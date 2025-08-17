A PSG-től igazolt a Premier League-be berobbanó újonc – hivatalos

A Sunderland vasárnap délutáni közleménye szerint Nordi Mukiele négyéves szerződést kötött a klubbal, amely a Transfermarkt szerint 12 millió eurót fizetett a Paris Saint-Germainnek a jobbhátvéd játékjogáért.



Mukiele az előző idényt a Bayer Leverkusennél töltötte kölcsönben, így kimaradt a történelmi, Bajnokok Ligáját nyerő PSG-ből. A „gyógyszergyáriaknál” együtt játszott a Sunderland újdonsült csapatkapitányával, Granit Xhakával.

A 27 éves Mukiele karrierje során több mint 300 tétmérkőzésen szerepelt, köztük 115 alkalommal a Bundesligában, 85-ször a Ligue 1-ben, valamint 35-ször a Bajnokok Ligájában. A francia válogatottban egyszer kapott lehetőséget.