Rapport kétszer remizett, a 9. helyért küzdhet Budapesten

Meglepetés, hogy a világelső Magnus Carlsen nyeretlenül az 5. lett a csoportjában, így mindössze a 17–20. helyért folytathatja a versenyt. A norvégnak vigasz, hogy Fabiano Caruana kikapott az utolsó fordulóban, így Carlsen egyelőre megtarthatta a világelsőségét.

SAKK

TOTÁLSAKK-VILÁGBAJNOKSÁG, BEMUTATÓ TORNA, BUDAPEST

CSOPORTKÖR

5. nap

A-csoport: Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 2:2, Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741)–Jorden van Foreest (holland, 2715) 3:3, Alireza Firouzja (francia, 2757)–Levon Aronian (amerikai, 2719) 2:2

A végeredmény: 1. Firouzja 15 pont, 2. Duda 14, 3. Van Foreest 14, 4. Aronjan 14, 5. Hong 11, 6. Abdusattorov 9

B-csoport: Rapport Richárd (2718)–Vincent Keymer (német, 2761) 2:2, Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Liem Le (vietnámi, 2732) 2:2, Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653)–Fabiano Caruana (amerikai, 2783) 4:1

A végeredmény: 1. Caruana 17 pont, 2. Le 14, 3. Rapport 11, 4. Keymer 10, 5. Artyemjev 10, 6. Praggnanandhaa 7

C-csoport: Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) 2:2, Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) 2:2, Anish Giri (holland, 2747)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 2:2

A végeredmény: 1. Giri 15 pont, 2. Nyepomnyascsij 13, 3. Martiroszjan 13, 4. Mamedyarov 11, 5. Carlsen 9, 6. Mishra 8

D-csoport: Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 4:1, Wesley So (amerikai, 2771)–Hans Niemann (amerikai, 2697) 3:3, Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 3:3

A végeredmény: 1. Vachier-Lagrave 17 pont, 2. Niemann 16, 3. Erigaisi 16, 4. So 13, 5. Asszaubajeva 10, 6. Vaishali 7

Pontazonosságnál a nyitó napon lejátszott villámtorna helyezési sorrendje rangsorolt. Az első helyezettek jutottak be az elődöntőbe. A második helyezettek az 5–8. helyért játszhatnak a kieséses szakaszban, és így tovább: a csoport utolsó, hatodik pozícióját birtoklók a 21–24. helyért mérkőzhetnek.