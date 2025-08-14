A Manchester United újra beleszólna a bajnoki versenyfutásba

Már csak egy nap, és a Liverpool–Bournemouth mérkőzéssel kezdetét veszi a Premier League 2025–2026-os idénye, a csapatok azonban még távol állnak attól, hogy véglegesnek kiálthassák ki a keretüket – a tendenciákat ismerve ez csak az átigazolási piac szeptember elsejei zárásával valósul meg. Az azonban biztos, hogy mindenki a címvédő Liverpool trónjára feni a fogát, ezért gyorsan górcső alá vesszük, miként állnak a kihívók a kezdés előtt. Tegnapi lapszámunkban a legfőbb(nek tűnő) három vetélytárs, az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea került terítékre, most pedig azok a nagyágyúk következnek, amelyek gazdasági lehetőségeik szerint a legmagasabb csúcsokra is felérhetnének, azaz a Manchester United, a Tottenham, a Newcastle és az Aston Villa.

Mindenekelőtt le kell szögezni: hiába a dicsőséges múlt és az óriási vagyon, ha az említett csapatok közül bármelyik bajnoki címet szerez jövőre, az nagy meglepetés lenne, ha nem is akkora, mint a Leicester 2016-ban aratott diadala.

Ha a tavalyi idény tabelláját tekintve visszafelé haladunk, a 17. helyen záró Tottenham igazából most sem számíthat túl sok jóra, mert egyelőre inkább gyengült, mintsem erősödött a kerete. Persze a Spurs esetében a legfontosabb változás, hogy Ange Postecoglou menedzsert – aki hiába nyerte meg a csapattal az Európa-ligát – a Premier League egyik legbátrabb támadó szellemiségű trénere, Thomas Frank váltotta a kispadon, akinek a neve szinte garancia a stabilitásra. A játékosállomány elsősorban a csapat lelkének számító Szon Hung Min távozása miatt gyengült, mert hiába adott ki egy kazal pénzt a klub Mohammed Kudusra (64 millió euró, West Ham), Mathys Telre (35, Bayern München) vagy Kevin Dansóra (25, Lens), és hiába szerezte meg kölcsönben Joao Palhinhát (Bayern), egyik sem pótolhatja rövid távon a vezért.

A Manchester United az angol élvonal legnagyobb talánya. Sir Alex Ferguson 2013-as visszavonulása óta a Liverpoollal társbérletben legtöbbszörös bajnok csapat szinte szabadesésbe kezdett, és ugyan tavaly ősszel megszerezte az egyik legígéretesebb fiatal menedzsert, Ruben Amorimot, a portugál nem tudta még a vészféket sem behúzni. Minden idők egyik legpocsékabb MU-idényét követően viszont Amorim megkapta a lehetőséget, hogy a nyáron a saját elképzeléseihez igazítsa a gárdát, csakhogy az előszezonban legfeljebb felvillanásokra volt képes a United (4–1 a Bournemouth ellen).

Mindemellett az igazolások terén csak méregdrága ígéreteket tudott megszerezni a portugál mester. Benjamin Sesko (RB Leipzig), Bryan Mbeumo (Brentford), Matheus Cu­nha (Wolves) egyaránt 75 millió euró közeli összegért érkezett (plusz a 18 éves balhátvéd, Diego Leon Paraguayból 4 millióért), miközben a magas fizetések miatt – egyelőre – a bevételi oldalra nem sikerült könyvelni, így továbbra is kérdés, mennyire erősödik meg valójában a keret.

Ki tudja, hogyan alakul Alexander Isak sorsa a nyáron, a svéd csatár papíron még a Newcastle játékosa (Fotó: AFP)

Az Aston Villa egy kicsit kilóg a sorból, mert tehetős klub ugyan, de egy polccal lejjebb van a vetélytársaknál. Bir­minghamben viszont sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb a légkör, mint máshol, a csapat élére 2022 végén kinevezett Unai Emery zavartalanul építkezhet, márpedig a spanyol edző eddig nagyszerű munkát végzett. Hogy mást ne mondjunk, a tavasszal szinte verhetetlennek tűnő PSG nemcsak hogy kikapott a Villa Parkban a BL-negyeddöntő visszavágóján (3–2), hanem még a kiesés szele is meglegyintette. Emery egyelőre nem veszített el egyetlen meghatározó játékost sem, miközben Evann Guessand (Nice, 30 millió euró) érkezett a hiánypótló befejező csatár helyére, ami azt jelenti, hogy ha elkapja a fonalat a csapat és sérülések sem hátráltatják a munkát, akkor az Aston Villával ismét úgy kell számolni, hogy a BL-helyekért küzd, és a mérleg nyelve lehet a bajnoki címért folyó versenyfutásban.

A Newcastle szintén érdekes színfoltja a Premier League-nek, ugyanis nyugodtan a világ leggazdagabb klubjának tekinthetjük, amióta 2021-ben felvásárolta a szaúdi állami befektetési alap (PIF). A Unitednél mégis egyfajta visszafogott gazdaságpolitikát folytatnak – szemben a szintén Öböl-menti tulajdonban lévő Manchester Cityvel –, és még az is elképzelhető, hogy az eladói oldalon döntenek PL-rekordot, amennyiben Alexander Isakot 170-200 millió eurónyi fontért engedik el a Liverpoolhoz. Meglepő lenne persze, ha nem pótolnák megfelelően a svéd csatárt (a Portóban játszó spanyol válogatott Samu Omorodionról hallani), tekintve, hogy Eddie Howe vezetésével eddig rendre okosan igazoltak posztra a „szarkák”. Így érkezhetett a nyáron a jobb szélre Anthony Elanga (Nottingham, 61.4 millió euró), illetve a védelem tengelyébe Malick Thiaw (Milan, 35).

Külön meg kell említeni, hogy a felhozott négyesből a Newcastle és Tottenham a Bajnokok Ligájában, az Aston Villa pedig az Európa-ligában kap pluszterhelést, miközben a Manchester Unitednek kizárólag a hazai porondon kell(ene) érvényesülnie, ami ebben a helyzetben jelentős könnyebbséget jelenthet.

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Péntek

21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombat

13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton–Fulham

16.00: Sunderland–West Ham United

16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)