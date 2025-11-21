Értékes győzelmet aratott a NEKA Szigetszentmiklóson a férfi kézi NB I-ben

Rangadóra volt kilátás, hiszen a hét ponttal 10. Szigetszentmiklós a hat ponttal 11. NEKA-t fogadta a 10. forduló pénteki játéknapján. A meccs a várt nagy küzdelmet hozta, de a balatonbogláriak jó kezdésüknek köszönhetően az első félidőben végig előnyben voltak, a házigazda csak futott az eredmény után. A játék képe érdemben a második félidőben sem változott, a NEKA magabiztosan őrizte minimális előnyét. A hazaiak hiába zárkóztak fel többször is egy gólra és küzdöttek nagyot, a NEKA 28–26-ra nyerni tudott és feljött a tabella kilencedik helyére.

FÉRFI KÉZILABDA NB I, 10. FORDULÓ

Szigetszentmiklósi KSK–NEKA 26–28 (13–15)

Szigetszentmiklós, 550 néző. V: Horváth P., Marton B.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – Brandt 1, BUTORAC 9 (2), Mazák, KOVÁCS M. 4, Tóvizi, Spacsek 1. Csere: Holló B., Perényi (kapusok), Pulay, Turák 1, Schmid 1 (1), Lakosy 3, Hoffmann, Davidovic 3, Van Dijk 3. Edző: Imre Vilmos

NEKA: Podoba – Szücs B., Kathi S. 1, Mészáros M. 3, Tóth L. 3, GAZSÓ 5, Kovács D. 3. Csere: Mikler K. (kapus), Szepesi 1, Grünfelder 2, Balogh D., Vári 2, Török Á., KOVÁCS T. 8 (3), Draskovics V., Kardos. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2. 16. p.: 5–7. 24. p.: 10–11. 33. p.: 14–17. 45.p.: 19–21. 56. p.: 23–25. Kiállítások: 8, ill. 14 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – A helyzeteket nem elég kidolgozni, azokat be is kell lőni. Csalódott vagyok, mert fontos lehetőséget szalasztottunk most el.

Sótonyi László: – Amire készültünk, azt az elejétől igyekeztünk megvalósítani, de a fiatalságunkból adódóan ez csak hullámzóan sikerült. Minden pontnak óriási jelentősége van, így ennek a győzelemnek nagyon örülünk.

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Balatonfüredi KSE–Carbonex-Komló 31–17

Mol Tatabánya–CYEB-Budakalász 40–36

KORÁBBAN

FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös 42–31

November 22., szombat

17.00: Csurgói KK– One Veszprém HC

November 23., vasárnap

18.00: Budai Farkasok-RÉV–PLER Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT