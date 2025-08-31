Az eddigi legnagyobb kihívás előtt a Liverpool magyarjai

Máris bajnoki döntőnek be­­illő rangadót rendeznek a Premier League-ben: vasárnap a címvédő Liverpool az elmúlt három idényben rendre ezüstérmes Arsenalt fogadja. A találkozó magyar szempontból különösen izgalmas, hiszen a hazaiaknál Szoboszlai Dominik mellett a nyáron szerződtetett Kerkez Milos is pályára léphet, és mindketten bizonyították már, képesek maradandót alkotni az „ágyúsok” ellen. A két magyar légiós eddig egyaránt háromszor játszott az Arsenal ellen, minden alkalommal a Premier League-ben. A 24 esztendős középpályás még nem kapott ki a londoniaktól, igaz, győztes meccsen sem szerepelt, a 21 éves balhátvéd ellenben egy vereség mellett kétszer is győztesként hagyta el a pályát, ráadásul ő a PL-ben kiscsapatnak számító Bournemoutht erősítette akkoriban.

Szoboszlai Dominik legemlékezetesebb Arsenal elleni teljesítménye éppen a legutóbbi alkalom volt májusban, amikor kulcs­szerepet játszott abban, hogy a Liverpool az első félidőben kétgólos előnyt szerzett a riválissal szemben. Az Anfield Index beszámolója külön kiemelte, hogy a magyar légiós a hazai csapat „legkövetkezetesebb és legdinamikusabb játékosa volt, a kezdő sípszótól kezdve agresszívan, mégis intelligensen játszott, míg a mérkőzés egyik kulcspillanata az volt, amikor a félidő derekán tökéletes ütemben tálalt Luis Díaz elé, aki megszerezte a Liverpool második gólját”. A gólpasszt egyébként a legtöbb tudósítás „klasszis kivitelezésként” aposztrofálta.

Aranyat érhet az „ágyúsoknak” Viktor Gyökeres érkezése Fotó: AFP Noha a nyári átigazolási piac a Liverpooltól hangos, az Arsenal is jelentős összegeket fordított a keret megerősítésére, hogy a három egymást követő ezüstérem után a Premier League trónjára ülhessen. Andrea Berta sportigazgató és Mikel Arteta menedzser célzottan, posztra igazolva alakította át a csapatot, összesen csaknem háromszázmillió eurót költve. A legnagyobb fogás egyértelműen Viktor Gyökeres, a svéd-magyar középcsatár ugyanis két idény után 102 meccsel és 97 góllal érkezett a Sportingtól. Márpedig az Arsenalnak az elmúlt években egy klasszikus befejező emberre volt a legnagyobb szüksége, és bár Gyökeres a Manchester United elleni nyitó fordulóban csak nyomozta a labdát, a következő héten a Leeds ellen már duplázott. A középpályát Martín Zubimendi (Real Sociedad) érkezése erősítette meg, a spanyol válogatott játékos kiváló szűrő, még jobb osztogató, a jelenlétében Declan Rice szabadabban léphet fel a támadásokhoz. A nyár egyik legnagyobb „rablása” is az Arsenal nevéhez fűződik, Eberechi Eze (Crystal Palace) ugyanis szinte már a Tottenham játékosa volt, amikor lecsaptak rá az „ágyúsok”. A balszélső az idénynyitó Szuperkupán, még Palace-játékosként fejfájást okozott a Liverpool-védelem jobb oldalának, ahol könnyen lehet, hogy most Szoboszlai Dominik futballozik majd. A szélsőjátékot Noni Madueke (Chelsea) teszi változatosabbá, és bár egy maroknyi Arsenal-szurkoló ellenezte az érkezését, Bukayo Saka sérülése miatt máris bizonyíthat a jobb oldalon. Érkezett még a védelembe Cristhian Mosquera (Valencia), a középpályára Christian Nörgaard (Brentford), a kapuba pedig Kepa Arrizabalaga (Chelsea). Egyértelmű, hogy a nyári erősítések taktikai rugalmasságot is hoztak. Viktor Gyökeressel Mikel Arteta menedzser immár nemcsak kombinációs, hanem direkt, mélységi futásokra építő támadójátékot is alkalmazhat, Madueke és Eze révén pedig képes mindkét oldalon egy az egy elleni párharcokat nyerni, ami tavaly Bukayo Saka túlterheltsége miatt hiányzott.

Itt kell megjegyezni, hogy ezen a rangadón, csakúgy, mint az előző idény nagy részében, támadó középpályásként játszott, de folyamatosan visszazárt védekezni, ami különösen akkor vált fontossá, amikor a második játékrészben az Arsenal feljavult és átvette az irányítást. Ez azért lényeges, mert a vasárnapi rangadón várhatóan ismét kulcsszerep hárul rá védekezésben. A Liverpoolt irányító Arne Slot döntése nagyban függ majd Conor Bradley és Alexis Mac Allister állapotától: ha kettejük közül csak a fiatal jobbhátvéd lesz bevethető az elejétől kezdve, Szoboszlai Dominik visszatérhet a középpályára, ahol minden bizonnyal a Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ödegaard hármas ellen kell helytállnia. Ha az argentin is játszhat, a magyar légiós ismét a védelem jobb oldalán kaphat szerepet – ahogyan a Newcastle elleni idegenbeli győzelem alkalmával, amikor a mezőny egyik legjobbja volt –, és a védekezés mellett a támadások felépítése lesz a feladata, a Liverpool ugyanis bátran alapozhat a hosszú passzaira, amivel átjátszhatja az Arsenal magas letámadását.

Kerkez Milos a Bournemouth játékosaként remekelt az Arsenal ellen, a Liverpoolban Andrew Robertsonnal (a kis képen balra) kell megharcolnia a helyéért (Fotó: Imago)

Kerkez Milos két idényt töltött a Bournemouthban, és bár már az elsőben is szépen bontogatta a szárnyait, igazán a másodikban robbant be a PL legjobbjai közé. A bal oldali szárnyvédőnek az évad egyik csúcspontja a májusi 2–1-es győzelem volt az Arsenal ellen az Emiratesben, ami történelmi sikernek számított a klub életében. A magyar válogatott futballista végig pályán volt, hét megnyert párharccal, három szereléssel és öt tisztázással járult hozzá a bravúrhoz, de igazából azzal vette ki a részét a győzelemből, hogy szinte tökéletesen zárta a passzsávokat Bukayo Saka előtt, megakadályozva, hogy a hazaiak egyik legveszélyesebb játékosa lendületből érkezzen a tizenhatosra.

Ez a teljesítmény is hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool negyvenmillió fontért átigazolja a nyáron – ezzel minden idők második legdrágább magyar játékosa lett Szoboszlai Dominik után –, Arne Slot ugyanis hosszú távra keres embert Andrew Robertson helyére. Az idényrajtja a Liverpool színeiben vegyes képet mutat: a Bournemouth elleni nyitó fordulóban magabiztos volt, a Newcastle ellen viszont nemigen találta a helyét, hibázott Bruno Guimaraes fejes góljánál, a statisztikái pedig (nulla labdaszerzés, öt sikertelen hosszú indítás) gyengébbek voltak a megszokottnál – a héten fel is röppent a liverpooli sajtóban, hogy a „vörösök” edzője Andrew Robertsonnak szavazhat bizalmat a kezdőben az „ágyúsok” ellen. Tény, hogy a skót válogatott játékos nagyszerűen játszott az Arsenal elleni legutóbbi rangadón (az első gólnál ő adta a gólpasszt Cody Gakpónak), továbbá jóval tapasztaltabb fiatal posztriválisánál az ilyen nagy rangadók tekintetében, amelyeken nem elegendő a vonal mellett helytállni, az összekötő mélyebb területeket is szigorúan felügyelni kell. A Liverpoolnak készülnie kell arra, hogy a szárnyvédőkre – mindkét oldalon – a gyors visszazárásoknál és a hosszú indítások levédekezésében is kulcsszerep hárul, márpedig éppen ebben mutatott hiányosságokat Kerkez Milos. Az sem könnyít sokat az életén, bárki is kapja a posztot, hogy Bukayo Saka újfent megsérült – a Leeds ellen szenvedett combizomhúzódást –, mert a nyáron szerződtetett Noni Madueke ugyanúgy villámléptű, ráadásul előszeretettel tör kapura, ha éppen nincs kinek centerezni.

Az Arsenalból egyébként még a térdsérülést szenvedő Kai Havertz, valamint a keresztszalag-szakadásból gyógyuló Gabriel Jesus marad ki. Martin Ödegaard játéka kérdéses (vállsérülést szenvedett a Leeds ellen), csakúgy, mint Christian Nörgaard-é és Ben White-é, akik az előző játéknapot is kihagyták kisebb húzódás miatt. A Liverpoolból a combizomsérülést szenvedő Jeremie Frimpong hiányzik majd.

Aligha születik pontrekord ebben az idényben Fotó: AFP – Mire számít az Arsenal ellen?

– Roppant erős ellenfél vár ránk, amely évek óta nagyon magas szinten játszik, a nyáron ráadásul kiválóan erősítette meg keretét. Sajnos az elmúlt időszakban túl sok gólt kaptunk állított labdás szituációból, és mind tudjuk, ez az Arsenal egyik erőssége – a legnagyobb pedig az, hogy Mikel Arteta öt év alatt szinte minden helyzethez alkalmazkodni képes csapatot varázsolt az együttesből. – Önnek lehet egy már nem is annyira titkos fegyvere, Rio Ngumoha. Számít rá a rangadón is?

Itt egy tizenhét éves szupertehetség, aki beáll élete első élvonalbeli meccsén, és győztes gólt szerez, természetesen számolok vele. Még szerencse, hogy észszerű a csapatépítési politikánk, mert ha csak vennénk és nem adnánk el játékosokat, nem kerülhetett volna előtérbe. Minden bizonnyal a kispadon kezd, és jó esélyt látok rá, hogy becseréljem, ha szükség lesz a játékára. – Mekkora veszélyt rejt az, ha adott esetben már most lépéshátrányba kerül a csapat egy közvetlen riválisával szemben?

– Meglepne, ha pontrekorddal végezne a leendő bajnok, valamint az is, ha bárki eljutna száz pontig, mert erős és kiegyensúlyozott a bajnokság. Néhány pontot veszítve is versenyképes maradhat egy csapat, persze a legjobb, ha nem adunk semmilyen előnyt a riválisoknak. Arne SLOT, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón

Itt a lehetőség felnőni a címvédő mellé! Fotó: NurPhoto via AFP – Nem lett volna jobb kicsit később találkozni a Liverpoollal?

– Ez van, most kell ellene játszani. A Liverpool a címvédő, nem véletlenül, nagyon is megérdemelte az aranyérmet. A legegyenletesebb teljesítményt Arne Slot együttese nyújtotta, ugyanez már nem volt elmondható rólunk, viszont most itt az új lehetőség, hogy felnőjünk vetélytársunk mellé. Ennek szellemében készülünk az Anfieldbe. – A bajnoki címért zajló versenyfutásban meghatározó lesz a vasárnapi mérkőzés eredménye?

– Kiemelkedően fontos meccs, nagyon szeretnénk kihasználni a pillanatnyi jó formánkat. Az ilyen erős együttesek elleni összecsapások határoznak meg egy-egy idényt, ezeken a rangadókon mindig az a célunk, hogy meggyőző játékkal nyerjünk. Természetesen rendre a címvédő számít egy adott bajnokság legesélyesebbjének, viszont mindig is lesznek sikerre éhes trónkövetelők, márpedig én így tekintek magunkra. – Mi kell ahhoz, hogy az Anfieldben nyerjen az Arsenal?

– Jobbnak kell lennünk, mint a korábbi rangadókon, elsősorban a kapu előtti precizitásban kell javulnunk, de sorolhatnám még a statisztikákat. Mindenekelőtt azonban úgy kell megérkeznünk az ellenfél stadionjába, hogy meg vagyunk győződve arról, mi nyerjük meg a meccset. Mikel ARTETA, az Arsenal menedzsere a sajtótájékoztatón

LAPSZEMLE

Daily Mail

Rangadó ide vagy oda, a híreket továbbra is az átigazolási piac történései uralják. A konzervatív bulvárlap azzal vétette észre magát, hogy elsőként cáfolta a szombati bombahírt, amely szerint Alexander Isak Premier League-rekordot jelentő 130 MILLIÓ FONTÉRT A LIVERPOOLBA SZERZŐDIK a Newcastle-tól. „A klubok nem egyeztetnek, a Liverpool legfeljebb Kosztasz Cimikaszt adja el az AS Romának a hétvégén” – fogalmazott a Daily Mail.

Liverpool Echo

A címvédőhöz ezer szállal kötődő lap arról számolt be a rangadót megelőző napon, hogy Kerkez Milos posztriválisát, Andrew Robertsont léptette elő második csapatkapitánynak a Real Madridba igazoló Trent Alexander-Arnold utódjaként Arne Slot menedzser. A nyáron még az is szóba került, hogy a skót játékos elhagyja a csapatot, ám ezzel a lépéssel – néhány nappal az átigazolási piac zárása előtt – ALIGHANEM KIZÁRHATÓ A TÁVOZÁSA.

Independent

A rangadó előtti esélylatolgatások között megjelent egy markáns vélemény: hiába költenek fontmilliókat a csapatok – élükön a Liverpoollal és az Arsenallal –, eddig a legnagyobb nyereséget egy akadémista hozta a címvédőnek. „Luis Díaz eladása után a Liverpool átigazolhatta volna nem kevés pénzért Malick Fofanát a Lyontól vagy Bradley Barcolát a PSG-től, mégis Rio Ngumohának, EGY TINÉDZSERNEK ADOTT ESÉLYT, szembemenve saját és a PL átigazolási politikájával” – írja az Independent.