Florian Wirtz megsérült, nem játszhat a Nottingham ellen

Magabiztosan térhetett vissza Liverpoolba Florian Wirtz, miután a Szlovákia ellen 6–0-ra megnyert vb-selejtező-mérkőzésen két gólpasszal vette ki a részét a kiütéses sikerből, és nemcsak a német, hanem a nemzetközi média is áradozott a teljesítményéről. A probléma, hogy a klubcsapatában továbbra sem megy neki. Az angol bajnok 116 millió fontért szerződtette őt a nyáron a Leverkusenből, de még gólja és gólpassza sincs a Premier League-ben, és a teljesítménye egyelőre messze van attól, hogy az együttes meghatározó játékosává váljék. Arról megoszlanak a vélemények, mi az oka az eddigi gyengébb játékának, mindenesetre a válogatottban ismét megmutatta, hogy a képességei alapján az egyik legjobb labdarúgó a posztján. A német Sport Bild elég merész állítást fogalmazott meg, a lap szerint Mohamed Szalah is tehet arról, hogy a német középpályás egyelőre nem tud kibontakozni. Azzal érvelnek, hogy az egyiptomi csatár látványosan átnéz Florian Wirtzen. A lap szerint az is jelzésértékű, hogy az egyiptomi sztár eddig három gólpasszt adott, és mind a hármat olyan labdarúgónak, aki már régebb óta a klub kötelékébe tartozik. Ez egyébként annyiból sántít, hogy a 17 éves Rio Ngumoha a három játékos egyike, és ő is tavaly nyáron csatlakozott a klubhoz.

Azon viszont már érdemes lehet elgondolkodni, hogy a Liverpool korábbi kétszeres bajnok balszélsője, John Barnes hasonló véleményt fogalmazott meg, mint a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann. Mind a ketten állítják, a csapat teljesítményének visszaesése a nyáron igazolt német futballistára is nagy hatással van.

„Hiszek benne, hogy Florian Wirtz jó lesz a Liverpoolban – mondta a No Tippy Tappy című podcastben a 79-szeres angol válogatott labdarúgó. – A csapat játéka nagyon hullámzó, és a megítélésére is hatással van. Amikor nála van a labda, szerintem kreatívan és jól futballozik. A probléma az, hogy míg korábban a Liverpool sokkal gyorsabb támadásokat vezetett, most többet passzolgat a középpályán, és ha az ellenfél visszazár, nehezebben töri fel a védelmét. Korábban Mohamed Szalah-ra futottak ki a támadások, ebben az idényben viszont megváltozott a csapat játéka, mert több kreatív, jól cselező futballista érkezett. Szerintem a harmadik helyen végez majd a Liverpool, ami csalódás lesz a szurkolóknak, de összességében jó úton halad.”

A Liverpool FC támadójátéka egyelőre tényleg nem annyira hatékony, mint az előző kiírásban, és az is tény, hogy a vártnál gyengébben kezdte az idényt. Az eddigi tizenegy bajnoki mérkőzéséből csak hatot nyert meg, ötször vereséget szenvedett, és a nyolcadik helyről várja a folytatást. Igaz, ugyanannyi pontja van, mint az ötödik Tottenhamnek, vagyis korai lenne kongatni a vészharangot. Az viszont valóban aggasztó, hogy a válogatott szünet előtt a Manchester City otthonában kapott ki 3–0-ra a Liverpool, és a legutóbbi öt bajnoki találkozójából csak egyet nyert meg. Szombaton a Nottingham ellen tehát mindenképpen javítania és győznie kell az Anfieldben, hogy elkezdje a felzárkózást.

Florian Wirtz mellett egyébként Szoboszlai Dominik is két gólpasszal zárta a válogatott szünetet, igaz, ő az írek elleni vereség miatt csalódottan térhetett vissza Angliába – ahogyan Kerkez Milos is. A magyar válogatott középpályásnak eddig egy-egy gólja és gólpassza van a bajnoki idényben, de remélhetőleg a hétvégén ismét megvillan, és sokat tesz azért, hogy a Liverpool otthon tartsa a három pontot.