Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a klubjában vigasztalódhat

A világbajnoki selejtezők után visszatértek a válogatott játékosok, folytatódik a munka a Liverpoolnál. Voltak, akik hatalmas sikert értek el nemzeti csapatukkal, s akadtak, akik elképesztő mélységeket éltek meg az elmúlt napokban… Utóbbi futballisták közé tartozik Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik az írek elleni, drámai körülmények között elszenvedett vereség miatt mondhatnak le a jövő évi vb-ről. Azonban Andrew Robertson éppen a másik oldalt képviseli, Skócia elképesztő izgalmak után jutott ki egyenes ágon a világbajnokságra. El lehet képzelni, hogy a magyar játékosoknak milyen érzés lehet hallgatni Robertson örömszavait a skótok vb-re jutásával kapcsolatban, de többek között Ibrahima Konaté és Hugo Ekitiké Franciaországgal, Cody Gakpo és Virgil van Dijk Hollandiával (a védő ráadásul 72. alkalommal viselte a csapatkapitányi karszalagot a válogatottban, ezzel rekorder lett), Florian Wirtz pedig Németországgal kvalifikálta magát a tornára.

Azonban a nemzeti együttesről gyorsan át kell kapcsolni a klubcsapatra, át kell helyezni a fókuszt, ugyanis szombaton újabb Premier League-mérkőzés vár a Liverpoolra. A „vörösök” a 19. helyezett Nottingham Forestet fogadják, s bár papíron a Liverpoolnak mindenféle probléma nélkül kellene hoznia a találkozót, nem intézheti el egy kézlegyintéssel ellenfelét. Hogy miért? A Liverpool az előző idényben nem tudta legyőzni a Nottinghamet, idegenben 1–1-es döntetlen született, míg az Anfieldben hatalmas meglepetésre 1–0-ra győzött a Forest, ráadásul ez a vereség volt a Liverpool egyetlen zakója egész ősszel. Ez azt jelenti, hogy Arne Slot még nyeretlen a szombati riválissal szemben, s vélhetően ezen minél hamarabb változtatna…

Szoboszlai Dominik statisztikája már pozitívabb, négy mérkőzésen két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget számlál, s ezeken a meccseken kiosztott két gólpasszt. Kerkez Milos veretlen még a Nottingham ellen, egy győzelem mellett két döntetlent jegyez. Jó kérdés, hogy a magyar válogatott balhátvéd ott lesz-e a szombati kezdőben, ugyanis a Liverpool előző három tétmérkőzését egyaránt a kispadon kezdte. Az nem kétséges, hogy Szoboszlai Dominik az első perctől ott lesz a pályán, s minden bizonnyal ismét a középpályán kap lehetőséget Arne Slottól. Ahogy Alisson is ott lehet a kapuban, a brazil még a szeptember 30-i, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (0–1) sérült meg, de jó eséllyel visszatérhet. Vélhetően Alexander Isakra is ismét számíthat Arne Slot, a 26 éves támadó sérülése után a svéd válogatottban már fél órát játszott, így egy hónap után a Liverpoolban is pályára léphet. Ami a további sérülteket illeti, Jeremie Frimpong combsérülés miatt csak december első felében térhet vissza, Giovanni Leoni elülső keresztszalag-szakadás miatt jövő nyáron kezdheti el az edzéseket.

A Liverpool FC hátránya jelenleg nyolc pont az éllovas Arsenalhoz képest, s mivel az „ágyúsok” vasárnap játszanak a Tottenhammel, a Mersey-partiak győzelmükkel legalább egy napig meg tudják közelíteni a londoniakat, ezzel némi nyomást helyezve rájuk.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Szombat

13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford

16.00: Fulham–Sunderland

16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace

18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Leeds United–Aston Villa

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfő

21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)