Amorim az Arsenal elleni vereség után: Bizonyítottuk, hogy bárkit le tudunk győzni...

R. D. P.
2025.08.18. 08:13
null
Ruben Amorim meg van győződve arról, hogy csapata jobban játszott az ellenfélnél (Fotó: Getty Images)
Rúben Amorim Manchester United Arsenal Mikel Arteta Premier League
A Manchester United 1–0-s vereséggel kezdte a Premier League új idényét az Arsenal ellen: az Old Traffordon rendezett rangadót Altay Bayindir hibája döntötte el. A török kapus André Onanát szorította ki a kezdőből, ám egy Declan Rice-szöglet után rosszul avatkozott közbe, így Riccardo Calafiori megszerezte a találkozó egyetlen gólját. A manchesterieket irányító Ruben Amorim a mérkőzés után kiállt játékosa mellett, és hangsúlyozta: nem tervez új kapust igazolni a nyári átigazolási időszak utolsó heteiben.

„Elégedett vagyok a három kapusommal” – kezdte Ruben Amorim.„Bayindir próbálta megszerezni a labdát, de meglökték. Ugyanakkor ő is lökdöste a játékosokat, ahelyett, hogy teljes mértékben a labda megszerzésére fókuszált volna”

André Onana a múlt héten már újra teljes értékű edzésmunkát végzett, de Amorim mégsem nevezte a kameruni válogatottat az Arsenal elleni rangadóra. „Nem arról van szó, hogy kivettem volna a keretből Onanát – magyarázta a portugál tréner. – Egyszerűen nem akartam egy hét edzés után pályára küldeni. Tom Heaton és Altay Bayindir jól dolgoztak a felkészülés során.”

Angol labdarúgás
15 órája

Potya gól döntött a rangadón: kikapott a Manchester United az Arsenaltól

Bayindir ügyetlenkedése után Calafiori fejelt a kapuba, Amorim csapata viszont képtelen volt betalálni.

A Manchester United összességében nem futballozott rosszul az Arsenal ellen: Patrick Dorgu a kapufát találta el, míg Matheus Cunha és Bryan Mbeumo próbálkozásait védte David Raya. Amorim szerint a mutatott játékban sok volt a pozitívum:

Jobban játszottunk, mint az ellenfél, és büszke vagyok arra, amit a csapat a pályára tett. Bizonyítottuk, hogy bárkit le tudunk győzni a Premier League-ben.

A találkozónak volt egy másik érdekessége is: Rasmus Höjlund nem került be a meccskeretbe. A dán csatár jövője továbbra is bizonytalan, olasz sajtóhírek szerint a Milan egyik kiszemeltje. Időközben az új igazolás, Benjamin Sesko bemutatkozott az Arsenal ellen, így Amorimnak két hasonló stílusú támadó közül kell választania.

„Harc folyik a helyekért. Majd meglátjuk, mi történik az átigazolási piacon” – mondta az edző.

A londoniak vezetőedzője, Mikel Arteta érthetően nagyon örült a nagyszerű rajtnak.

„Óriási eredmény az idény első meccsén a győzelem az Old Traffordon. Amikor azt érzed, hogy valami különlegeset építenek, lendületben vannak, érkezik egy új igazolás, és jól akarják kezdeni a bajnokságot, de te mégis képes vagy elhozni a három pontot, akkor nagyon boldog vagy és büszke a csapatra...”

Arteta a nyári sztárigazolásról, Viktor Gyökeresről annyit mondott, hogy a letámadásban nagyon hasznosnak bizonyult, amiatt viszont nem lehet számon kérni őt, hogy nem szerzett gólt, hiszen ezen a meccsen nagyon nehéz lett volna helyzetbe kerülnie.

Viktor Gyökerest a 60. percben lecserélte Mikel Arteta (Fotó: Getty Images)

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Manchester United–Arsenal 0–1 (0–1)
Gólszerző: Calafiori (13.)

Angol labdarúgás
2025.08.14. 13:20

PREMIER LEAGUE 2025–2026, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

Fordulóról fordulóra az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os idényének programja, eredményei, tabellája.

 

