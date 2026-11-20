A New York Knicks 102–99-re nyert a Minnesota Timberwolves vendégeként. A mérkőzés egyik főszereplője Karl-Anthony Towns volt, aki korábbi csapata ellen 22 ponttal és 12 lepattanóval járult hozzá a sikerhez. A center 17 pontot szerzett csak az első félidőben. A címvédő sorozatban harmadik győzelmét aratta, jóllehet a harmadik negyedben kialakított 19 pontos előnyét majdnem elherdálta a végére, ráadásul az utolsó három percben már egyáltalán nem talált a gyűrűbe. Jalen Brunson 21 ponttal és hét gólpasszal, OG Anunoby pedig 15 ponttal segítette a Knickset, a Wolves Jonathan Kuminga 23 pontja ellenére szenvedett vereséget.

A Memphis Grizzlies odahaza 126–98-ra múlta felül a sérülésektől tizedelt Golden State Warriorst, és ezzel sorozatban az ötödik győzelmét szerezte az alapszakaszban. A hazaiaknál Jaylen Wells 22, Cedric Coward pedig 19 ponttal vette ki a részét a sikerből, míg Cam Boozer és Olivier Maxence-Prosper egyaránt 16 pontig jutott. A Memphis már az első félidőben 18 pontos előnyben volt, és bár a Warriors a harmadik negyed elején hat pontra felzárkózott, a Grizzlies hamar visszaállította a különbséget – olyannyira, hogy a negyedik negyedben már 34 ponttal is vezetett. A vendégek legeredményesebb játékosa Charles Bassey volt 16 ponttal és 13 lepattanóval, Brandin Podziemski és Will Richard 15-15 pontot szerzett. A Warriors sorozatban ötödik idegenbeli mérkőzését veszítette el, ráadásul Stephen Curry nélkül mindössze öt hárompontost dobott be 29 kísérletből.

A San Antonio Spurs többek között Victor Wembanyama 32 pontjának köszönhetően győzte le 124–112-re a Los Angeles Clipperst, míg a Portland Trail Blazers a Milwaukee Bucks ellen nyert 124–114-re.

NBA

ALAPSZAKASZ

San Antonio Spurs–Los Angeles Clippers 124–112

Memphis Grizzlies–Golden State Warriors 126–98

Minnesota Timberwolves–New York Knicks 99–102

Milwaukee Bucks–Portland Trail Blazers 114–124