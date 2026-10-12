Nemzeti Sportrádió

Újabb rekordot döntött Michael Jordan 1998-as döntős meze

2026.10.12. 17:47
Fotó: Getty Images
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Michael Jordan NBA Chicago Bulls
Több mint 4.5 milliárd forintért (14 millió dollárért) talált gazdára Michael Jordannek az 1998-as NBA-döntő második meccsén viselt meze, amivel – alig kilenc nap elteltével – ismét megdőlt a legendás kosárlabdázó személyéhez köthető sportrelikviák eladási rekordja.

Az aláírt mezt – amelyet Jordan a Chicago Bulls színeiben játszott hatodik, egyben utolsó bajnoki címet hozó szezonjának fináléjában viselt – Ron Firman, miami ingatlanbefektető vásárolta meg.

Az eddigi rekordot múlt csütörtökről tartotta a legendás kosaras ugyanebben a bajnoki fináléban, a hatodik, utolsó meccsen viselt meze, amely 12.26 millió dollárért kelt el. Ez már legalább a harmadik mez, amiért 10 millió dollárnál többet fizettek: 2022-ben Jordannek az 1998-as döntő első meccsen hordott felsőjéért 10.1 milliót fizettek.

Bár a mez ára rekordot jelent a Jordan-relikviák körében, csak közel a felét éri el annak az összegnek, amelyet valaha mérkőzésen viselt sportrelikviáért fizettek aukción. Ez a rekord továbbra is a baseballos Babe Ruth nevéhez fűződik: a legendás játékosnak az 1932-es MLB-döntőben – amelyik meccsen előre jelezte, hogy home-runt (hazafutást) fog elérni – viselt meze 2024-ben 24,12 millió dollárért kelt el.

 

Michael Jordan NBA Chicago Bulls
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