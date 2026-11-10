Davis 44, Flagg 43, Wembanyama 40 – húzós nap az NBA-ben, épülő nagy sorozatokkal
Két széria egymás ellen. Az egy nappal korábban 43 pontig jutó Austin Reeves megbetegedett, nem játszhatott, viszont felépült Luka Doncic, úgyhogy a Lakers folytatta győzelmi sorozatát, mintha mi sem történt volna. Pedig a Hawks is jó passzban van, az előző négy mérkőzését megnyerte, de ennek vége – a második negyed elejétől csak a Lakers vezetett, volt hogy húsz ponttal is, és elkönyvelte egymást követő hatodik győzelmét. Az előző meccset kihagyó Doncic tripla dupla közeli teljesítménnyel tért vissza (32 pont, 8 lepattanó, 10 gólpassz), Walker Kessler 21 ponttal és 10 lepattanóval zárt, Collin Sexton 18 pontot dobott, a Hawks pontlistáját CJ McCollum (21) vezette. (Atlanta–LA Lakers 114–124)
Wemby lendületben. Nem sok esélyt hagyott ellenfelének a Spurs sem, szinte végig vezetett, 34 is volt közte, simán meglett a texasiak zsinórban kilencedik győzelme. Victor Wembanyama uralta a légteret, bő 25 percnyi játékideje alatt 40 pontja és 11 lepattanója mellé elkönyvelt kilenc dobásblokkolást is – ilyen egymeccses gyűjteménye csak Kareem Abdul-Jabbarnak és a Spurs-legendának, David Robinsonnak volt a ligában. Devin Booker 32 ponttal lett a Suns legjobb dobója. (Phoenix–San Antonio 96–122)
Idegenben verhetetlen a Memphis. A szezont kiválóan kezdő Grizzlies belesüppedt egy hármas vereségszériába, de szerencséjére ezúttal idegenben kellett játszania, és ahogyan ebben az idényben eddig vendégként mindig, Torontóban is győzött. A memphisiek kezére játszott, hogy a Raptorsból nemcsak Kawhi Leonard, hanem Scottie Barnes és Immanuel Quickley is hiányzott. Ty Jerome 27, Cameron Boozer 22 pontot szerzett a Grizzliesben, amely ugyanúgy 5–0-s mérleggel áll idegenben, mint a liga másik hibátlan vendége, a Spurs. (Toronto–Memphis 102–118)
Flagg is elérte a 40-et. A Dallasnak is akadt negyven pont feletti játékosa, Cooper Flagg 43-as idénycsúccsal zárt (volt 10 lepattanója is), de korántsem volt olyan könnyű dolga, mint a Spursnek: az utolsó támadásig kiélezett ütközetben gyűrte le az Indianát. Kyrie Irving is elemében volt, 35 pontjával megismételte szezonbeli legjobbját; ebben az idényben először fordult elő, hogy a Mavs győzelemmel zárt egymást követő két estét. (Dallas–Indiana 125–122)
Anthony Davis egyedül maradt. Noha bokafájdalmai miatt kérdéses volt a játéka, Anthony Davis már a nagyszünetben 30 pontnál járt, a meccset 44-gyel és 13 lepattanóval zárta, de a többiektől nem jött kellő segítség, a Washington a mérkőzés nagy részében tetemes hátrányban volt, és simán kikapott Detroitban. John Collins 24 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Pistons sikeréből. (Detroit–Washington 122–111)
Currytől elég volt 20 perc. Remek tempóban halad a Warriors, a tartalékos Pelicans nem volt igazi ellenfél – Stephen Curry például alig húsz percet töltött a parketten. A hazaiak vezére azért így is szórt 25 pontot, Brandin Podziemski is annyival zárt, az újonc Yaxel Lendeborg 23-mal, a csapat pedig olyan hosszú ideje élvezi a győzelmi mámort (nyolc meccs), mint a bajnoki címet hozó 2021–2022-es idény óta egyszer sem. (Golden State–New Orleans 138–87)
Kevés volt a 38. A Rockets két vereség, a Nuggets két győzelem után érkezett az egymás elleni csatába, és mindkét széria megszakadt: a hazaiak szinte végig vezetve nyertek. Kevin Durant 23, Alperen Sengün 20 ponttal tolta a houstoni szekeret, odaát Jamal Murray 38 pontja és Nikola Jokics tripla duplát karcoló teljesítménye (25 pont, 16 lepattanó, 9 assziszt) nem volt elég a győzelemhez. (Houston–Denver 110–100)
Hat vereség után. Győzött a Charlotte is: egy megint csak rossz napot kifogó, a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet elvesztő Cavs asszisztált a hat zakót követő Hornets-sikerhez. A hat hármast bedobó Grayson Allen 27, a négy távolit elkönyvelő Naz Reid 25 pontot ért el triplavonalon túlról 50 százalékos hatékonysággal (23/46) dolgozó hazai csapatban. (Charlotte–Cleveland 124–112)
NBA, ALAPSZAKASZ
Atlanta Hawks–Los Angeles Lakers 114–124
Charlotte Hornets–Cleveland Cavaliers 124–112
Detroit Pistons–Washington Wizards 122–111
Toronto Raptors–Memphis Grizzlies 102–118
Dallas Mavericks–Indiana Pacers 125–122
Houston Rockets–Denver Nuggets 110–100
Phoenix Suns–San Antonio Spurs 96–122
Golden State Warriors–New Orleans Pelicans 138–87