Ward-Prowse-t kiállították, ám a Chelsea így sem tudott nyerni a Stamford Bridge-en

A bajnokságban öt mérkőzés óta veretlen, a tabella negyedik helyén álló Chelsea azt a Notthingham Forestet fogadta a Stamford Bridge-en, amely hat fordulót követően két győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a tizenegyedik volt. Az egymás elleni mérlegük egyébként kiegyenlített a Nottingham PL-visszajutása óta, két iksz mellett mindkét fél neve mellé egy-egy siker fűzhető.

Az első félidőben noha a vendégeknek is akadtak lehetőségeik, jobbára a Chelsea dominált, gólt azonban nem tudott szerezni – még az a Cole Palmer sem, aki az előző fordulóban a Brighton ellen egy félidő alatt négy gólt lőtt, ezúttal csak kapufáig jutott. Hovatovább, a második játékrészben a vendégek jutottak előnyhöz, az 50. percben James Ward-Prowse végzett el szabadrúgást a félpályához közel, szépen ívelte be, 13 méterről Nikola Milenkovics fejelte középre a labdát, amelybe Chris Wood bele tudott pöckölni (0–1). Nem sokkal később jött az egyenlítés, Palmer Noni Maduekének passzolt jobbra, a tizenhatoson belül balra tolta a labdát, kétszer is, majd szépen kilőtte a hosszú sarkot (1–1).

A 78. percben nagy lehetőséghez jutottak a „kékek” azzal, hogy Ward-Prowse a második sárga lapját is megkapta, így kiállították. Hajtottak a hazaiak, és a vendégek sem akarták ennyiben hagyni az eredményt, a 13 perces ráadásban is számos helyzet alakult ki, ám egyik oldalra sem billent a mérleg nyelve, 1–1-gyel zárult a találkozó.

Az Aston Villa annak ismeretében fogadta a Manchester Unitedet, hogy a legutóbbi négy egymás elleni összecsapásukon vereséget kellett elkönyvelnie. A hazaiak jobb formát mutattak az elmúlt időszakban, a mostanit megelőző hét mérkőzésükből hatot megnyertek, egyszer sem veszítettek, ezzel szemben az MU négymeccses nyertlenségi szériában volt. A parázs hangulatú találkozó első félidejében valamelyest a vendégek voltak veszélyesebbek, a második játékrészre viszont feljavult az Aston Villa, s mondhatni, hogy a mérkőzés ezen szakaszában inkább ő volt a jobb. Mindhiába, hiszen egyetlen gól sem született, 0–0-ban kellett kiegyezniük a csapatoknak.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Aston Villa–Manchester United 0–0

Chelsea–Nottingham Forest 1–1 (Madueke 57., ill. Wood 50.)

Kiállítva: Ward-Prowse (78., Nottingham)

Később

17.30: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN

Everton–Newcastle United 0–0

Crystal Palace–Liverpool 0–1 (Diogo Jota 9.)

Arsenal–Southampton 3–1 (Havertz 58., Martinelli 68., Saka 88., ill. Archer 55.)

Brentford–Wolverhampton Wanderers 5–3 (Collins 2., Mbeumo 20., Nörgaard 28., Pinnock 45+2., Carvalho 90., ill. Cunha 4., Larsen 26., Aït-Nouri 90+3.)

Leicester City–AFC Bournemouth 1–0 (Buonanotte 16.)

Manchester City–Fulham 3–2 (Kovacic 32., 47., Doku 82., ill. Pereira 26., Muniz 88.)

West Ham United–Ipswich Town 4–1 (Antonio 1., Kudus 44., Bowen 49., Paquetá 69., ill. Delap 6.)