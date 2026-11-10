Davis 44, Flagg 43, Wembanyama 40 – húzós nap az NBA-ben, épülő nagy sorozatokkal

Két széria egymás ellen. Az egy nappal korábban 43 pontig jutó Austin Reeves megbetegedett, nem játszhatott, viszont felépült Luka Doncic, úgyhogy a Lakers folytatta győzelmi sorozatát, mintha mi sem történt volna. Pedig a Hawks is jó passzban van, az előző négy mérkőzését megnyerte, de ennek vége – a második negyed elejétől csak a Lakers vezetett, volt hogy húsz ponttal is, és elkönyvelte egymást követő hatodik győzelmét. Az előző meccset kihagyó Doncic tripla dupla közeli teljesítménnyel tért vissza (32 pont, 8 lepattanó, 10 gólpassz), Walker Kessler 21 ponttal és 10 lepattanóval zárt, Collin Sexton 18 pontot dobott, a Hawks pontlistáját CJ McCollum (21) vezette. (Atlanta–LA Lakers 114–124)

LUKA STUFFS THE STAT SHEET. LAKERS WIN 6th STRAIGHT. 🪄 32 PTS 🪄 8 REB 🪄 10 AST 🪄 5 STL 🪄 2 BLK 🪄 3 3PM 8 STRAIGHT 30+ PT GAMES 🤯 https://t.co/O91vwh0zRt — NBA (@NBA) November 10, 2026

Wemby lendületben. Nem sok esélyt hagyott ellenfelének a Spurs sem, szinte végig vezetett, 34 is volt közte, simán meglett a texasiak zsinórban kilencedik győzelme. Victor Wembanyama uralta a légteret, bő 25 percnyi játékideje alatt 40 pontja és 11 lepattanója mellé elkönyvelt kilenc dobásblokkolást is – ilyen egymeccses gyűjteménye csak Kareem Abdul-Jabbarnak és a Spurs-legendának, David Robinsonnak volt a ligában. Devin Booker 32 ponttal lett a Suns legjobb dobója. (Phoenix–San Antonio 96–122)

WEMBY POSTS 40+ POINTS, 10+ REBOUNDS AND 8+ BLOCKS FOR THE SECOND TIME IN A WEEK 🤯 👽 40 PTS (15-19 FGM) 👽 11 REB 👽 9 BLK He joins Kareem and the Admiral as the only players since 1973-74 with multiple 40/10/8 games... and NO ONE has done so in only 25 minutes. https://t.co/QXQv7488ds — NBA (@NBA) November 10, 2026

Idegenben verhetetlen a Memphis. A szezont kiválóan kezdő Grizzlies belesüppedt egy hármas vereségszériába, de szerencséjére ezúttal idegenben kellett játszania, és ahogyan ebben az idényben eddig vendégként mindig, Torontóban is győzött. A memphisiek kezére játszott, hogy a Raptorsból nemcsak Kawhi Leonard, hanem Scottie Barnes és Immanuel Quickley is hiányzott. Ty Jerome 27, Cameron Boozer 22 pontot szerzett a Grizzliesben, amely ugyanúgy 5–0-s mérleggel áll idegenben, mint a liga másik hibátlan vendége, a Spurs. (Toronto–Memphis 102–118)

Flagg is elérte a 40-et. A Dallasnak is akadt negyven pont feletti játékosa, Cooper Flagg 43-as idénycsúccsal zárt (volt 10 lepattanója is), de korántsem volt olyan könnyű dolga, mint a Spursnek: az utolsó támadásig kiélezett ütközetben gyűrte le az Indianát. Kyrie Irving is elemében volt, 35 pontjával megismételte szezonbeli legjobbját; ebben az idényben először fordult elő, hogy a Mavs győzelemmel zárt egymást követő két estét. (Dallas–Indiana 125–122)

COOP AND KYRIE WENT OFF IN A THRILLER! COOP: 43 PTS (16-25 FGM), 10 REB, 6 AST, 3 STL, 3 3PM KYRIE: 35 PTS (11-18 FGM), 7 3PM MAVS WIN 3rd STRAIGHT 🔥 https://t.co/rdWd3PQXSh — NBA (@NBA) November 10, 2026

Anthony Davis egyedül maradt. Noha bokafájdalmai miatt kérdéses volt a játéka, Anthony Davis már a nagyszünetben 30 pontnál járt, a meccset 44-gyel és 13 lepattanóval zárta, de a többiektől nem jött kellő segítség, a Washington a mérkőzés nagy részében tetemes hátrányban volt, és simán kikapott Detroitban. John Collins 24 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Pistons sikeréből. (Detroit–Washington 122–111)

AD DROPPED A SEASON-HIGH 44 POINTS! 44 PTS (30 in 1H) 13 REB 16-21 FGM He's the first @WashWizards player since Antawn Jamison in 2007 to record 40+ PTS and 10+ REB with a 75+ FG% in a single game! https://t.co/b5M4GfaRe5 — NBA (@NBA) November 10, 2026

Currytől elég volt 20 perc. Remek tempóban halad a Warriors, a tartalékos Pelicans nem volt igazi ellenfél – Stephen Curry például alig húsz percet töltött a parketten. A hazaiak vezére azért így is szórt 25 pontot, Brandin Podziemski is annyival zárt, az újonc Yaxel Lendeborg 23-mal, a csapat pedig olyan hosszú ideje élvezi a győzelmi mámort (nyolc meccs), mint a bajnoki címet hozó 2021–2022-es idény óta egyszer sem. (Golden State–New Orleans 138–87)

PODZ, STEPH, AND YAXEL LEAD THE WARRIORS TO THEIR 8th STRAIGHT WIN 🔥 Podz: 25 PTS, 5 3PM Steph: 25 PTS, 5 REB, 4 3PM Yaxel: 23 PTS, 7 REB, 4 AST, 4 3PM It's Golden State's first 8-game winning streak since the 2021-22 season! https://t.co/W7dFW1qwRt — NBA (@NBA) November 10, 2026

Kevés volt a 38. A Rockets két vereség, a Nuggets két győzelem után érkezett az egymás elleni csatába, és mindkét széria megszakadt: a hazaiak szinte végig vezetve nyertek. Kevin Durant 23, Alperen Sengün 20 ponttal tolta a houstoni szekeret, odaát Jamal Murray 38 pontja és Nikola Jokics tripla duplát karcoló teljesítménye (25 pont, 16 lepattanó, 9 assziszt) nem volt elég a győzelemhez. (Houston–Denver 110–100)

Hat vereség után. Győzött a Charlotte is: egy megint csak rossz napot kifogó, a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet elvesztő Cavs asszisztált a hat zakót követő Hornets-sikerhez. A hat hármast bedobó Grayson Allen 27, a négy távolit elkönyvelő Naz Reid 25 pontot ért el triplavonalon túlról 50 százalékos hatékonysággal (23/46) dolgozó hazai csapatban. (Charlotte–Cleveland 124–112)

Grayson Allen & Naz Reid delivered in Charlotte's win 👏 Allen: 27 PTS, 4 REB, 6 AST, 2 STL, 6 3PM Reid: 25 PTS, 13 REB, 4 AST, 2 STL, 4 3PM https://t.co/IBOMDS8pP6 — NBA (@NBA) November 10, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Los Angeles Lakers 114–124

Charlotte Hornets–Cleveland Cavaliers 124–112

Detroit Pistons–Washington Wizards 122–111

Toronto Raptors–Memphis Grizzlies 102–118

Dallas Mavericks–Indiana Pacers 125–122

Houston Rockets–Denver Nuggets 110–100

Phoenix Suns–San Antonio Spurs 96–122

Golden State Warriors–New Orleans Pelicans 138–87