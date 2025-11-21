„Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!” – Szoboszlai Dominik a World Soccer címlapjára került

Az interjú elején szóba került, hogy a magyar középpályás nemrég apa lett, és ez megváltoztatta nála a prioritásokat.

„Számomra most már a lányom az első. Rengeteg figyelmet fordítok rá, és nagyon élvezem ezt az időszakot. Megváltozott a napi rutinom, nincs annyi szabadidőm, mint korábban.”

Szoboszlai hozzátette, hogy a sporttal kapcsolatos gondolkodása nem változott meg a lánya születésével, de a kisebb dolgokon már kevésbé idegesíti fel magát, mivel vannak fontosabb dolgok is az életben. Majd beszélt a Cristiano Ronaldóval történt mezcseréről is.

„Amikor vége lett a meccsnek, elkértem a mezét, és ő mondta, hogy nem felejtette el, amit Budapesten beszéltünk. Ráadásul alá is írta nekem. Bekereteztetem, és kirakom a falamra.”

Felidézte a kezdeteket, miszerint keményen dolgozott, hogy elérje a céljait, és mindig a legerősebb bajnokságokban akart szerepelni. Elmondta, hogy nagy szó volt a Premier League megnyerése. De vajon tudják motiválni magukat, hogy újra elsők legyenek?

„Ez jár mindenki fejében, mindenki boldog lenne, ha újra megnyernénk. Viszont hosszú az idény, sok mindenre kell figyelnünk, és meccsről meccsre kell haladnunk előre. Az Arsenalnak, a Manchester Citynek és a Chelsea-nek is remek csapata van, így nehéz időszak vár ránk, ám a tavalyi idény sem volt könnyebb.”

Szoboszlai beszélt az új igazolásokról, mert bár nagy volt a jövés-menés, a hangulat ugyanolyan, és az új szerzeményeket könnyű volt a csapatba építeni. Személy szerint ő is próbál segíteni az újaknak a pályán és azon kívül is. De az elején volt, aki neki is sokat segített.

„Felnézek Mo Szalahra, azonban nem úgy tekintek rá, mint egy szupersztárra. Számomra ő Mo. Az első naptól kezdve sokat segített. Az első idényem második felében kevesebb lehetőséget kaptam, s közben ő próbált felrázni és motiválni. Megtanította, hogy miként vigyázzak magamra, nagyon jó a viszonyunk.”

Természetesen szóba került a Liverpool másik két magyarja is, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is.

„Mindkettejükkel nagyon jóban vagyok, sokat segítünk egymásnak. Milos olyan számomra, mint a kisöcsém, aki néha az idegeimre megy, de tudom, hogyan kezeljem, és hallgat is rám.”

Szoboszlai beszélt arról is, miként kapcsolódik ki a szabadidejében.

„Mostanában kevés időm van pihenni, ugyanis rengeteg mérkőzésen játszom. Sokat utazunk, pihenni talán a válogatott meccsek előtt van időm, akkor meglátogatom a családomat és a barátaimat.”

Vajon helyez-e rá extra nyomást, hogy Magyarországon szupersztárként kezelik?

„Próbálok nem gondolni erre. De persze én is érzem néha a nyomást. Ám mind klub-, mind válogatott szinten próbálom a maximumot nyújtani.”

Jürgen Kloppot és Arne Slotot különböző stílusú menedzsernek tartja, és nem is akart különbséget tenni köztük taktikailag. A holland szakvezetőnél több poszton is futballozott a magyar játékos.

„Véleményem szerint egy középső középpályás más posztokon is könnyebben bevethető. A pálya közepén történik a legtöbb akció, a szélen egy kicsit több idő van gondolkodni, és egy kicsivel több terület is nyílhat előtted. A magam részéről ezért is tudom megoldani a jobbhátvéd szerepkörét.”

Szoboszlai beszélt a jövőbeni terveiről is.

„A magyar gyerekek példaképe akarok lenni, de ha lehetséges, akkor az egész világé! Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!”

Elmondta, soha nem volt B-terve, vagyis nem tudja, mi lett volna belőle, ha nincs a futball. Emellett extra motivációt jelent számára, hogy 2026-ban Budapesten lesz a Bajnokok Ligája-finálé.

„Nem hiszem, hogy lenne ennél szebb történet, ugyanis minden álmom a BL megnyerése. Most egy újabb csapatban játszom, amelynek esélye van eljutni a budapesti döntőbe.”