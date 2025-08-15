Milliárdok és milliók, sztárok a lelátón és a kispadon: így rajtolnak a PL-csapatok



Pénteken rajtol a legszínvonalasabbnak tartott és a legtöbb pénz megmozgató elitliga, a Premier League, így megnéztük, melyik csapatnak van a legértékesebb kerete, és megnéztük a Transfermarkt segítségével azt is, hogy melyik klubé a legértékesebb kezdő tizenegy.

Néhány nagy név a kezdőcsapatokon kívül maradt, de a PL-ben megszokott az is, hogy tízmillió eurókért vásárolt sztárok olykor a keretbe sem férnek be, és a lelátóról nézik szomorúan a társakat.

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ARSENAL FC

Érkezett: Kepa Arrizabalaga (Chelsea, 5 820 000 euró), Christian Nörgaard (Brentford, 11 600 000), Martín Zubimendi (Sociedad, 70 000 000), Noni Madueke (Chelsea, 55 400 000), Cristhian Mosquera (Valencia, 15 000 000), Viktor Gyökeres (Sporting CP, 65 800 000)

Távozott: Jorginho (Flamengo, ingyen), Thomas Partey (Villarreal, ingyen), Tomijaszu Takehiro (szerződését felbontották)

Kölcsönből vissza: Raheem Sterling (Chelsea)

Menedzser: Mikel Arteta (spanyol)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Raya – Timber, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Havertz, Gyökeres, Saka

A keret összértéke: 1.32 milliárd euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 850 millió euró

Érkezhet még: Eberechi Eze (támadó középpályás, Crystal Palace), Nick Woltemade (csatár, VfB Stuttgart), Jérémy Jacquet (középhátvéd, Rennes)

ASTON VILLA

Érkezett: Yasin Özcan (Kasimpasa, 7 000 000 euró), Evann Guessand (Nice, 30 000 000)

Távozott: Philippe Coutinho (Vasco da Gama, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe: Enzo Barrenechea (Benfica, 3 000 000), Yasin Özcan (Anderlecht)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea), Marco Asensio (PSG), Marcus Rashford (Manchester United)

Menedzser: Unai Emery (spanyol)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Emiliano Martínez – Konsa, Kamara, Pau Torres, Maatsen – Tielemans, Onana – Bailey, Rogers, J. Ramsey – Watkins

A keret összértéke: 565 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 398 millió euró

Érkezhet még: Alexis Saelemaekers (szélső, Milan), Gabriel Sara (középső középpályás, Galatasaray), Samú Costa (szűrő, Mallorca)

AFC BOURNEMOUTH

Érkezett: Adrien Truffert (Rennes, 13 500 000 euró), Djordje Petrovics (Chelsea, 28 880 000), Bafodé Diakité (Lille, 35 000 000)

Távozott: Dean Huijsen (Real Madrid, 62 500 000 euró), Kerkez Milos (Liverpool, 46 900 000), Jaidon Anthony (Burnley, kölcsön után végleg, 9 500 000),Mark Travers (Everton, 4 600 000), Neto (Botafogo, i.), Ilja Zabarnij (PSG, 63 000 000)

Kölcsönből vissza: Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Menedzser: Andoni Iraola (spanyol)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

D. Petrovics – J. Araujo, Diakité, Senesi, Truffert – Hamed Traoré, A. Scott – Ouattara, J. Kluivert, Semenyo – Evanilson

A keret összértéke: 420 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 273 millió euró

Érkezhet még: Amin Adli (szélső, Bayer Leverkusen), Darío Osorio (jobbszélső, Midtjylland), Veljko Miloszavljevics (középső védő, Crvena zvezda), Michel Adopo (középső középpályás, Cagliari Calcio), Lorenzo Pellegrini (irányító, AS Roma)

BRENTFORD FC

Érkezett: Michael Kayode (Fiorentina, kölcsön után végleg, 17 500 000), Caoimhín Kelleher (Liverpool, 14 800 000), Jordan Henderson (Ajax, i.), Antoni Milambo (Feyenoord, 20 000 000)

Távozott: Mark Flekken (Leverkusen, 10 000 000), Christian Nörgaard (Arsenal, 11 600 000), Bryan Mbeumo (Manchester United, 75 000 000)

Menedzser: Keith Andrews (ír)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Kelleher – Kayode, Van den Berg, N. Collins, Lewis-Potter – Janelt, Milambo – Wissa, Damsgaard, Schade – Igor Thiago

A keret összértéke: 387 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 273 millió euró

Érkezhet még: Dango Ouattara (szélső, Bournemouth), Arnaud Kalimuendo (csatár, Rennes), Omari Hutchinson (támadó középpályás, Ipswich Town), Abdoulie Manneh (szélső, Mjällby)

A legértékesebb játékosok a Transfermarkt szerint

BRIGHTON & HOVE ALBION

Érkezett: Haralamposz Kosztulasz (Olympiakosz, 35 000 000), Tom Watson (Sunderland, 12 000 000), Diego Coppola (Hellas Verona, 11 000 000), Olivier Boscagli (PSV, ingyen), Maxim De Cuyper (Club Bruges, 20 000 000)

Távozott: Valentín Barco (Strasbourg, 10 000 000), Joao Pedro (Chelsea, 63 700 000), Simon Adingra (Sunderland, 24 400 000), Pervis Estupinán (Milan, 17 000 000)

Kölcsönbe: Evan Ferguson (Roma, 3 000 000)

Menedzser: Fabian Hürzeler (német)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Verbruggen – Hinshelwood, Van Hecke, Baleba, Kadioglu – Wieffer, Ayari – Minteh, Gruda, Mitoma – Rutter

A keret összértéke: 577 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 325 millió euró

Érkezhet még: Tyrell Malacia (balhátvéd, Manchester United)

BURNLEY FC

Érkezett: Bashir Humphreys (Chelsea, kölcsön után végleg, 14 000 000), Marcus Edwards (Sporting CP, kölcsön után végleg, 10 000 000), Jaidon Anthony (Bournemouth, kölcsön után végleg, 9 500 000), Quilindschy Hartman (Feyenoord, 9 000 000), Zian Flemming (Millwall, kölcsön után végleg, 8 300 000), Axel Tuanzebe (Ipswich, i.), Loum Tchaouna (Lazio, 15 150 000), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart, 4 000 000), Kyle Walker (Manchester City, 5 780 000), Armando Broja (Chelsea, 23 000 000), Lesley Ugochukwu (Chelsea, 28 700 000)

Távozott: CJ Egan-Riley (Marseille, i.), James Trafford (Manchester City, 31 200 000)

Menedzser: Scott Parker (angol)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

M. Weiss – Humphreys, Beyer, Esteve, Hartman – Hannibal, Ugochukwu – M. Edwards, Amdouni, Koleosho – Broja

A keret összértéke: 236 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 129 millió euró

Érkezhet még: Josh Sargent (csatár, Norwich City)

CHELSEA FC

Érkezett: Liam Delap (Ipswich, 35 500 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Dário Essugo (Sporting CP, 22 270 000), Mamadou Sarr (Strasbourg, 14 000 000), Kendry Páez (Independiente del Valle, 10 000 000), Joao Pedro (Brighton, 63 700 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Jamie Gittens (Dortmund, 64 300 000), Jorrel Hato (Ajax, 44 180 000)

Távozott: Bashir Humphreys (Burnley, k. u. v, 14 000 000), Kepa Arrizabalaga (Arsenal, 5 820 000), Djordje Petrovics (Bournemouth, 28 880 000), Mathis Amougou (Strasbourg, 14 500 000), Noni Madueke (Arsenal, 55 400 000), Joao Félix (Al-Nasszr, 30 000 000), Armando Broja (Burnley, 23 000 000), Lesley Ugochukwu (Burnley, 28 700 000), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton, 28 650 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United)

Menedzser: Enzo Maresca (olasz)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Robert Sánchez – Gusto, Hato, Colwill, Cucurella – Caicedo, Enzo Fernández – Estevao, Cole Palmer, Gittens – Nicolas Jackson

A keret összértéke: 1.17 milliárd euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 625 millió euró

Érkezhet még: Xavi Simons (karmester, RB Leipzig), Alejandro Garnacho (szélső, Manchester United), Woltemade, Gianluigi Donnarumma (kapus, PSG)

CRYSTAL PALACE

Érkezett: Walter Benítez (PSV, i.), Borna Sosa (Ajax, 2 300 000)

Távozott: Rob Holding (Colorado Rapids, i.)

Kölcsönből vissza: Ben Chilwell (Chelsea)

Menedzser: Oliver Glasner (osztrák)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

D. Henderson – Daniel Munoz, Guéhi, Lacroix – Nketiah, Wharton, Doucouré, Mitchell – Ismaila Sarr, Eze – Mateta

A keret összértéke: 456 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 338 millió euró

Érkezhet még: Harvey Elliott (támadó középpályás, Liverpool), Ben Doak (szélső, Liverpool), Jakub Kiwior (középhátvéd, Arsenal), Yunus Musah (középső középpályás, Milan), Nadir Zortea (jobbszélső, Cagliari)

A legértékesebb kezdőcsapat a Transfermarkt szerint. Érdekes, hogy Gakpo nemcsak a Liverpoolból, az álomcsapatból is kiszorította a 33 és fél esztendős Szalah-t – de csakis a játékjogok értékét tekintve

EVERTON FC

Érkezett: Carlos Alcaraz (Flamengo, k. u. v., 15 000 000), Thierno Barry (Villarreal, 30 000 000), Adam Aznu (Bayern München, 9 000 000), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea, 28 650 000)

Kölcsönbe: Jack Grealish (Manchester City)

Távozott: Neal Maupay (Marseille, k. u. v., 4 000 000), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United, i.), Ashley Young (Ispwich, i.)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Leeds), Armando Broja (Chelsea), Orel Mangala (Lyon), Jesper Lindström (Napoli)

Menedzser: David Moyes (skót)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Pickford – Patterson, J. O'Brien, Branthwaite, Mikolenko – Dewsbury-Hall, Garner – Ndiaje, C. Alcaraz, Grealish – Beto

A keret összértéke: 340 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 258 millió euró

Érkezhet még: Artem Dovbik (csatár, Roma), Kellen Fisher (jobbhátvéd, Norwich City), Tyler Dibling (jobbszélső, Southampton), Douglas Luiz (szűrő, Juventus), Doak

FULHAM FC

Érkezett: Benjamin Lecomte (Montpellier, 500 000)

Távozott: Willian (szl.), Carlos Vinícius (Gremio, i.)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

Menedzser: Marco Silva (portugál)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Leno – Castagne, J. Andersen, C. Bassey, A. Robinson – Andreas Pereira, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Iwobi – Rodrigo Muniz

A keret összértéke: 332 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 246 millió euró

Érkezhet még: Kevin (balszélső, Sahtar Doneck), Mattia Zanotti (jobbhátvéd, Lugano), Mehdi Taremi (csatár, Internazionale), Ricardo Pepi (középcsatár, PSV), Rasmus Höjlund (csatár, Manchester United)

LEEDS UNITED

Érkezett: Jaka Bijol (Udinese, 18 000 000), Lukas Nmecha (Wolfsburg, i.), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, 6 000 000), Gabriel Gudmundsson (Lille, 11 600 000), Sean Longstaff (Newcastle United, 13 800 000), Anton Stach (Hoffenheim, 20 000 000), Lucas Perri (Lyon, 16 000 000), Dominic Calvert-Lewin (Everton, i.),

Távozott: Rasmus Kristensen (Frankfurt, k. u. v., 6 000 000), Josuha Guilavogui (szl.), Junior Firpo (Betis, i.)

Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Werder Bremen)

Kölcsönből vissza: Manor Szolomon (Tottenham)

Menedzser: Daniel Farke (német)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Meslier – Bogle, Ampadu, Bijol, Struijk – Longstaff, Stach – Gnonto, Aaronson, Daniel James – Piroe

A keret összértéke: 272 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 188 millió euró

Érkezhet még: James Justin (jobbhátvéd, Leicester City), Noah Okafor (balszélső, Milan), Dovbik, Nico González (jobbszélső, Juventus), Sara, Alekszandar Mitrovics (Al-Hilal), Alex Oxlade-Chamberlain (középső középpályás, Besiktas)

LIVERPOOL FC

Érkezett: Florian Wirtz (Leverkusen, 125 000 000), Kerkez Milos (Bournemouth, 46 900 000), Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40 000 000), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, 1 780 000), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, 95 000 000)

Távozott: Caoimhín Kelleher (Brentford, 14 800 000), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, 10 000 000), Jarell Quansah (Leverkusen, 35 000 000), Luis Díaz (Bayern München, 70 000 000), Darwin Núnez (Al-Hilal, 53 000 000), Tyler Morton (Lyon, 10 000 000)

Menedzser: Arne Slot (holland)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Mamardasvili – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Wirtz, Ekitiké, Gakpo

A keret összértéke: 1 milliárd euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 748 millió euró

Érkezhet még: Giovanni Leoni (középhátvéd, Parma), Marc Guéhi (középhátvéd, Crystal Palace), Alexander Isak (csatár, Newcastle United), Bradley Barcola (szélső, PSG)

MANCHESTER CITY

Érkezett: Tijjani Reijnders (Milan, 55 000 000), Rajan Ait-Nuri (Wolverhampton, 36 800 000), Rayan Cherki (Lyon, 36 500 000), Sverre Nypan (Rosenborg, 15 000 000), James Trafford (Burnley, 31 200 000)

Távozott: Yan Couto (Dortmund, k. u. v., 20 000 000), Kevin De Bruyne (Napoli, i.), Kyle Walker (Burnley, 5 780 000), Máximo Perrone (Como, 13 000 000)

Kölcsönbe: Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton)

Menedzser: Josep Guardiola (spanyol)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Trafford – Rico Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol – Rodri, Reijnders – Foden, Marmus, Doku – Haaland

A keret összértéke: 1.32 milliárd euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 812 millió euró

Érkezhet még: Xavi Simons, G. Donnarumma, Rodrygo

A keretek értéke, de ez szinte óráról órára változik (Forrás: Transfermarkt)

MANCHESTER UNITED

Érkezett: Matheus Cunha (Wolverhampton, 74 200 000), Bryan Mbeumo (Brentford, 75 000 000), Benjamin Sesko (RB Leipzig, 76 500 000)

Távozott: Christian Eriksen (szl.), Victor Lindelöf (szl.)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Barcelona)

Menedzser: Ruben Amorim (portugál)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Onana – Yoro, De Ligt, Lisandro Martínez – Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mainoo, Mount – Mbeumo, Sesko, Cunha

A keret összértéke: 892 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 516 millió euró

Érkezhet még: Fermín López (támadó középpályás, Barcelona), Carlos Baleba (szűrő, Brighton), Angelo Stiller (szűrő, VfB Stuttgart)

NEWCASTLE UNITED

Érkezett: Anthony Elanga (Nottingham, 61 400 000), Malick Thiaw (Milan, 35 000 000)

Kölcsönbe: Aaron Ramsdale (Southampton, 4 600 000)

Távozott: Lloyd Kelly (Juventus, k. u. v., 17 200 000), Callum Wilson (West Ham, i.), Sean Longstaff (Leeds United, 13 800 000)

Menedzser: Eddie Howe (angol)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Ramsdale – Livramento, Thiaw, Botman, Hall – Tonali, B. Guimaraes, H. Barnes – Elanga, Isak, A. Gordon

A keret összértéke: 690 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 555 millió euró

Érkezhet még: Jacob Ramsey (bal oldali középpályás, Aston Villa), Bilal El-Hannussz (támadó középpályás, Leicester City), Vangelisz Pavlidisz (csatár, Benfica), Yoane Wissa (csatár, Brentford), Samu Aghehowa (csatár, Porto), Woltemade, Dusan Vlahovics (Juventus), Kalimuendo, Nicolas Jackson, Conor Gallagher (középső középpályás, Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (csatár, PSG)

NOTTINGHAM FOREST

Érkezett: Jair Cunha (Botafogo, 12 000 000), Igor Jesus (Botafogo, 11 600 000), Dan Ndoye (Bologna, 42 000 000)

Távozott: Andrew Omobamidele (Strasbourg, k. u. v., 10 500 000), Anthony Elanga (Newcastle United, 61 400 000), Ramón Sosa (Palmeiras, 12 500 000), Danilo Oliveira (Botafogo, 23 000 000), Lewis O'Brien (Wrexham, 5 740 000), Matt Turner (Lyon, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Álex Moreno (Aston Villa)

Menedzser: Nuno Espírito Santo (portugál)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Sels – Aina, Milenkovics, Murillo, Neco Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Awoniyi

A keret összértéke: 446 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 321 millió euró

Érkezhet még: Hutchinson, James McAtee (karmester, Manchester City), Jackson Tchatchoua (jobbhátvéd, Hellas Verona), Kalimuendo, Rico Lewis (jobbhátvéd, Manchester City), Veljko Miloszavljevics (Crvena zvezda), Musah, Konsztantinosz Cimikasz (balhátvéd, Liverpool), Soungoutou Magassa (szűrő, Monaco), Mads Bidstrup (középső középpályás, RB Salzburg), Douglas Luiz, Dilane Bakwa (szélső, Strasbourg), Leif Davis (balhátvéd, Ispwich Town)

SUNDERLAND AFC

Érkezett: Enzo Le Fée (Roma, k. u. v., 23 000 000), Habib Diarra (Strsbourg, 31 500 000), Csemszdin Talbi (Club Bruges, 20 000 000), Reinildo Mandava (Atlético Madrid, i.), Simon Adingra (Brighton, 24 400 000), Noah Sadiki (Union SG, 17 000 000), Granit Xhaka (Leverkusen, 15 000 000), Robin Roefs (NEC, 10 500 000), Omar Alderete (Getafe, 11 600 000)

Kölcsönbe: Marc Guiu (Chelsea)

Távozott: Jobe Bellingham (Dortmund, 30 500 000), Tom Watson (Brighton, 12 000 000), Pierre Ekwah (St.-Étienne, 6 000 000)

Menedzser: Régis Le Bris (francia)

A legdrágább kezdőcsapat a Transfermarkt szerint:

Patterson – Sadiki, Ballard, Alderete, Hume – Le Fée, Habib Diarra – Isidor, Rigg, Adingra – Mayenda

A keret összértéke: 251 millió euró

A legértékesebb kezdőcsapat értéke: 164 millió euró

Érkezhet még: Julian Ryerson (jobbhátvéd, Dortmund), Nordi Mukiele (jobbhátvéd, PSG), A. Mitrovics, Taremi, Lloyd Kelly (középhátvéd, Juventus), Dovbik, César Tárrega (középhátvéd, Valencia), Clement Bischoff (balszélső, Bröndby)