A Manchester City és az Arsenal is fordított, és tapadnak a Liverpoolra

MANCHESTER CITY–FULHAM

A címvédő manchesteriek az elmúlt két bajnokijukon egyaránt ikszeltek, így most győzelmi kényszerben léphettek pályára, ráadásul az éllovas Liverpool korábban megnyerte a saját mérkőzését. City-fölénnyel indult a találkozó, de a 17. percben Adama Traoré lépett ki ziccerben, viszont lövését Ederson hárította. A második nagy Fulham-helyzet már gólt eredményezett: Raúl Jiménez pazar sarkazós passzából Andreas Pereira vette be a kaput (0–1). Két perccel később ott lehetett volna a vendégek újabb találata, de Traoré ezúttal is rontott ziccerben. A kimaradt helyezeteket a hazaiak megbüntették, a 32. percben egy sarokrúgás után Mateo Kovacic egyenlített (1–1).

A szünet után azonnal fordított a Manchester City, és ezúttal is Kovacic volt a gólszerző (2–1). A 68. percben Traoré harmadszor is ziccerbe került, de ezúttal sem tudott a kapuba helyezni, Ederson másodszor védte a lövését (egyszer fölé lőtt). A 82. percben a korábban csereként pályára lépő Jérémy Doku zárta le egy bombagóllal a mérkőzést (3–1). A Fulhamnek azért összejött a szépítés, a 88. percben Rodrigo Muniz talált be (3–2).

Győzött a Manchester City, amely így tapad az éllovas Liverpoolra.



ARSENAL–SOUTHAMPTON

A bajnoki címre pályázó Arsenal az elmúlt három tétmérkőzését egyaránt megnyerte, a bajnokságban legutóbb egy harcos találkozón múlta felül a Leicester Cityt, a hétközben pedig a Paris Saint-Germaint győzte le két góllal. Érdekesség, hogy sorozatban immár negyedik tétmeccsét játszotta odahaza Mikel Arteta együttese. Az Arsenal nagy fölényben futabballozott, de a Southampton kapuját csak az első félidő végén találta el, és akkor is a londoniak korábbi kapusa, Aaron Ramsdale védeni tudott. A betömörülő Soton tehát kibekkelte a félidőt.

A fordulás után jött az Arsenal számára a hidegzuhany, ugyanis a vendégek az 55. percben, gyakorlatilag a semmiből Cameron Archer révén megszerezték a vezetést (0–1). Három perccel később azonban jött az egyenlítés, Kai Havertz is egy végigvitt kontra végén helyezett a kapuba (1–1). Gabriel Martinelli a 61. percben állt be, nyolc perccel később pedig ő szerezte meg az „ágyúsok” vezető gólját. Sokáig videózták, de végül megadták a brazil találatát (2–1). A végén még a két gólpasszos Bukayo Saka is betalált, ezzel alakult ki a 3–1-es végeredmény.

Az Arsenal a Manchester United után a második csapat lett, amely a 400. hazai PL-bajnoki sikerét ünnepelhette, ráadásul mostani győzelmével feljött egy pontra a Liverpoolra.



LEICESTER–BOURNEMOUTH

A vendégeknél Kerkez Milos kezdett, csapata viszont a 16. percben Facundo Buonanotte góljával hátrányba került (1–0). A második játékrész közepéig kellett várni az újabb találatra, de Lewis Cook egyenlítő gólját les miatt végül nem adták meg. Kerkezt a 63. percben cserélték le, az eredmény pedig már nem változott. Az újonc Leicester az első győzelmét aratta a bajnokságban.

BRENTFORD–WOLVERHAMPTON

A Brentford ezúttal csupán a 2. percben szerzett vezetést, Nathan Michael Collins volt eredményes (1–0). Azért így fogalmaztunk, mert a gárda az előző három bajnokiján (a Manchester City, a Tottenham Hotspur és a West Ham United ellen) egyaránt már az első percben eredményes volt, most azonban 75 másodpercet kellett várni az első találatra. Ejnye! A korai gólok ellenére a Brentford az említett mérkőzések közül viszont egyet sem tudott megnyerni, és most sem sokáig vezetett: Matheus Cunha a 4. percben egalizált (1–1). A hazaiaknak ezúttal azonban volt válaszuk, a 20. percben Bryan Mbeumo értékesítette higgadtan a megítélt büntetőt (2–1). Nem volt azonban megállás: a 26. percben Jörgen Strand Larsen egyenlített (2–2), majd két perccel később Christian Nörgaard révén harmadszor is előnybe került a Brentford (3–2). A hazaiak a szünet előtt még egyszer betaláltak, a 47. percben Ethan Pinnock fejelte az újabb gólt (4–2).

A fordulás után sokáig nem sok minden történt, aztán a ráadásban ismét potyogtak a gólok: előbb a 90. percben Fabio Carvalho növelte háromgólosra a Brentford előnyét (5–2), aztán a 93.-ban Rayan Aït-Nouri alakította ki az 5–3-as végeredményt.

WEST HAM–IPSWICH

Ez a mérkőzés is gyors gólváltással indult. Michail Antonio 46 másodperc elteltével juttatta előnybe a West Hamet (1–0), aztán a 6. perc elején Liam Delap egyenlített (1–1). A hazaiak keretbe foglalták a félidőt, a 44. percben Mohammed Kudus fejelt közelről gólt (2–1). A második játékrész elején is betalált a West Ham, Jarrod Bowen büntette meg a vendégek ügyetlenkedését (3–1). A hazaiak nem álltak le, a 69. percben Lucas Paquetá is bevette az újonc kapuját (4–1).

Az utóbbi időben gyengébben szereplő West Ham most önbizalomnövelő győzelmet aratott, igaz, az újonc legyőzése odahaza kötelező feladat volt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Arsenal–Southampton 3–1 (Havertz 58., Martinelli 68., Saka 88., ill. Archer 55.)

Brentford–Wolverhampton Wanderers 5–3 (Collins 2., Mbeumo 20., Nörgaard 28., Pinnock 45+2., Carvalho 90., ill. Cunha 4., Larsen 26., Aït-Nouri 90+3.)

Leicester City–AFC Bournemouth 1–0 (Buonanotte 16.)

Manchester City–Fulham 3–2 (Kovacic 32., 47., Doku 82., ill. Pereira 26., Muniz 88.)

West Ham United–Ipswich Town 4–1 (Antonio 1., Kudus 44., Bowen 49., Paquetá 69., ill. Delap 6.)

Később

18.30: Everton–Newcastle United (Tv: Spíler1)

Korábban

Crystal Palace–Liverpool 0–1 (Diogo Jota 9.)

VASÁRNAP

15.00: Aston Villa–Manchester United (Tv: Match4)

15.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

17.30: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)