Az Atléticóval kezd, Sallaiék otthonában folytatja, majd a Fradit búcsúztató Qarabag ellen zár a BL-ben a Liverpool

A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első fordulóban az Atlético Madridot fogadja, majd két héttel később a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayhoz látogat. Az angol bajnoki címvédő a negyedik fordulóban fogadja a Real Madridot, Trent Alexander-Arnold tehát november 4-én léphet pályára immár madridi játékosként az Anfielden. Az utolsó fordulóban a Liverpool a Ferencvárost kiejtő azeri Qarabagot fogadja.
Az első forduló legizgalmasabbnak ígérkező mérkőzése a klubvilágbajnok Chelsea müncheni vendégjátéka lesz szeptember 17-én, szerdán, míg másnap a Barcelona a Newcastle United otthonában játszik. Szintén az első fordulóban Manchester City–Napoli mérkőzést is rendeznek, tehát Kevin De Bruyne már szeptember közepén visszatérhet korábbi sikerei helyszínére.
A második fordulóban a Barcelona fogadja a PSG-t, a harmadikban pedig többek között Arsenal–Atlético Madrid és Real Madrid–Juventus összecsapásokra is sor kerül. November 4-én egy időpontban lesz a Liverpool–Real Madrid és a Paris Saint-Germain–Bayern München rangadó.
2024-hez hasonlóan idén is az első fordulóban kedd és szerda mellett csütörtökön is rendeznek mérkőzéseket, míg az utolsó fordulóban minden meccs szerdán 21 órakor kezdődik.
A LIVERPOOL FC MENETRENDJE A BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZÁBAN
1. forduló
2025. szeptember 17., szerda
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
2. forduló
2025. szeptember 30., kedd
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol)
3. forduló
2025. október 22., szerda
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol)
4. forduló
2025. november 4., kedd
21.00: Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol)
5. forduló
2025. november 26., szerda
21.00: Liverpool FC (angol)–PSV Eindhoven (holland)
6. forduló
2025. december 9., kedd
21.00: Inter (olasz)–Liverpool FC (angol)
7. forduló
2026. január 21., szerda
21.00: Marseille (francia)–Liverpool FC (angol)
8. forduló
2026. január 28., szerda
21.00: Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri)
AZ ELSŐ FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
2025. szeptember 16., kedd
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol)
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union SG (belga)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Tottenham (angol)–Villarreal (spanyol)
2025. szeptember 17., szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Ajax (holland)–Inter (olasz)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz)
2025. szeptember 18., csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
|A 2025–2026-OS BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 28.
szept. 16.–jan. 28.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
január 30.
február 17–18., 24–25.
|Nyolcaddöntő
február 27.
március 11–11., 17–18.
|Negyeddöntő
február 27.
április 7–8., 14–15.
|Elődöntő
február 27.
április 28–29., május 5–6.
|Döntő
május 30., Budapest, Puskás Aréna