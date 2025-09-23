Bár Saka visszatért, egy másik jobbszélsőjét elvesztette az Arsenal

A 23 éves szélső kezdőként kapott lehetőséget vasárnap, ám a szünetben le kellett cserélni, helyére Bukayo Saka állt be. „Már a mérkőzés elején érezte, hogy nincs rendben a térde, ezért nem tudta folytatni” – nyilatkozta Mikel Arteta vezetőedző a találkozó után.

A hétfői vizsgálatok kizárták az elülső keresztszalag-szakadást, de Madueke így is kihagyja az Arsenal közelgő meccseit, valamint legalább egy válogatott szünetet is.



Az „ágyúsoknál” továbbra is hosszú a sérültek listája: Kai Havertz augusztus végi térdműtétje után még nem tért vissza, Gabriel Jesus januárban szenvedett súlyos térdsérülést, míg csapatkapitányuk, Martin Ödegaard vállproblémákkal bajlódik.

Madueke nyáron érkezett a Chelsea-től 48.5 millió fontért, és eddig mind a hat tétmeccsen pályára lépett az új idényben. Teljesítményével hamar bizonyította, hogy fontos láncszeme lehet Arteta támadósorának – különösen Saka augusztus végi sérülése idején volt nélkülözhetetlen a jobb szélen.

Saka mostanra felépült, de Arteta számára komoly fejtörést okozhat, hogyan ossza be játékosai terhelését. Alternatívát jelenthet Gabriel Martinelli és Ethan Nwaneri bevetése a jobb oldalon, vagy a 15 éves Max Dowman, aki már két bajnokin is lehetőséget kapott csereként.

Az Arsenal szerdán a Port Vale ellen lép pályára a Ligakupában, majd a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is sűrű program vár a csapatra. Amennyiben Madueke nem tud visszatérni november végéig, a Tottenham Hotspur, a Bayern München és a Chelsea elleni rangadókat is kénytelen lesz kihagyni.