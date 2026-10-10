Nemzeti Sportrádió

NHL: klub- és ligatörténelmet is írt a Columbus kapusa

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.10. 07:40
Cam Talbot ment Sidney Crosby elől (Fotó: Getty Images)
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Cam Talbot Pittsburg Penguins NHL Columbus Blue Jackets
Négy mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) pénteki játéknapján.

Húsz védéssel járult hozzá a Columbus Blue Jackets sikeréhez Cam Talbot, aki a szétlövésben három próbálkozást is megfogott. A nemrég szerződtetett hokis ezzel klub- és ligatörténelmet írt az NHL-ben, ugyanis 39 évesen és 96 naposan ő a legidősebb kapus a Blue Jackets történetében, aki győzelmet ünnepelhetett, másrészt a ligában elsőként kilencedik csapatával is nyert legalább egy mérkőzést.

A Pittsburgh két győzelem után sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el, pedig kétgólos hátrányból egyenlített a harmadik harmad elején.

Négy gólt ütött a második harmadban a Seattle, amely így legyőzte a Detroitot, és először verte meg riválisát rendes játékidőben annak otthonában. Frederick Gaudreau duplázott, Ben Myers pedig a gólja mellett kiosztott két gólpasszt is.

A New York Rangers nem csak a mérkőzést veszítette el Washingtonban, hanem Igor Seszterkin kapust is, akit sérülés miatt kellett lecserélni. A vendégek a második vereségük ellenére is vezetik a Keleti főcsoportot.

Első rendes játékidőbeli vereségét szenvedte el a Winnipeg, amely hazai környezetben kapott ötöt az Anaheimtől. A Ducksnál Kyle Connor góllal ünnepelte a 700. NHL-mérkőzését.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Columbus Blue Jackets–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövéssel
Detroit Red Wings–Seattle Kraken 3–6
Washington Capitals–New York Rangers 3–1
Winnipeg Jets–Anaheim Ducks 1–5

 

Cam Talbot Pittsburg Penguins NHL Columbus Blue Jackets
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