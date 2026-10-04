Nemzeti Sportrádió

NHL: a Pittsburgh orosz csatára közel hatvan éve nem látott tettet hajtott végre

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.04. 08:29
Jevgenyij Malkin (középen) ismét eredményes volt (Fotó: Getty Images)
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Washington Capitals Pittsburg Penguins NHL Jevgenyij Malkin Carolina Hurricanes
Tizenhárom mérkőzést rendeztek az észak-amerikai jégkorongbajnokság (NHL) szombati játéknapján.

A Pittsburgh Penguins a második harmad 16. percében nyeregben érezhette magát, hiszen 5–1-re vezetett a Montreal ellen, ám a kanadaiak még ebben a játékrészben szépítettek, majd a harmadikban egyenlíteni is tudtak. A hosszabbításban azonban Tommy Novak megszerezte a második gólját, és ezzel megnyerte a meccset a hazaiaknak.

Az első gólt szerző Jevgenyij Malkin a második 40 éven felüli hokis volt, aki az idény első két NHL-meccsén eredményes volt, az orosz klasszis előtt ez csak Gordie Howe-nak sikerült 1968-ban.

Harmadszor is veszített a Chicago, amely a Buffalo otthonában, valamint a Philadelphia, amely otthon a Carolina elleni hosszabbításban maradt alul.

A Pittsburgh mellett a Colorado és a New York Islanders is hatot vágott hazai pályán, utóbbi ráadásul gólt sem kaptt a New Jersey Devils elleni bajnokiján.

NHL, ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Chicago Blackhawks 4–3
Columbus Blue Jackets–Utah Mammoth 1–4
Edmonton Oilers–Seattle Kraken 3–1
Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 2–3 – h. u.
Pittsburgh Penguins–Montreal Canadiens 6–5 – h. u.
Tampa Bay Lightning–Washington Capitals 3–1
Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 2–3
New York Islanders–New Jersey Devils 6–0
Minnesota Wild–Boston Bruins 4–1
Nashville Predators–Dallas Stars 2–1
Colorado Avalanche–St. Louis Blues 6–1
San Jose Sharks–Los Angeles Kings 5–4 – h. u.
Vancouver Canucks–Calgary Flames 4–1

 

Washington Capitals Pittsburg Penguins NHL Jevgenyij Malkin Carolina Hurricanes
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