Augusztus 22-én rajtol a Premier League következő idénye

A PL irányítóinak pénteki bejelentése szerint 33 hétvégi és öt hétközi fordulót rendeznek az évad során, a kezdést pedig azért tolták el a megszokottól egy héttel későbbre, hogy a július 19-én véget érő világbajnokság után hosszabb pihenőidőhöz jussanak a futballisták.
Ez azt is jelenti, hogy 89 nap lesz a mostani idény vége és az új kiírás kezdete között.
„Mivel a globális futballnaptár egyre zsúfoltabbá válik, a Premier League számára továbbra is elsődleges fontosságú a játékosok jóléte” – írták a közleményben.
Azt is jelezték, hogy a karácsonyi forduló a következő idényben a korábban megszokottak szerint alakul. Ebben az idényben mindössze egyetlen meccset rendeznek december 26-án szervezési nehézségek miatt. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC december 20-án a Tottenham Hotspur vendége lesz, hét nappal később a Wolverhamptont, január 1-jén pedig a Leeds Unitedet fogadja az ünnepi időszakban.
Az AP hírügynökség beszámolója szerint a PL-klubok pénteken megállapodtak abban, hogy költekezési plafont vezetnek be a következő idénytől. Az eddigi pénzügyi szabályozást felváltó új megegyezés szintén tartalmazza azt a kitételt, hogy az a klub, amely meghaladja a százalékos arányban meghatározott kiadási maximumot, pontlevonással sújtható. Az elmúlt években az Everton és a Nottingham Forest is veszített bajnoki pontokat ilyen szabályszegés miatt. A PL most azt közölte, hogy az egyesületek által elfogadott új, költekezési plafonnak nevezett előírás az eddiginél jobban illeszkedik az európai szövetség (UEFA) által megalkotott szabályokhoz.
|1. Arsenal
11
|8
|2
|1
|20–5
|+15
|26
|2. Manchester City
11
|7
|1
|3
|23–8
|+15
|22
|3. Chelsea
11
|6
|2
|3
|21–11
|+10
|20
|4. Sunderland
11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|5. Tottenham
11
|5
|3
|3
|19–10
|+9
|18
|6. Aston Villa
11
|5
|3
|3
|13–10
|+3
|18
|7. Manchester United
11
|5
|3
|3
|19–18
|+1
|18
|8. Liverpool
11
|6
|–
|5
|18–17
|+1
|18
|9. Bournemouth
11
|5
|3
|3
|17–18
|–1
|18
|10. Crystal Palace
11
|4
|5
|2
|14–9
|+5
|17
|11. Brighton & Hove Albion
11
|4
|4
|3
|17–15
|+2
|16
|12. Brentford
11
|5
|1
|5
|17–17
|0
|16
|13. Everton
11
|4
|3
|4
|12–13
|–1
|15
|14. Newcastle
11
|3
|3
|5
|11–14
|–3
|12
|15. Fulham
11
|3
|2
|6
|12–16
|–4
|11
|16. Leeds United
11
|3
|2
|6
|10–20
|–10
|11
|17. Burnley
11
|3
|1
|7
|14–22
|–8
|10
|18. West Ham
11
|3
|1
|7
|13–23
|–10
|10
|19. Nottingham Forest
11
|2
|3
|6
|10–20
|–10
|9
|20. Wolverhampton
11
|–
|2
|9
|7–25
|–18