Nemzeti Sportrádió

Az Atléticóval kezd, Sallaiék otthonában folytatja, majd a Fradit búcsúztató Qarabag ellen zár a BL-ben a Liverpool

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 13:38
null
Szoboszlai Dominik 2024 után idén is játszhat a Real Madrid ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool menetrend
A csütörtöki sorsolás után az UEFA elkészítette a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának pontos beosztását. Mint ismert, a döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik az új idény végén.

A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első fordulóban az Atlético Madridot fogadja, majd két héttel később a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayhoz látogat. Az angol bajnoki címvédő a negyedik fordulóban fogadja a Real Madridot, Trent Alexander-Arnold tehát november 4-én léphet pályára immár madridi játékosként az Anfielden. Az utolsó fordulóban a Liverpool a Ferencvárost kiejtő azeri Qarabagot fogadja.

Az első forduló legizgalmasabbnak ígérkező mérkőzése a klubvilágbajnok Chelsea müncheni vendégjátéka lesz szeptember 17-én, szerdán, míg másnap a Barcelona a Newcastle United otthonában játszik. Szintén az első fordulóban Manchester City–Napoli mérkőzést is rendeznek, tehát Kevin De Bruyne már szeptember közepén visszatérhet korábbi sikerei helyszínére.

A második fordulóban a Barcelona fogadja a PSG-t, a harmadikban pedig többek között Arsenal–Atlético Madrid és Real Madrid–Juventus összecsapásokra is sor kerül. November 4-én egy időpontban lesz a Liverpool–Real Madrid és a Paris Saint-Germain–Bayern München rangadó.

2024-hez hasonlóan idén is az első fordulóban kedd és szerda mellett csütörtökön is rendeznek mérkőzéseket, míg az utolsó fordulóban minden meccs szerdán 21 órakor kezdődik.

A LIVERPOOL FC MENETRENDJE A BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZÁBAN
1. forduló
2025. szeptember 17., szerda
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
2. forduló
2025. szeptember 30., kedd
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol)
3. forduló
2025. október 22., szerda
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol)
4. forduló
2025. november 4., kedd
21.00: Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol)
5. forduló
2025. november 26., szerda
21.00: Liverpool FC (angol)–PSV Eindhoven (holland)
6. forduló
2025. december 9., kedd
21.00: Inter (olasz)–Liverpool FC (angol)
7. forduló
2026. január 21., szerda
21.00: Marseille (francia)–Liverpool FC (angol)
8. forduló
2026. január 28., szerda
21.00: Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri)

AZ ELSŐ FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
2025. szeptember 16., kedd
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol)
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union SG (belga)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Tottenham (angol)–Villarreal (spanyol)
2025. szeptember 17., szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Ajax (holland)–Inter (olasz)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz)
2025. szeptember 18., csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

Bajnokok Ligája
2025.08.28. 19:13

Út Budapestre: kisorsolták a Bajnokok Ligája ligaszakaszának párosításait – izgalomból nem lesz hiány...

A címvédőre nehéz feladat vár; Sallai Rolandék Szoboszlai Dominikékat fogadják Törökországban; a Real Madrid Kazahsztánban is pályára lép.
A 2025–2026-OS BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16.–jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

január 30.

február 17–18., 24–25.

Nyolcaddöntő

február 27.

március 11–11., 17–18.

Negyeddöntő

február 27.

április 7–8., 14–15.

Elődöntő

február 27.

április 28–29., május 5–6.

Döntő

 

május 30., Budapest, Puskás Aréna

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool menetrend
Legfrissebb hírek

Összekapcsolt álmok – Borbola Bence jegyzete

Angol labdarúgás
6 órája

Szerződést hosszabbított egyik legjobbjával a Liverpool – hivatalos

Angol labdarúgás
19 órája

Az MU centere Nápolyba, a Liverpool bekkje Rómába tart – sajtóhír

Olasz labdarúgás
Tegnap, 14:34

Megnyílhat az út Isak előtt, csatárt igazolt a Newcastle United – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:09

Az Arsenal ellen is jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:18

Tóth Rajmund: Az idő múlásával enyhül a bosszúság; Az Arsenal ellen is jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik

E-újság
2025.08.29. 23:41

Ötös lista: Úton az 1000 gól felé – Cristiano Ronaldo karrierjének legjobb pillanatai

Minden más foci
2025.08.29. 13:26

Dibusz Dénes: Jár a kalapemelés a csapatnak

Bajnokok Ligája
2025.08.29. 10:13
Ezek is érdekelhetik