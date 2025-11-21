Nemzeti Sportrádió

Augusztus 22-én rajtol a Premier League következő idénye

2025.11.21. 16:32
Fotó: Getty Images
angol foci angol labdarúgás Premier League
Augusztus 22-én kezdődik és 2027. május 30-ig tart majd az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) következő idénye.

A PL irányítóinak pénteki bejelentése szerint 33 hétvégi és öt hétközi fordulót rendeznek az évad során, a kezdést pedig azért tolták el a megszokottól egy héttel későbbre, hogy a július 19-én véget érő világbajnokság után hosszabb pihenőidőhöz jussanak a futballisták.

Ez azt is jelenti, hogy 89 nap lesz a mostani idény vége és az új kiírás kezdete között.

„Mivel a globális futballnaptár egyre zsúfoltabbá válik, a Premier League számára továbbra is elsődleges fontosságú a játékosok jóléte” – írták a közleményben.

Azt is jelezték, hogy a karácsonyi forduló a következő idényben a korábban megszokottak szerint alakul. Ebben az idényben mindössze egyetlen meccset rendeznek december 26-án szervezési nehézségek miatt. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC december 20-án a Tottenham Hotspur vendége lesz, hét nappal később a Wolverhamptont, január 1-jén pedig a Leeds Unitedet fogadja az ünnepi időszakban.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a PL-klubok pénteken megállapodtak abban, hogy költekezési plafont vezetnek be a következő idénytől. Az eddigi pénzügyi szabályozást felváltó új megegyezés szintén tartalmazza azt a kitételt, hogy az a klub, amely meghaladja a százalékos arányban meghatározott kiadási maximumot, pontlevonással sújtható. Az elmúlt években az Everton és a Nottingham Forest is veszített bajnoki pontokat ilyen szabályszegés miatt. A PL most azt közölte, hogy az egyesületek által elfogadott új, költekezési plafonnak nevezett előírás az eddiginél jobban illeszkedik az európai szövetség (UEFA) által megalkotott szabályokhoz.

  1. Arsenal

11

82120–5+1526
  2. Manchester City

11

71323–8+1522
  3. Chelsea

11

62321–11+1020
  4. Sunderland

11

54214–10+419
  5. Tottenham

11

53319–10+918
  6. Aston Villa

11

53313–10+318
  7. Manchester United

11

53319–18+118
  8. Liverpool

11

6518–17+118
  9. Bournemouth

11

53317–18–118
10. Crystal Palace

11

45214–9+517
11. Brighton & Hove Albion

11

44317–15+216
12. Brentford

11

51517–17016
13. Everton

11

43412–13–115
14. Newcastle

11

33511–14–312
15. Fulham

11

32612–16–411
16. Leeds United

11

32610–20–1011
17. Burnley

11

31714–22–810
18. West Ham

11

31713–23–1010
19. Nottingham Forest

11

23610–20–109
20. Wolverhampton

11

297–25–18 
az állás


 

 

