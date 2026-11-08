NBA: a Denver Mexikóban győzte le az Indianát

A mostani idény első nemzetközi összecsapásán – melyet jövő januárban még kettő New Orleans Pelicans–San Antonio Spurs találkozó követ Londonban, illetve Párizsban – a denveriek szerb sztárja, Nikola Jokics 19 ponttal és 13 lepattanóval zárt, de további hat csapattársa is tíz pont feletti teljesítménnyel járult hozzá a sikerhez.

A Pacers legjobbja, Tyrese Haliburton nélkül szerepelt. Tovább menetel a nyugati negyedik Golden State Warriors: a szezont három vereséggel kezdő együttes sorozatban a hetedik sikerét aratta, az olimpiai bajnok Stephen Curry 41 pontot dobott az Orlando Magic 126–119-es, hosszabbításos legyőzésekor. A tavaszi döntősök közül nyert a 8/2-es győzelmi mutatóval álló San Antonio Spurs és az 5/4-nél tartó címvédő New York Knicks is: előbbi játékosai kiegyensúlyozott teljesítményének hála 125–103-ra győzött a Portland Trail Blazers ellen, míg utóbbi 109–97-re kerekedett a Cleveland Cavaliers fölé.

A Knicksből Jalen Brunson és Karl-Anthony Towns összesen 60 pontot szerzett.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Denver Nuggets 102–114

Atlanta Hawks–Brooklyn Nets 124–121

Cleveland Cavaliers–New York Knicks 97–109

Oklahoma City Thunder–Washington Wizards 114–75

Golden State Warriors–Orlando Magic 126–119 – h. u.

Phoenix Suns–Houston Rockets 102–99

Portland Trail Blazers–San Antonio Spurs 103–125