Csütörtöki sportműsor: Ferencváros–Viktoria Plzen mérkőzés az Európa-ligában

SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)

18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)

21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)

21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.30: Osasuna–Elche

21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZAÚDI BAJNOKSÁG

20.00: Al-Hilal–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Cincinnati Reds–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.05: előfutamok, középfutamok, döntők

Benne: női könnyűsúlyú egypár, C-döntő (Fehérvári Eszter)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

13.00: U23-as női mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1 – 22.30, felvételről)

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: HC Zagreb (horvát)–Barca (spanyol)

20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1144 (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

Péntek, 1.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

Péntek, 2.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

Péntek, 3.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

Negyeddöntő

9.30: Csehország–Irán

14.00: Egyesült Államok–Bulgária

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

13.00: férfi gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

5.00: férfiak, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló

Kb. 7.00: Marozsán Fábián–Benjamin Bonzi (francia)

Kb. 9.00: Gálfi Dalma–Lois Boisson (francia)

ATP 500-as torna, Tokió

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Risztov Éva, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lamine Yamal apja kiakadt – hol vannak a szülők határai? Neszmélyi Emil sportjogászt kérdezzük

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Ferencváros labdarúgócsapatának szereplése a Bajnokok Ligája nyári selejtezőjében

12.00: Bajnokok – Csollány Szilveszter

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kajak-kenu, vendég: Kopasz Bálint olimpiai bajnok kajakos

15.35: Futsal, magyar–román Eb-pótselejtező után

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, Martí Zoltán, Somogyi Zsolt

17.00: Olimpia 2028, Los Angeles-i helyszínbejárás után a World Aquatics magyar bürotagjával, Gyurta Dániellel

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Torna, szombathelyi challenge-világkupa előtt Berki Krisztiánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: A Vasas röplabdacsapatának sajtónyilvános edzésén jártunk

18.45: Közvetítés a Szeged–PSG férfi BL kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

20.30: A magyar és cseh futballcsapatok párharcainak története a nemzetközi kupákban

21 .00: Közvetítés a Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzésről, kommentátor: Katona László és Virányi Zsolt, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág