Újabb keleti riválist felülmúlva sorozatban négy győzelemnél tart a Heat – videó

A Cleveland a teljes kezdője nélkül is nyert. Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen és Peyton Watson mellett a hatodik emberként funkcionáló Sam Merrill sem játszott a Dallas ellen, mégis sikert aratott a Cavaliers. Ebben hatalmas szerepet játszott a tripla duplával záró Tyrese Proctor (24 pont, 11 lepattanó, karrierrekordot jelentő tíz assziszt). Max Strus 2024 áprilisi teljesítménye óta ő lett az első tripla duplát jegyző clevelandi játékos. A Cavsben hat játékos is elérte a kétszámjegyű pontot.

CLEVELAND: NEXT. MAN. UP! With no player available averaging 25+ MPG coming into tonight, Cleveland's bench stepped up to the challenge and secured the W 🔥 Tyrese Proctor: 24p, 11r, 10a, 4 threes Mario Hezonja: 22p, 7r, 4a Meleek Thomas: 20p, 4r, 3 threes Thomas Bryant: 19p, 11r Jaylon Tyson: 18p, 4r, 4a, 3 threes — NBA (@NBA) November 15, 2026

A vendégeknél a korábban a Cleveland által draftolt és a csapattal bajnoki címet nyerő Kyrie Irving 34 pontot szerzett, ebből húszat a harmadik negyedben. Irving lepacsizott korábbi csapattársával, James Hardennel.

KYRIE IRVING x JAMES HARDEN Old teammates catching up in Cleveland! https://t.co/a6K6S6dOqC — NBA (@NBA) November 15, 2026

Cooper Flagg 18 pontot és nyolc lepattanót jegyzett. A vereség ellenére egy komoly mérföldkövet ünnepelhetett a 2025-ös drafton első választott Flagg, ugyanis most már – LeBron James mögött – ő a második legtöbb pontot szerző tinédzser az NBA-ben. A Mavericks játékosa Kobe Bryantet előzte meg, 1762 pontnál tart, kereken hatszázzal lemaradva LeBron mögött. 127–117

COOPER FLAGG PASSED KOBE BRYANT FOR THE 2ND-MOST POINTS BY A TEEN IN NBA HISTORY TONIGHT 🚨 1,762 points and counting... LeBron James holds the No. 1 spot with 2,362 points. https://t.co/sQ9q4gJO6C — NBA (@NBA) November 15, 2026

Újabb keleti riválist vert meg a Heat. A Miamiban Janisz Adetokunbo 34 pontos, 14 lepattanós dupla duplával vezette a lőlapot, Klay Thompson pedig 26 pontot, köztük hat triplát dobott a Detroit ellen. A 3–6-os mérleggel nyitó Heat sorozatban négy meccset nyerve már pozitív mérleggel áll. Az eleinte gyenge védekezés is kezd összeállni: a Pistons ellen kilenc különböző játékosnak volt blokkja, a csapat összesen 14-ig jutott, ami eggyel marad el a franchise rekordtól. A vendégeknél Cade Cunningham 33 pontot szórt. 137–117

A SUPERSTAR DUEL WENT DOWN IN SOUTH BEACH! GIANNIS: 34p (15 in 2H), 14r, 8a, 3b CADE: 33p (17 in 2H), 5r, 8a Miami extends its win streak to 4 games 🔥 https://t.co/QJk8d8TTS7 — NBA (@NBA) November 15, 2026

"Klay holding that follow-through making sure everyone can see that perfect form." @KlayThompson vs. Detroit: 🔥 26 PTS 🔥 10-17 FGM 🔥 6-11 3PM 🔥 Miami's fourth straight W https://t.co/kjjIuPpdyr — NBA (@NBA) November 15, 2026

Nikola Jokics és Jamal Murray történelmet írtak. A Denver duója az első az NBA-ben, amely ezer gólpasszt osztott ki egymásnak. Jokics 26 pontos, nyolc lepattanós, tíz asszisztos tripla duplához közeli teljesítménnyel zárt, Murray pedig 23 pontot rakott a közösbe a New Orleans Pelicans elleni idegenbeli győzelem során. 108–116

NIKOLA JOKIĆ AND JAMAL MURRAY MADE MAJOR HISTORY TONIGHT. They are the FIRST pair of teammates since tracking began in 1997-98 to record 1,000+ assists to each other 🤯 Jokić in DEN's W: 26p, 8r, 10a, 3s Murray in DEN's W: 23p, 7r, 9a, 2b https://t.co/h0TxxKdcAl — NBA (@NBA) November 15, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

New Orleans Pelicans–Denver Nuggets 108–116 (23–29, 28–27, 31–30, 26–30)

Cleveland Cavaliers–Dallas Mavericks 127–117 (33–33, 38–20, 34–38, 22–26)

Memphis Grizzlies–Brooklyn Nets 129–110 (38–23, 33–31, 32–30, 26–26)

Miami Heat–Detroit Pistons 137–117 (37–39, 31–21, 35–26, 34–31)

Minnesota Timberwolves–Chicago Bulls 106–117 (17–29, 28–29, 35–30, 26–29)