Osztrák hokiliga: a Volán otthon, a Fradi idegenben győzött

Mindkét magyar gárda győzelmi esélyekben reménykedhetett a pénteki játéknapot megelőzően, hiszen a Volán bár a harmadik Grazot fogadta, hazai pályán a kék-fehérek jó teljesítményt nyújtanak az utóbbi időben. Az FTC pedig újoncként is mint esélyes utazott Innsbruckba.

Székesfehérváron az első harmad inkább a ritmus megtalálásáról szólt, az első tíz percben alig akadt helyzet. A játékrész utolsó perceiben a Graz megmutatta, miért is harmadik a tabellán, de Rasmus Reijola és a védelem állta a rohamokat. A középső húsz perc elején és a végén is betalált a Volán, először Drake Rymsha kapott egy remek passzt Horváth Donáttól és váltotta gólra a ziccert, majd a szünet előtt emberelőnyben Anze Kuralt köszönt be. Noha a két gól között időnként domináltak az osztrákok, a lényeget az eredményjelző mutatta.

Az utolsó harmadra tovább nőtt a nyomás a fehérvári kapun, ám ennek csak az utolsó percben lett eredménye. A Volán nagyot küzdött, és a hősies védekezésének, valamint Reijola parádéjának köszönhetően 2–1-re nyert.

Innsbruckban az első percek ugyan nem feltétlenül a Ferencvárosról szóltak, de a zöld-fehérek az első szünetre mégiscsak kiépítettek kétgólos különbséget. Először egy gyors ellenakciót követően Tóth Richárd talált be, majd a harmad végén Aku Kestilä is beköszönt. Nem rogyott meg az Innsbruck, és a 26. percben szépített is, Emmett Sproule lőtte ki az alsó sarkot. Azonban mielőtt még a hazaiak elkezdhettek volna reménykedni az egyenlítésben, alig egy perccel később Kestilä visszaállította a kétgólos különbséget. Innen pedig már nem engedte közelebb ellenfelét a Ferencváros – bár az Innsbruck rohamozott az utolsó játékrészben is, újabb gól nem esett, így a Fehérvár mellett az FTC is három ponttal zárta a fordulót.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

Innsbruck, 2000 néző. V: Holzer, Sternat, Martin, Strimitzer (osztrákok).

INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Lattner, Stöffler / Ebner, Moberg / Dobnig, Klingler – Wilkins, Owre, Benker / Witting, Corbeil, Coatta / Bär, Sproule 1, Rappold (1) / Kerber, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich

FTC: NAGY K. – Bengtsson, Hadobás / Seregély (1), Lindgren (1) / Tóth G. (1), Horváth M. – SHAW (2), KESTILÄ 2, Laskawy / Green, Coulter, Sofron / Mihalik, Mattyasovszky, Tóth R. 1 / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 43–31. Emberelőny kihasználás: 4/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Nem volt ez egyszerű győzelem. Sokat szenvedtünk az első tíz percben, majd a következő fél óra a miénk volt, de aztán az utolsó játékrész komplikáltan alakult, sokat támadtak a hazaiak. Nagyon elégedettek vagyunk a három ponttal.

Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

MET Aréna, 3604 néző. V: Nagy A., Ofner, Bärnthaler (mind a ketten osztrákok), Weiss (olasz).

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát (1) – Archibald, Bartalis, CHEEK / Erdély, Hári (1), KURALT 1 / Kulmala, Richards, RYMSHA 1 / Mihály, Németh K., Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent

GRAZ: Lagacé – Koch, Holzer / Brunner, Bailen / Stapelfeldt, Zündel / Braun – Roy, VELA 1, Currie / Kainz, Schiechl, Ganahl / P. Huber, Haudum, HARNISCH/ Lippitsch. Edző: Philipp Pinter

Kapura lövések: 18–41. Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Elég kemény meccs volt, nagyon jó csapat a Graz, sokat és gyorsan korcsolyázó együttes. A kapusunk nagyszerű teljesítményt nyújtott, próbáltuk minél távolabb tartani őket a kapunktól. A győzelem szempontjából fontos volt még az emberelőnyös találatunk is, jókor szereztük. A héten sokat dolgoztunk a védekezőharmadbeli játékunkon, örülök, hogy működött, a srácok sok blokkal segítették a kapusunkat.

Philipp Pinter: – Nem gondolom, hogy rosszul játszottunk, voltak ma jó időszakaink, rengeteg lehetőségünk, de nem tudtuk bevinni a korongot a kapu előtti területre. Jól védekezett a Fehérvár és kiválóan védett a kapusa is. Csalódottak vagyunk, ám alapvetően sok minden tetszett a mutatott játékunkban. Ebből is tanulhatunk.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 4–2

Red Bull Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 4–0

VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–3

Később

Bolzano (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–1