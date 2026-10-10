NHL: klub- és ligatörténelmet is írt a Columbus kapusa

Húsz védéssel járult hozzá a Columbus Blue Jackets sikeréhez Cam Talbot, aki a szétlövésben három próbálkozást is megfogott. A nemrég szerződtetett hokis ezzel klub- és ligatörténelmet írt az NHL-ben, ugyanis 39 évesen és 96 naposan ő a legidősebb kapus a Blue Jackets történetében, aki győzelmet ünnepelhetett, másrészt a ligában elsőként kilencedik csapatával is nyert legalább egy mérkőzést.



A Pittsburgh két győzelem után sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el, pedig kétgólos hátrányból egyenlített a harmadik harmad elején.

Négy gólt ütött a második harmadban a Seattle, amely így legyőzte a Detroitot, és először verte meg riválisát rendes játékidőben annak otthonában. Frederick Gaudreau duplázott, Ben Myers pedig a gólja mellett kiosztott két gólpasszt is.

A New York Rangers nem csak a mérkőzést veszítette el Washingtonban, hanem Igor Seszterkin kapust is, akit sérülés miatt kellett lecserélni. A vendégek a második vereségük ellenére is vezetik a Keleti főcsoportot.

Első rendes játékidőbeli vereségét szenvedte el a Winnipeg, amely hazai környezetben kapott ötöt az Anaheimtől. A Ducksnál Kyle Connor góllal ünnepelte a 700. NHL-mérkőzését.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövéssel

Detroit Red Wings–Seattle Kraken 3–6

Washington Capitals–New York Rangers 3–1

Winnipeg Jets–Anaheim Ducks 1–5