Nemzeti Sportrádió

A PSG-től igazolt a Premier League-be berobbanó újonc – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 14:07
null
Nordi Mukiele Angilában építheti újra magát (Fotó: Sunderland AFC)
Címkék
labdarúgás átigazolás Paris Saint-Germain Sunderland Nordi Mukiele Premier League
A Sunderland hivatalosan is bejelentette Nordi Mukiele érkezését, aki a Paris Saint-Germaint elhagyva csatlakozott az angol élvonalba berobbanó klubhoz.

A Sunderland vasárnap délutáni közleménye szerint Nordi Mukiele négyéves szerződést kötött a klubbal, amely a Transfermarkt szerint 12 millió eurót fizetett a Paris Saint-Germainnek a jobbhátvéd játékjogáért.


Mukiele az előző idényt a Bayer Leverkusennél töltötte kölcsönben, így kimaradt a történelmi, Bajnokok Ligáját nyerő PSG-ből. A „gyógyszergyáriaknál” együtt játszott a Sunderland újdonsült csapatkapitányával, Granit Xhakával.

A 27 éves Mukiele karrierje során több mint 300 tétmérkőzésen szerepelt, köztük 115 alkalommal a Bundesligában, 85-ször a Ligue 1-ben, valamint 35-ször a Bajnokok Ligájában. A francia válogatottban egyszer kapott lehetőséget.

Angol labdarúgás
2025.08.14. 13:20

PREMIER LEAGUE 2025–2026, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

Fordulóról fordulóra az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os idényének programja, eredményei, tabellája.

 

labdarúgás átigazolás Paris Saint-Germain Sunderland Nordi Mukiele Premier League
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: kikapott az írektől is az U17-es válogatott a Telki-kupán

Utánpótlássport
18 órája

A Manchester City Reijnders és Haaland vezérletével kiütötte a Wolverhamptont

Angol labdarúgás
18 órája

Richarlison két szép gólt szerzett, a Spurs simán megverte az újoncot

Angol labdarúgás
21 órája

Emberelőnyben, Isak nélkül nem ment a Newcastle-nek az Aston Villa ellen

Angol labdarúgás
23 órája

Rendőrségi vizsgálat indult a Liverpool meccsén történt rasszista incidens miatt

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:05

Szoboszlai Dominik elbeszélget Szalahhal az elmaradt passzok miatt

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:21

Arne Slot a Bournemouth egyenlítése után Diogo Jotát akarta becserélni

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:46

Kerkeznek még idő kell, Szoboszlai hajthatatlan – lapszemle

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:01
Ezek is érdekelhetik