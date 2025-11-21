Döntősök a címvédő olaszok a Davis-kupában

A párosok összecsapására már nem volt szükség, ugyanis Matteo Berrettini Raphael Collignon felett aratott kétszettes sikerét követően Flavio Cobolli nagy csatában, három szettben, a döntő játszma rövidítésében legyőzte Zizou Bergset, s ezzel az olaszok a párharcot is megnyerték.

A másik ágon szombaton a spanyolok és a németek csapnak össze.

DAVIS-KUPA, ELŐDÖNTŐ

Olaszország–Belgium 2–0

Matteo Berrettini–Raphael Collignon 6:3, 6:4

Flavio Cobolli–Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5–7), 7:6 (17–15)

November 22., szombat

12.00: Spanyolország–Németország (elődöntő)

November 23., vasárnap

15.00: döntő