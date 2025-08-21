Maguire: Bolond lennék most elhagyni a Unitedet

A Manchester United januárban érvényesítette a Harry Maguire szerződésében szereplő egyéves hosszabbítási opciót, s ezzel lehetetlenné tette azt, hogy a 32 esztendős belső védő nyáron ingyen elhagyhassa a csapatot. A döntést nem az indokolta, hogy így pénzt kérhettek a játékos klubváltásáért, hanem az, hogy a menedzser, Ruben Amorim megfogalmazása szerint a keret „vezéréhségben” szenved – írja BBC.

„A múlt évben az ő kezükben volt a döntés, nekem nem volt választásom – mondta a tapasztalt labdarúgó. – Nem tárgyaltunk, egyszerűen aktiválták a záradékot, és a szerződésem meghosszabbodott. Biztos vagyok benne, hogy a klub kerek perec megmondta az érdeklődőknek, hogy semmilyen körülmények között nem enged el – mindenki gyors választ kapott.”

Maguire azonban nem ezért marad a „vörös ördögöknél”, hanem azért, mert úgy érzi: Sir Jim Radcliffe 2023-as érkezése óta igazi forradalom zajlik a színfalak mögött „az álmok színházában”, s bolond lenne most elhagyni a Unitedet. A hátvéd mindezt annak ellenére gondolja így, hogy az 1973–74-es, kieséssel végződő évad óta a csapat a legrosszabb idényét produkálta, múlt vasárnap pedig ohaza kapott ki 1–0-ra az Arsenaltól.

„Biztos vagyok benne, hogy a következő néhány hónapban leülünk beszélgetni arról, hogy merre haladunk, és akarnak-e hosszabbítani velem. Nyilvánvalóan az én fejemben is megvan az, mit akarok csinálni, és hol akarok lenni. Nem akarom ezt mindenkinek elárulni, de annyit mondhatok, hogy ez egy elképesztő klub, és nagy butaság lenne az első adandó alkalommal lelépni innen. Jason Wilcox technikai igazgatóval és az új menedzserrel jó irányba indultunk el. Mióta hat éve idejöttem, teljesen átalakult a vezetői struktúra. Jó helyen vagyunk. Sokkal jobb helyen” – fogalmazott a 64-szeres angol válogatott játékos, aki a legutóbbi idényben 40 tétmeccsen kapott szerepet.