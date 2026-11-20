Connor McDavid nagy sorozata 23 mérkőzés után ért véget, az Edmonton klasszisa ugyanis az idény 24. bajnokiján, a Tampa Bay otthonában nem szereztt gólt és gólpasszt sem adott. A kanadai hokis így is a negyedik helyen áll az NHL örökrangsorában Wayne Gretzkyvel holtversenyben, aki az 1988–1989-es idényt indította 23 olyan mérkőzéssel, amelyen legalább egy pontot szerzett. A csúcsot is Gretzky tartja 51-gyel, emellett neki és Mats Sundinnak is van egy 30 meccses sorozata.

McDavidével együtt az Edmonton sorozata is megszakadt, a kanadai csapat ugyanis hat találkozó után szenvedett újra vereséget. A Tampa viszont folytatta jó hazai szériáját, ez már a 10. sikere volt a saját otthonában, ilyen rövid idő alatt csak 2020 őszén jött neki össze két számjegyű hazai győzelem.

Alekszandr Ovecskin kiosztotta a 763. gólpasszát, ezzel új klubrekordot állított fel. Az orosz kiválóság viszont a gólokkal továbbra is adós, a bajnokságban csak egyszer volt eredményes, és ez volt a 15. mérkőzése, amikor nem szerzett gólt: a korábbi negatív csúcsa a 2023. novemberi-decemberi 14 meccses góltalanság volt. Ráadásul a washingtoniak sem remekelnek, sorozatban negyedszer kaptak ki, és ezeken a találkozón legalább öt gólt kaptak.

A góllövőlistát holtversenyben vezető Cutter Gauthier az előző 10 mérkőzésén 19 gólt szerzett, ám a Colorado otthonában eredménytelen maradt. A Ducks a legutóbbi öt meccséből negyedszer hagyta el vesztesen a pályát.

A 12 összecsapásból csak hét dőlt el rendes játékidőben, a Los Angeles Kings és a Dallas Stars is szétlövés után örülhetett.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 1–2 – h. u.

Ottawa Senators–Philadelphia Flyers 5–6 – h. u.

Pittsburgh Penguins–St. Louis Blues 2–5

Toronto Maple Leafs–Los Angeles Kings 3–4 – szétlövéssel

Washington Capitals–Buffalo Sabres 3–6

Winnipeg Jets–New York Islanders 4–3 – h. u.

Tampa Bay Lightning–Edmonton Oilers 3–1

Calgary Flames–Minnesota Wild 1–4

Chicago Blackhawks–Columbus Blue Jackets 2–4

Colorado Avalanche–Anaheim Ducks 4–0

Seattle Kraken–Vancouver Canucks 5–1

Vegas Golden Knights–Dallas Stars 3–4 – szétlövéssel