Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a klubjában vigasztalódhat

2025.11.20. 10:41
Szoboszlai Dominikra (balra) és Kerkez Milosra (mellette) Liverpoolban fontos feladatok várnak (Fotó: Getty Images)
A vb-selejtezők után a Liverpool FC szombaton a Nottinghamet fogadja, s bár papíron nem okozhat problémát a legyőzése, a Forest az előző idényben igencsak megtréfálta a „vörösöket”.

A világbajnoki selejtezők után visszatértek a válogatott játékosok, folytatódik a munka a Liverpoolnál. Voltak, akik hatalmas sikert értek el nemzeti csapatukkal, s akadtak, akik elképesztő mélységeket éltek meg az elmúlt napokban… Utóbbi futballisták közé tartozik Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik az írek elleni, drámai körülmények között elszenvedett vereség miatt mondhatnak le a jövő évi vb-ről. Azonban Andrew Robertson éppen a másik oldalt képviseli, Skócia elképesztő izgalmak után jutott ki egyenes ágon a világbajnokságra. El lehet képzelni, hogy a magyar játékosoknak milyen érzés lehet hallgatni Robertson örömszavait a skótok vb-re jutásával kapcsolatban, de többek között Ibrahima Konaté és Hugo Ekitiké Franciaországgal, Cody Gakpo és Virgil van Dijk Hollandiával (a védő ráadásul 72. alkalommal viselte a csapatkapitányi karszalagot a válogatottban, ezzel rekorder lett), Florian Wirtz pedig Németországgal kvalifikálta magát a tornára.

Azonban a nemzeti együttesről gyorsan át kell kapcsolni a klubcsapatra, át kell helyezni a fókuszt, ugyanis szombaton újabb Premier League-mérkőzés vár a Liverpoolra. A „vörösök” a 19. helyezett Nottingham Forestet fogadják, s bár papíron a Liverpoolnak mindenféle probléma nélkül kellene hoznia a találkozót, nem intézheti el egy kézlegyintéssel ellenfelét. Hogy miért? A Liverpool az előző idényben nem tudta legyőzni a Nottinghamet, idegenben 1–1-es döntetlen született, míg az Anfieldben hatalmas meglepetésre 1–0-ra győzött a Forest, ráadásul ez a vereség volt a Liverpool egyetlen zakója egész ősszel. Ez azt jelenti, hogy Arne Slot még nyeretlen a szombati riválissal szemben, s vélhetően ezen minél hamarabb változtatna…

Szoboszlai Dominik statisztikája már pozitívabb, négy mérkőzésen két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget számlál, s ezeken a meccseken kiosztott két gólpasszt. Kerkez Milos veretlen még a Nottingham ellen, egy győzelem mellett két döntetlent jegyez. Jó kérdés, hogy a magyar válogatott balhátvéd ott lesz-e a szombati kezdőben, ugyanis a Liverpool előző három tétmérkőzését egyaránt a kispadon kezdte. Az nem kétséges, hogy Szoboszlai Dominik az első perctől ott lesz a pályán, s minden bizonnyal ismét a középpályán kap lehetőséget Arne Slottól. Ahogy Alisson is ott lehet a kapuban, a brazil még a szeptember 30-i, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (0–1) sérült meg, de jó eséllyel visszatérhet. Vélhetően Alexander Isakra is ismét számíthat Arne Slot, a 26 éves támadó sérülése után a svéd válogatottban már fél órát játszott, így egy hónap után a Liverpoolban is pályára léphet. Ami a további sérülteket illeti, Jeremie Frimpong combsérülés miatt csak december első felében térhet vissza, Giovanni Leoni elülső keresztszalag-szakadás miatt jövő nyáron kezdheti el az edzéseket.

A Liverpool FC hátránya jelenleg nyolc pont az éllovas Arsenalhoz képest, s mivel az „ágyúsok” vasárnap játszanak a Tottenhammel, a Mersey-partiak győzelmükkel legalább egy napig meg tudják közelíteni a londoniakat, ezzel némi nyomást helyezve rájuk. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Szombat
13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Arsenal

11

8

2

1

20–5

+15

26

  2. Manchester City

11

7

1

3

23–8

+15

22

  3. Chelsea

11

6

2

3

21–11

+10

20

  4. Sunderland

11

5

4

2

14–10

+4

19

  5. Tottenham

11

5

3

3

19–10

+9

18

  6. Aston Villa

11

5

3

3

13–10

+3

18

  7. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

  8. Liverpool

11

6

5

18–17

+1

18

  9. Bournemouth

11

5

3

3

17–18

–1

18

10. Crystal Palace

11

4

5

2

14–9

+5

17

11. Brighton & Hove Albion

11

4

4

3

17–15

+2

16

12. Brentford

11

5

1

5

17–17

0

16

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1

15

14. Newcastle

11

3

3

5

11–14

–3

12

15. Fulham

11

3

2

6

12–16

–4

11

16. Leeds United

11

3

2

6

10–20

–10

11

17. Burnley

11

3

1

7

14–22

–8

10

18. West Ham

11

3

1

7

13–23

–10

10

19. Nottingham Forest

11

2

3

6

10–20

–10

9

20. Wolverhampton

11

2

9

7–25

–18

2

 

 

