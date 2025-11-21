Augusztus 22-én rajtol a Premier League következő idénye

A PL irányítóinak pénteki bejelentése szerint 33 hétvégi és öt hétközi fordulót rendeznek az évad során, a kezdést pedig azért tolták el a megszokottól egy héttel későbbre, hogy a július 19-én véget érő világbajnokság után hosszabb pihenőidőhöz jussanak a futballisták.

Ez azt is jelenti, hogy 89 nap lesz a mostani idény vége és az új kiírás kezdete között.

„Mivel a globális futballnaptár egyre zsúfoltabbá válik, a Premier League számára továbbra is elsődleges fontosságú a játékosok jóléte” – írták a közleményben.

Azt is jelezték, hogy a karácsonyi forduló a következő idényben a korábban megszokottak szerint alakul. Ebben az idényben mindössze egyetlen meccset rendeznek december 26-án szervezési nehézségek miatt. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC december 20-án a Tottenham Hotspur vendége lesz, hét nappal később a Wolverhamptont, január 1-jén pedig a Leeds Unitedet fogadja az ünnepi időszakban.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a PL-klubok pénteken megállapodtak abban, hogy költekezési plafont vezetnek be a következő idénytől. Az eddigi pénzügyi szabályozást felváltó új megegyezés szintén tartalmazza azt a kitételt, hogy az a klub, amely meghaladja a százalékos arányban meghatározott kiadási maximumot, pontlevonással sújtható. Az elmúlt években az Everton és a Nottingham Forest is veszített bajnoki pontokat ilyen szabályszegés miatt. A PL most azt közölte, hogy az egyesületek által elfogadott új, költekezési plafonnak nevezett előírás az eddiginél jobban illeszkedik az európai szövetség (UEFA) által megalkotott szabályokhoz.

1. Arsenal 11 8 2 1 20–5 +15 26 2. Manchester City 11 7 1 3 23–8 +15 22 3. Chelsea 11 6 2 3 21–11 +10 20 4. Sunderland 11 5 4 2 14–10 +4 19 5. Tottenham 11 5 3 3 19–10 +9 18 6. Aston Villa 11 5 3 3 13–10 +3 18 7. Manchester United 11 5 3 3 19–18 +1 18 8. Liverpool 11 6 – 5 18–17 +1 18 9. Bournemouth 11 5 3 3 17–18 –1 18 10. Crystal Palace 11 4 5 2 14–9 +5 17 11. Brighton & Hove Albion 11 4 4 3 17–15 +2 16 12. Brentford 11 5 1 5 17–17 0 16 13. Everton 11 4 3 4 12–13 –1 15 14. Newcastle 11 3 3 5 11–14 –3 12 15. Fulham 11 3 2 6 12–16 –4 11 16. Leeds United 11 3 2 6 10–20 –10 11 17. Burnley 11 3 1 7 14–22 –8 10 18. West Ham 11 3 1 7 13–23 –10 10 19. Nottingham Forest 11 2 3 6 10–20 –10 9 20. Wolverhampton 11 – 2 9 7–25 –18 az állás



