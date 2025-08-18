Amorim az Arsenal elleni vereség után: Bizonyítottuk, hogy bárkit le tudunk győzni...

A Manchester United összességében nem futballozott rosszul az Arsenal ellen: Patrick Dorgu a kapufát találta el, míg Matheus Cunha és Bryan Mbeumo próbálkozásait védte David Raya. Amorim szerint a mutatott játékban sok volt a pozitívum:

Jobban játszottunk, mint az ellenfél, és büszke vagyok arra, amit a csapat a pályára tett. Bizonyítottuk, hogy bárkit le tudunk győzni a Premier League-ben.

A találkozónak volt egy másik érdekessége is: Rasmus Höjlund nem került be a meccskeretbe. A dán csatár jövője továbbra is bizonytalan, olasz sajtóhírek szerint a Milan egyik kiszemeltje. Időközben az új igazolás, Benjamin Sesko bemutatkozott az Arsenal ellen, így Amorimnak két hasonló stílusú támadó közül kell választania.

„Harc folyik a helyekért. Majd meglátjuk, mi történik az átigazolási piacon” – mondta az edző.

A londoniak vezetőedzője, Mikel Arteta érthetően nagyon örült a nagyszerű rajtnak.

„Óriási eredmény az idény első meccsén a győzelem az Old Traffordon. Amikor azt érzed, hogy valami különlegeset építenek, lendületben vannak, érkezik egy új igazolás, és jól akarják kezdeni a bajnokságot, de te mégis képes vagy elhozni a három pontot, akkor nagyon boldog vagy és büszke a csapatra...”

Arteta a nyári sztárigazolásról, Viktor Gyökeresről annyit mondott, hogy a letámadásban nagyon hasznosnak bizonyult, amiatt viszont nem lehet számon kérni őt, hogy nem szerzett gólt, hiszen ezen a meccsen nagyon nehéz lett volna helyzetbe kerülnie.

Viktor Gyökerest a 60. percben lecserélte Mikel Arteta (Fotó: Getty Images)

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Manchester United–Arsenal 0–1 (0–1)

Gólszerző: Calafiori (13.)