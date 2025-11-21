Otthonában sérült meg a Chelsea sztárja, nem játszik a Barca és az Arsenal ellen

Az otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a klubvilágbajnok Chelsea FC angol válogatott labdarúgójának.
Enzo Maresca, a londoni csapat argentin vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 23 éves támadó kihagyja a Burnley elleni hétvégi bajnokit, majd az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája- és az Arsenal elleni Premier League-rangadókat is.
Az előző két kiírásban kiemelkedően teljesítő Palmer a mostani idényben folyamatosan sérülésekkel bajlódik, így még csak négy tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett.
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, szombat
13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)
