debrecen: 90
Kazincbarcika: 79+11=90
Győri ETO: 76+14=90
Nyíregyháza: 45
Újpest: 0
Játékosok:
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90
Horváth Kevin (Paks): 90
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Tóth Alex (Ferencváros): 90
Demeter Milán (Diósgyőr): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Balázs Levente (Kazincbarcika): 79
Szabó Szilárd (Kisvárda): 76
Bíró Barnabás (Győri ETO): 76
Átrok Zalán (MTK Budapest): 62
Papp Csongor (Zalaegerszeg): 55
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Pintér Filip (Kisvárda): 45
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 15
Pető Milán (Paks): 14
Bánáti Kevin (Győri ETO): 14
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 13
Kun Olivér (Kazincbarcika): 11
Németh Hunor (MTK Budapest): 3
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Bodnár János (Zalaegerszeg) debütált az NB I-ben Forrás: ZTE FC)