Értékes győzelmet aratott a NEKA Szigetszentmiklóson a férfi kézi NB I-ben
Rangadóra volt kilátás, hiszen a hét ponttal 10. Szigetszentmiklós a hat ponttal 11. NEKA-t fogadta a 10. forduló pénteki játéknapján. A meccs a várt nagy küzdelmet hozta, de a balatonbogláriak jó kezdésüknek köszönhetően az első félidőben végig előnyben voltak, a házigazda csak futott az eredmény után. A játék képe érdemben a második félidőben sem változott, a NEKA magabiztosan őrizte minimális előnyét. A hazaiak hiába zárkóztak fel többször is egy gólra és küzdöttek nagyot, a NEKA 28–26-ra nyerni tudott és feljött a tabella kilencedik helyére.
FÉRFI KÉZILABDA NB I, 10. FORDULÓ
Szigetszentmiklósi KSK–NEKA 26–28 (13–15)
Szigetszentmiklós, 550 néző. V: Horváth P., Marton B.
SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – Brandt 1, BUTORAC 9 (2), Mazák, KOVÁCS M. 4, Tóvizi, Spacsek 1. Csere: Holló B., Perényi (kapusok), Pulay, Turák 1, Schmid 1 (1), Lakosy 3, Hoffmann, Davidovic 3, Van Dijk 3. Edző: Imre Vilmos
NEKA: Podoba – Szücs B., Kathi S. 1, Mészáros M. 3, Tóth L. 3, GAZSÓ 5, Kovács D. 3. Csere: Mikler K. (kapus), Szepesi 1, Grünfelder 2, Balogh D., Vári 2, Török Á., KOVÁCS T. 8 (3), Draskovics V., Kardos. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2. 16. p.: 5–7. 24. p.: 10–11. 33. p.: 14–17. 45.p.: 19–21. 56. p.: 23–25. Kiállítások: 8, ill. 14 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Imre Vilmos: – A helyzeteket nem elég kidolgozni, azokat be is kell lőni. Csalódott vagyok, mert fontos lehetőséget szalasztottunk most el.
Sótonyi László: – Amire készültünk, azt az elejétől igyekeztünk megvalósítani, de a fiatalságunkból adódóan ez csak hullámzóan sikerült. Minden pontnak óriási jelentősége van, így ennek a győzelemnek nagyon örülünk.
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Balatonfüredi KSE–Carbonex-Komló 31–17
Mol Tatabánya–CYEB-Budakalász 40–36
KORÁBBAN
FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös 42–31
November 22., szombat
17.00: Csurgói KK– One Veszprém HC
November 23., vasárnap
18.00: Budai Farkasok-RÉV–PLER Budapest
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT
|A FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Tatabánya
|9
|9
|–
|–
|302–252
|+50
|18
|2. Szeged
|11
|8
|1
|2
|377–300
|+77
|17
|3. Veszprém
|8
|8
|–
|–
|329–231
|+98
|16
|4. FTC
|10
|5
|1
|4
|334–331
|+3
|11
|5. Győr
|9
|5
|–
|4
|273–255
|+18
|10
|6. Csurgó
|10
|3
|2
|5
|288–287
|+1
|8
|7. Budai Farkasok-Rév
|8
|2
|4
|2
|226–246
|–20
|8
|8. Gyöngyös
|10
|4
|–
|6
|280–306
|–26
|8
|9. NEKA
|11
|3
|2
|6
|297–324
|–27
|8
|10. Balatonfüred
|9
|3
|1
|5
|243–253
|–10
|7
|11. Szigetszentmiklós
|11
|3
|1
|7
|298–334
|–36
|7
|12. PLER
|9
|2
|2
|5
|253–296
|–43
|6
|13. Budakalász
|9
|2
|1
|6
|265–305
|–40
|5
|14. Komló
|10
|2
|1
|7
|261–306
|–45
|5