Döntősök a címvédő olaszok a Davis-kupában

2025.11.21. 21:34
Matteo Berrettiniék döntősök a Davis-kupában (Fotó: Getty Images)
A címvédő olasz válogatott 2–0-ra legyőzte a belgákat, ezzel bejutott a tenisz Davis-kupa bolognai nyolcas döntőjének fináléjába.

A párosok összecsapására már nem volt szükség, ugyanis Matteo Berrettini Raphael Collignon felett aratott kétszettes sikerét követően Flavio Cobolli nagy csatában, három szettben, a döntő játszma rövidítésében legyőzte Zizou Bergset, s ezzel az olaszok a párharcot is megnyerték.

A másik ágon szombaton a spanyolok és a németek csapnak össze.

DAVIS-KUPA, ELŐDÖNTŐ
Olaszország–Belgium 2–0
Matteo Berrettini–Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli–Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5–7), 7:6 (17–15)

November 22., szombat
12.00: Spanyolország–Németország (elődöntő)

November 23., vasárnap
15.00: döntő

 

