Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: a Volán otthon, a Fradi idegenben győzött

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2025.11.21. 21:50
Fotó: Török Attila
Hydro Fehérvár AV19 FTC-Telekom ICEHL HC Innsbruck Graz 99ers
Péntek este mindkét klubcsapatunk jégre lépett a jégkorong ICEHL-ben, a Hydro Fehérvár AV19 a Graz 99erst fogadta, míg az FTC-Telekom Innsbruckba utazott. Egyik magyar együttesnek sem volt könnyű dolga, de mindkettő győzelemmel zárta a fordulót.

Mindkét magyar gárda győzelmi esélyekben reménykedhetett a pénteki játéknapot megelőzően, hiszen a Volán bár a harmadik Grazot fogadta, hazai pályán a kék-fehérek jó teljesítményt nyújtanak az utóbbi időben. Az FTC pedig újoncként is mint esélyes utazott Innsbruckba.

Székesfehérváron az első harmad inkább a ritmus megtalálásáról szólt, az első tíz percben alig akadt helyzet. A játékrész utolsó perceiben a Graz megmutatta, miért is harmadik a tabellán, de Rasmus Reijola és a védelem állta a rohamokat. A középső húsz perc elején és a végén is betalált a Volán, először Drake Rymsha kapott egy remek passzt Horváth Donáttól és váltotta gólra a ziccert, majd a szünet előtt emberelőnyben Anze Kuralt köszönt be. Noha a két gól között időnként domináltak az osztrákok, a lényeget az eredményjelző mutatta. 

Az utolsó harmadra tovább nőtt a nyomás a fehérvári kapun, ám ennek csak az utolsó percben lett eredménye. A Volán nagyot küzdött, és a hősies védekezésének, valamint Reijola parádéjának köszönhetően 2–1-re nyert.

Innsbruckban az első percek ugyan nem feltétlenül a Ferencvárosról szóltak, de a zöld-fehérek az első szünetre mégiscsak kiépítettek kétgólos különbséget. Először egy gyors ellenakciót követően Tóth Richárd talált be, majd a harmad végén Aku Kestilä is beköszönt. Nem rogyott meg az Innsbruck, és a 26. percben szépített is, Emmett Sproule lőtte ki az alsó sarkot. Azonban mielőtt még a hazaiak elkezdhettek volna reménykedni az egyenlítésben, alig egy perccel később Kestilä visszaállította a kétgólos különbséget. Innen pedig már nem engedte közelebb ellenfelét a Ferencváros – bár az Innsbruck rohamozott az utolsó játékrészben is, újabb gól nem esett, így a Fehérvár mellett az FTC is három ponttal zárta a fordulót.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)
Innsbruck, 2000 néző. V: Holzer, Sternat, Martin, Strimitzer (osztrákok). 
INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Lattner, Stöffler / Ebner, Moberg / Dobnig, Klingler – Wilkins, Owre, Benker / Witting, Corbeil, Coatta / Bär, Sproule 1, Rappold (1) / Kerber, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
FTC: NAGY K. – Bengtsson, Hadobás / Seregély (1), Lindgren (1) / Tóth G. (1), Horváth M. – SHAW (2), KESTILÄ 2, Laskawy / Green, Coulter, Sofron / Mihalik, Mattyasovszky, Tóth R. 1 / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 43–31. Emberelőny kihasználás: 4/0, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Nem volt ez egyszerű győzelem. Sokat szenvedtünk az első tíz percben, majd a következő fél óra a miénk volt, de aztán az utolsó játékrész komplikáltan alakult, sokat támadtak a hazaiak. Nagyon elégedettek vagyunk a három ponttal. 

Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)
MET Aréna, 3604 néző. V: Nagy A., Ofner, Bärnthaler (mind a ketten osztrákok), Weiss (olasz). 
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát (1) – Archibald, Bartalis, CHEEK / Erdély, Hári (1), KURALT 1 / Kulmala, Richards, RYMSHA 1 / Mihály, Németh K., Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
GRAZ: Lagacé – Koch, Holzer / Brunner, Bailen / Stapelfeldt, Zündel / Braun – Roy, VELA 1, Currie / Kainz, Schiechl, Ganahl / P. Huber, Haudum, HARNISCH/ Lippitsch. Edző: Philipp Pinter
Kapura lövések: 18–41. Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Elég kemény meccs volt, nagyon jó csapat a Graz, sokat és gyorsan korcsolyázó együttes. A kapusunk nagyszerű teljesítményt nyújtott, próbáltuk minél távolabb tartani őket a kapunktól. A győzelem szempontjából fontos volt még az emberelőnyös találatunk is, jókor szereztük. A héten sokat dolgoztunk a védekezőharmadbeli játékunkon, örülök, hogy működött, a srácok sok blokkal segítették a kapusunkat.
Philipp Pinter: – Nem gondolom, hogy rosszul játszottunk, voltak ma jó időszakaink, rengeteg lehetőségünk, de nem tudtuk bevinni a korongot a kapu előtti területre. Jól védekezett a Fehérvár és kiválóan védett a kapusa is. Csalódottak vagyunk, ám alapvetően sok minden tetszett a mutatott játékunkban. Ebből is tanulhatunk.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 4–2
Red Bull Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 4–0
VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–3

Később
Bolzano (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–1

 
AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana201042492–61+3140
2. Pustertal Wölfe191122464–47+1739
3. Klagenfurt191032461–47+1438
4. Graz19835363–46+1735
5. Bozen Südtirol181012570–44+2634
6. Salzburg19823656–45+1131
7. Villach18912660–53+731
8. Fehérvár AV1920722942–62–2027
9. FTC20714856–66–1027
10. Linz19631059–62–324
11. Vienna Capitals195221050–64–1421
12. Innsbruck202411349–84–3515
13. Vorarlberg202231338–79–4113

 

 

