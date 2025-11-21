Osztrák hokiliga: a Volán otthon, a Fradi idegenben győzött
Mindkét magyar gárda győzelmi esélyekben reménykedhetett a pénteki játéknapot megelőzően, hiszen a Volán bár a harmadik Grazot fogadta, hazai pályán a kék-fehérek jó teljesítményt nyújtanak az utóbbi időben. Az FTC pedig újoncként is mint esélyes utazott Innsbruckba.
Székesfehérváron az első harmad inkább a ritmus megtalálásáról szólt, az első tíz percben alig akadt helyzet. A játékrész utolsó perceiben a Graz megmutatta, miért is harmadik a tabellán, de Rasmus Reijola és a védelem állta a rohamokat. A középső húsz perc elején és a végén is betalált a Volán, először Drake Rymsha kapott egy remek passzt Horváth Donáttól és váltotta gólra a ziccert, majd a szünet előtt emberelőnyben Anze Kuralt köszönt be. Noha a két gól között időnként domináltak az osztrákok, a lényeget az eredményjelző mutatta.
Az utolsó harmadra tovább nőtt a nyomás a fehérvári kapun, ám ennek csak az utolsó percben lett eredménye. A Volán nagyot küzdött, és a hősies védekezésének, valamint Reijola parádéjának köszönhetően 2–1-re nyert.
Innsbruckban az első percek ugyan nem feltétlenül a Ferencvárosról szóltak, de a zöld-fehérek az első szünetre mégiscsak kiépítettek kétgólos különbséget. Először egy gyors ellenakciót követően Tóth Richárd talált be, majd a harmad végén Aku Kestilä is beköszönt. Nem rogyott meg az Innsbruck, és a 26. percben szépített is, Emmett Sproule lőtte ki az alsó sarkot. Azonban mielőtt még a hazaiak elkezdhettek volna reménykedni az egyenlítésben, alig egy perccel később Kestilä visszaállította a kétgólos különbséget. Innen pedig már nem engedte közelebb ellenfelét a Ferencváros – bár az Innsbruck rohamozott az utolsó játékrészben is, újabb gól nem esett, így a Fehérvár mellett az FTC is három ponttal zárta a fordulót.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)
Innsbruck, 2000 néző. V: Holzer, Sternat, Martin, Strimitzer (osztrákok).
INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Lattner, Stöffler / Ebner, Moberg / Dobnig, Klingler – Wilkins, Owre, Benker / Witting, Corbeil, Coatta / Bär, Sproule 1, Rappold (1) / Kerber, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
FTC: NAGY K. – Bengtsson, Hadobás / Seregély (1), Lindgren (1) / Tóth G. (1), Horváth M. – SHAW (2), KESTILÄ 2, Laskawy / Green, Coulter, Sofron / Mihalik, Mattyasovszky, Tóth R. 1 / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 43–31. Emberelőny kihasználás: 4/0, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Nem volt ez egyszerű győzelem. Sokat szenvedtünk az első tíz percben, majd a következő fél óra a miénk volt, de aztán az utolsó játékrész komplikáltan alakult, sokat támadtak a hazaiak. Nagyon elégedettek vagyunk a három ponttal.
Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)
MET Aréna, 3604 néző. V: Nagy A., Ofner, Bärnthaler (mind a ketten osztrákok), Weiss (olasz).
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát (1) – Archibald, Bartalis, CHEEK / Erdély, Hári (1), KURALT 1 / Kulmala, Richards, RYMSHA 1 / Mihály, Németh K., Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
GRAZ: Lagacé – Koch, Holzer / Brunner, Bailen / Stapelfeldt, Zündel / Braun – Roy, VELA 1, Currie / Kainz, Schiechl, Ganahl / P. Huber, Haudum, HARNISCH/ Lippitsch. Edző: Philipp Pinter
Kapura lövések: 18–41. Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Elég kemény meccs volt, nagyon jó csapat a Graz, sokat és gyorsan korcsolyázó együttes. A kapusunk nagyszerű teljesítményt nyújtott, próbáltuk minél távolabb tartani őket a kapunktól. A győzelem szempontjából fontos volt még az emberelőnyös találatunk is, jókor szereztük. A héten sokat dolgoztunk a védekezőharmadbeli játékunkon, örülök, hogy működött, a srácok sok blokkal segítették a kapusunkat.
Philipp Pinter: – Nem gondolom, hogy rosszul játszottunk, voltak ma jó időszakaink, rengeteg lehetőségünk, de nem tudtuk bevinni a korongot a kapu előtti területre. Jól védekezett a Fehérvár és kiválóan védett a kapusa is. Csalódottak vagyunk, ám alapvetően sok minden tetszett a mutatott játékunkban. Ebből is tanulhatunk.
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 4–2
Red Bull Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 4–0
VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–3
Később
Bolzano (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–1
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|20
|10
|4
|2
|4
|92–61
|+31
|40
|2. Pustertal Wölfe
|19
|11
|2
|2
|4
|64–47
|+17
|39
|3. Klagenfurt
|19
|10
|3
|2
|4
|61–47
|+14
|38
|4. Graz
|19
|8
|3
|5
|3
|63–46
|+17
|35
|5. Bozen Südtirol
|18
|10
|1
|2
|5
|70–44
|+26
|34
|6. Salzburg
|19
|8
|2
|3
|6
|56–45
|+11
|31
|7. Villach
|18
|9
|1
|2
|6
|60–53
|+7
|31
|8. Fehérvár AV19
|20
|7
|2
|2
|9
|42–62
|–20
|27
|9. FTC
|20
|7
|1
|4
|8
|56–66
|–10
|27
|10. Linz
|19
|6
|3
|–
|10
|59–62
|–3
|24
|11. Vienna Capitals
|19
|5
|2
|2
|10
|50–64
|–14
|21
|12. Innsbruck
|20
|2
|4
|1
|13
|49–84
|–35
|15
|13. Vorarlberg
|20
|2
|2
|3
|13
|38–79
|–41
|13