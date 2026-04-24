Fernando Mendoza lett a draftelső, irányítót húzott az első körben a Rams

Az első választás nem okozott meglepetést, a Las Vegas Raider kiválasztotta az egyetemi bajnok és Heisman-trófea-győztes Fernando Mendozát. A második picknél a New York Jets a passzsiettető David Bailey-t, választotta, majd a harmadik helyen kiment az idei játékosbörze legtehetségesebb játékosának tartott Jeremiyah Love. A Notre Dame-ról érkező játékos lett Saquon Barkley 2018-as kiválasztása óta az első futó, akit az első öt között kiválasztottak a drafton. Az első elkapó, Carnell Tate a Titanshez került, míg az első ötöt Arvell Reese teszi teljessé, aki a New York Giantshez került. Ugyan előzetesen a szakértők úgy gondolták, az idei draft elsősorban a védőjátékosoknak kedvez, az első ötben három támadó, köztük egy futó is elkelt.

A hatodik helyre a rájátszásról lemaradó Kansas City Chiefs cserélt fel, és elvitte az LSU cornerbackjét, Mansoor Delane-t. Várható volt, hiszen a franchise a holt szezonban elcserélte Trent McDuffie-t. Felcserélt a Dallas Cowboys is, a Miami 11. pickjével kiválasztotta a safety Caleb Downst.

A draft első nagyobb meglepetését a Los Angeles Rams szolgáltatta. A Super Bowl egyik favoritjának számító franchise kiválasztotta az első kör második irányítóját, Ty Simpsont. A SB-győzte Matthew Staffiord 38 éves, a csapat megerősítette, hogy természetesen továbbra is ő marad a kezdő, Simpson a következő években a 2025-ös MVP-től tanulhat.

Az első körben öt elkapó, hat passzsiettető és hét külső támadófalember kelt el. A draftnak otthont adó Pittsburgh Steelers a falember Max Iheanachort választotta, míg a címvédő Seattle Seahawks a a futó Jadarian Price-szal erősített, aki a döntő MVP-jének megválasztott Kenneth Walkert hivatott pótolni. A Jetsnek a draft kezdete előtt is két pickje volt, végül felcserélt a Miami 30. helyére, így három játékost is kiválasztott: a korábban említett Bailey mellett érkezett a tight end Kenyon Sadiq és az elkapó Omar Cooper Jr. is.

A draft magyar idő szerint szombat hajnalban a 2. és a 3. körrel folytatódik, majd szombat este a maradék négy körrel fejeződik be.

Az NFL-draft első körének választottjai

1. Las Vegas Raiders: Fernando Mendoza (irányító, Indiana)

2. New York Jets: David Bailey (passzsiettető, Texas Tech)

3. Arizona Cardinals: Jeremiyah Love (futó, Notre Dame)

4. Tennessee Titans: Carnell Tate (elkapó, Ohio State)

5. New York Giants: Arvell Reese (linebacker/passzsiettető, Ohio Stete)

6. Kansa City Chiefs (Cleveland): Mansoor Delane (cornerback, LSU)

7. Washington Commanders: Sonny Styles (linebacker, Ohio State)

8. New Orleans Saints: Jordyn Tyson (elkapó, Arizona State)

9. Cleveland Browns (Kansas City): Spencer Fano (külső támadófalember, Utah)

10. New York Giants (Cincinnati): Francis Mauigoa (külső támadófalember, Miami)

11. Dallas Cowboys (Miami): Caleb Downs (safety, Ohio State)

12. Miami Dolphins (Dallas): Kadyn Proctor (külső támadófalember, Alabama)

13. Los Angeles Rams (Atlanta): Ty Simpson (irányító, Alabama)

14. Baltimore Ravens: Olaivavega Ioane (belső támadófalember, Penn State)

15. Tampa Bay Buccaneers: Rueben Bain Jr. (passzsiettető, Miami)

16. New York Jets (Indianapolis): Kenyon Sadiq (tight end, Oregon)

17. Detroit Lions: Blake Miller (külső támadófalember, Clemson)

18. Minnesota Vikings: Caleb Banks (belső védőfalember, Florida)

19. Carolina Panthers: Monroe Freeling (külső támadófalember, Georgia)

20. Philadelphia Eagles (Green Bay, majd Dallas): Makai Lemon (elkapó, USC)

21. Pittsburgh Steelers: Max Iheanachor (külső támadófalember, Arizona State)

22. Los Angeles Chargers: Akheem Mesidor (passzsiettető, Miami)

23. Dallas Cowboys (Philadelphia): Malachi Lawrence (passzsiettető, UCF)

24. Cleveland Browns (Jacksonville ): KC Concepcion (elkapó, Texas A&M)

25. Chicago Bears: Dillion Thienerman (safety, Oregon)

26. Houston Texans (Buffalo): Keylan Rutledge (belső támadófalember, Georgia Tech)

27. Miami Dolphins (San Francisco): Chris Johnson (cornerback, San Diego State)

28. New England Patriots (Houston, majd Buffalo): Caleb Lomu (külső támadófalember, Utah)

29. Kansas City Chiefs (LA Rams): Peter Woods (belső védőfalember, Clemson)

30. New York Jets (San Francisco, majd Miami): Oman Cooper Jr. (elkapó, Indiana)

31. Tennessee Titans (New England, majd Buffalo): Keldric Faulk (passzsiettető, Auburn)

32. Seattle Seahawks: Jadarian Price (futó, Notre Dame)