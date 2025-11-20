Női kézi: magyar siker a szerbek ellen az északi nyitányon

CSÜTÖRTÖK ESTE lejátszotta első felkészülési meccsét a magyar női kézilabda-válogatott a hivatalosan jövő szerdán rajtoló világbajnokság előtt. A Golovin Vlagyimir által irányított, Európa-bajnoki bronzérmes együttes a norvégiai Strauméban a szintén vb-résztvevő Szerbiával találkozott. A felek a 2021 márciusában Győrben rendezett olimpiai selejtezőtorna után mérkőztek meg ismét egymással. A korábban hazája női nemzeti együttese élén is dolgozó spanyol José Ignacio Prades vezette rivális keretében nyolc korábbi vagy jelenlegi NB I-es légióst találhatunk.

A felállásukat sokat forgató mieink az első negyedóra után a szünetig biztos előnyt építettek ki, amit végig sikerült is megtartani. A norvég sportági szövetség honlapjának statisztikája alapján a két jobbátlövő, Klujber Katrin és Albek Anna is hat-hat gólt lőtt egyaránt kilenc kísérletből.

Folytatás szombat délután a korábbi győri sikertréner Ambros Martín gardírozta spanyolokat kiütő házigazda norvégok ellen.

KÉZILABDA

POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

1. FORDULÓ

Magyarország–Szerbia 29–25 (15–10)

Straume.

MAGYARORSZÁG: Janurik – Grosch 1, Vámos P. 2, Tóvizi 3, Papp N., Kuczora 1, Márton G. 3. Csere: Bukovszky (kapus), Klujber 6, Simon P. 1, Faragó Lea 4 (2), Bordás, Albek 6, Hársfalvi 2. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SZERBIA: Riszovics – Krpezs-Slezák 3, Janjusevics 2, Jovovics 6 (2), Cvijics 4, Szkrobics 6 (1), Radoszavljevics 2. Csere: Petkovics, Ilics (kapusok), Kocics, Lazics, Bojicsics, Garovics 1, Mandics, Radevics 1, Mitrovics. Szövetségi kapitány: José Ignacio Prades

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–0. 9. p.: 3–3. 14. p.: 4–4. 19. p.: 7–5. 23. p.: 11–6. 34. p.: 16–13. 40. p.: 18–16. 46. p.: 22–17. 52. p.: 25–21. 56. p.: 26–24. Kiállítások: 8, ill. 18 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3

A másik mérkőzésen: Norvégia–Spanyolország 41–19 (23–6). Legjobb dobók: Hovden 6, N. Mörk 6 (5), S. Henriksen, Breistöl, V. Kristiansen 5-5 ill. So Delgado, Arcos 4-4

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Örülünk a győzelemnek, különösen azért, mert a játékunk felemásan sikerült. Amikor a saját tempónkban játszottunk, jól működött minden támadásban és védekezésben is. Ahogy idomultunk a szerbek tempójához, abból az ellenfelünk helyzeteket tudott kialakítani. Összességében pozitívan értékelem a találkozót, már csak azért is, mert nehéz mérkőzés volt, de amikor már zárkóztak fel ránk, akkor jó döntések születtek a pályán.