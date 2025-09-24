Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: Ferencváros–Viktoria Plzen mérkőzés az Európa-ligában

2025.09.24. 23:58
Csütörtök este a Ferencváros lejátssza első mérkőzését a labdarúgó Európa-liga idei főtábláján: a zöld-fehérek a cseh Viktoria Plzent fogadják. Lesznek mérkőzések a spanyol bajnokságban és az Olasz Kupában, a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Szeged a PSG-t látja vendégül. Íme, a csütörtöki kiemelt sportprogram!

SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)
18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)
21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)

OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.30: Osasuna–Elche
21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZAÚDI BAJNOKSÁG
20.00: Al-Hilal–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Cincinnati Reds–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.05: előfutamok, középfutamok, döntők
Benne: női könnyűsúlyú egypár, C-döntő (Fehérvári Eszter)

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
13.00: U23-as női mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1 – 22.30, felvételről)
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: HC Zagreb (horvát)–Barca (spanyol)
20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1144 (Tv: Sport2)

MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
Péntek, 1.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
Péntek, 2.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
Péntek, 3.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
Negyeddöntő
  9.30: Csehország–Irán
14.00: Egyesült Államok–Bulgária

SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
13.00: férfi gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: férfiak, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló
Kb. 7.00: Marozsán Fábián–Benjamin Bonzi (francia)
Kb. 9.00: Gálfi Dalma–Lois Boisson (francia)
ATP 500-as torna,  Tokió
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Risztov Éva, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Lamine Yamal apja kiakadt – hol vannak a szülők határai? Neszmélyi Emil sportjogászt kérdezzük
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
  9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Ferencváros labdarúgócsapatának szereplése a Bajnokok Ligája nyári selejtezőjében 
12.00: Bajnokok – Csollány Szilveszter
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Kajak-kenu, vendég: Kopasz Bálint olimpiai bajnok kajakos
15.35: Futsal, magyar–román Eb-pótselejtező után
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, Martí Zoltán, Somogyi Zsolt
17.00: Olimpia 2028, Los Angeles-i helyszínbejárás után a World Aquatics magyar bürotagjával, Gyurta Dániellel
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Torna, szombathelyi challenge-világkupa előtt Berki Krisztiánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: A Vasas röplabdacsapatának sajtónyilvános edzésén jártunk
18.45: Közvetítés a Szeged–PSG férfi BL kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
20.30: A magyar és cseh futballcsapatok párharcainak története a nemzetközi kupákban
21 .00: Közvetítés a Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzésről, kommentátor: Katona László és Virányi Zsolt, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág

 

