Volt, aki golfozás közben tudta meg, hogy NFL-játékos lett – sztorik és videók a draftról

A HÉT PAPÍRFORMÁJA. Hónapok óta egyértelmű volt, hogy a néhány éve még teljesen lesajnált Indiana egyetemmel veretlenül országos bajnoki címet szerző, a Heisman-trófeát is elnyerő Fernando Mendoza lesz a Las Vegas kiválasztottja a draft legelején, és így is történt. A 22 éves floridai irányító a Raidersnél frissen kinevezett Klint Kubiak vezetőedző keze alatt olyan meghatározó alak lehet, mint Derek Carr volt 2014 és 2022 között, de a klub vezetői abban bíznak, hogy akár Ken Stabler vagy Jim Plunkett magasságaiba is felemelkedhet egy-két Super Bowl-győzelemmel. „Már várom, hogy elkezdjük a munkát, és a legmagasabb szinten is bizonyítsak. Az egyetemi időszak csodálatos volt, de ez egy új világ, amelyben napról napra meg kell dolgozni az előrelépésért” – mondta a drafton videohívásban Mendoza, aki nem utazott el Pittsburghbe, hanem Miamiban a családjával követte az eseményeket és fogadta a gratulációkat. A nyári edzőtáborban máris nagy kihívás vár rá, hiszen meg kell győznie az edzői stábot, hogy vele érdemes kezdeni az idényt, nem a szintén frissen igazolt veterán Kirk Cousinsszal.

Fernando Mendoza pénteken már Nevadában tartott sajtótájékoztatót a Raiders új vezetőedzőjével, Klint Kubiakkal

A HÉT FÉLREÉRTÉSE. A draftokon is az irányítók kapják a legnagyobb figyelmet, az idén Mendoza biztos első helye mellett arról folytak a találgatások, hogy elviszi-e valaki az első körben Ty Simpsont, az Alabama egyetem QB-ját, aki egyelőre éretlennek tűnik az NFL-hez, de idővel remek kezdőjátékos lehet. A Los Angeles Rams vetett véget a találgatásoknak, a 12. választási joggal elvitte Simpsont, aki Matthew Stafford mögött fejlődhet. A draft első napja után megtartott sajtótájékoztatón úgy tűnt, Sean McVay vezetőedző nem elégedett Les Snead ügyvezető döntésével, azonnal kijelentette, hogy ez Stafford csapata, és kedvetlenül válaszolt az újságírók kérdéseire – mint aki sokkal hasznosabban el tudta volna költeni az első körös draftcetlit. Miután a sajtó azt szűrte le ebből, hogy belső feszültség alakult ki, McVay másnap magyarázkodni kényszerült. „Sohase vonják kétségbe, hogy minden döntést közösen hozunk meg, együtt dolgozunk ezért a csapatért. Örülünk neki, hogy Ty hozzánk került. Néha morcos vagyok, ilyen a személyiségem, ennek nem volt köze ahhoz, hogy mi történt a drafton, az életben vannak más dolgok is, amik befolyásolhatják a hangulatomat” – szögezte le McVay.

A HÉT FORDULATA. A draft első napjának legnagyobb sztorija Makai Lemonhoz fűződik, az elkapóról az NFL közzétett egy videót, amelyen éppen a Steelers ügyvezetőjével, Omar Khannal beszél telefonon, amikor az ügynöke szól neki, hogy tegye le, mert a Philadelphia elviszi. A 21. helyen választó Pittsburghnél biztosak voltak benne, hogy a Dallas nem visz elkapót a drafton, és arra sem számítottak, hogy a 20. választási jogot elcserélik. Csakhogy a 23. helyen várakozó Eagles megvette a 20. cetlit a Dallastól, és éppen Lemont húzta ki az újoncok közül. „Nem volt könnyű elérni a játékost, mert foglalt volt a telefonja, de az ügynökén keresztül végül csak kapcsolatba tudtunk lépni vele” – mondta Howie Roseman, a Philadelphia ügyvezetője. A liga már jelezte, megvizsgálja, miért vette fel a kapcsolatot a Steelers a játékossal azelőtt, hogy rákerült volna a sor. Lemon hamar túltette magát a történteken, azt mondta, a lehető legjobb helyre került, és egy nappal később már a Philadelphia 76ers NBA-playoffmeccsén vett részt vezérszurkolóként.

A HÉT SETUPJA. Nem minden első körös játékos vesz részt személyesen a drafton, Mendozához hasonlóan Peter Woods is otthon, a családja társaságában követte az eseményeket. A Kansas City Chiefs által a 29. helyen kiválasztott belső védőfalember és környezete hamar felkapott lett, hiszen a család megadta a módját a nagy napnak. A játékos sötét öltönyben ült a kanapé közepén, körülötte mindenki más drága fehér ruhába öltözött, mintha lakodalomban lennének. Még Woods ügynöke is beállt a sorba, ő is ott virított a társaságban.

A műsor itt még nem ért véget, Woods másnap két luxus Maseratit vásárolt, egyet az édesanyjának, egyet pedig a nővérének. A négy évre 17 milliós szerződést kapó játékos 200 ezer dollárt költött el NFL-pályafutása első napján.

A HÉT ZUHANÁSA. Egy évvel ezelőtt sok szakértő úgy vélekedett, érdemes irányítóra várni a 2026-os draftig, mert ebben az évfolyamban nagyobb tehetségek lesznek. Simpson, Drew Allar, Carson Beck, Cade Klubnik és Garrett Nussmeier esetében sem volt irreális elvárás, hogy első körös opciók lesznek, de ahogy haladt előre az egyetemi idény, úgy rajzolódott ki, hogy akiket tavaly NFL-re érett játékosnak láttak, korántsem annyira biztató a játékuk. Egyedül Fernando Mendoza számított biztos első körösnek, és bár Simpson is elkelt az első napon, a többieket a középső körökre várták. El is keltek a 3-4. körben (Allar Pittsburghbe, Beck az Arizonához, Klubnik a New York Jetshez került), kivéve Nussmeiert, aki csak a hetedik körben talált csapatot. Közel került ahhoz, hogy ki se válasszák, végül a 249. választási joggal (tizedik, utolsó irányítóként) a Kansas City Chiefs szerezte meg a játékjogát. A Chiefsnél Patrick Mahomes mögött fejlődhet, biztosan nem dobják be az első egy-két évben a mély vízbe. „A draft eleje óta azt mondtam, nem az számít, mikor visznek el, sokkal fontosabb, hová kerülök. Áldottnak érzem magam, hogy a Kansas City Chiefsnél fejlődhetek tovább, hatalmas lehetőség ez számomra” – mondta rendkívül bölcsen Nussmeier, akit több sérülés is hátráltatott 2025-ben, és az első idényében Mahomes és Justin Fields mögött harmadik számú opció lesz.

A HÉT VÁRATLAN HÚZÁSA. A draft előtt az amerikai szaksajtó feltérképezi az NFL-be jelentkező egyetemi játékosokat, számtalan elemzés lát napvilágot, amiket böngészve a rajongók felkészülthetnek arra, kit mikor visznek el a játékosbörzén, azaz kik az első körre esélyesek, kik kelhetnek el a második napon, kik maradnak esetleg az utolsó körre, vagy kik maradnak ki a kiválasztottak közül, és köthetnek szabadügynöki szerződést a draft utáni órákban vagy napokban. Néhány esetben ezek az előrejelzések teljesen mások, mint amit egy-egy csapat elképzel magának. Ilyen volt Kaden Wetjen és a Pittsburgh Steelers esete is. Az elkapó/visszahordó úgy készült, hogy legkorábban a hatodik körben választják ki helyi idő szerint szombat késő délután, így délben még elment golfozni egyet, mielőtt elkezdődött volna a draftra szervezett partija. Csakhogy a golfpályán éppen ütéshez készült, amikor megcsörrent a telefonja, és a Steelerstől hívták, hogy köszöntsék, mert már a negyedik körben kiválasztották. „A golfpályán vagyok, a szüleim pedig az öcsém atlétikaversenyén. Úgy terveztük, ha annak vége, akkor találkozunk otthon, és várjuk a draft eredményét. De most félbemarad a golfozás, visszamegyünk a haverokkal a klubházba, és elkezdjük az ünneplést” – mondta a kirúgások és puntok visszahordására szakosodott Wetjen, aki azt is elárulta, hogy az újoncok edzőtáborában csak a Steelers mutatott érdeklődést iránta.

A HÉT JELENTÉKTELEN JÁTÉKOSA. Az idén 257 játékos kelt el a drafton, szombat éjjel utolsóként a Denver Broncos választotta ki Red Murdock elkapót, így ő lett az idei Mr. Irrelevant, azaz Jelentéktelen Úr. Az utolsóként kiválasztott játékos tiszteletére 1976-ban Paul Salata ünnepi hetet alapított, amelyre a játékost és a családját is meghívják a kaliforniai Newport Beachre. Bár Salata 2021-ben 95 évesen elhunyt, a családja révén a hagyomány ma is él, Murdock májusban részt vesz majd a jótékonysági akciókkal tarkított fesztiválon, amelynek üzenete az, hogy „ne bánkódj, hogy utolsó lettél, inkább ünnepeld meg, hogy egyáltalán draftoltak”. Bár a hetedik körös kiválasztottak nagy része pályára sem léphet az NFL-ben, Mr. Irrelevant is lett már bajnok. Marty Moore a 2001-es idény végén a New Englanddel, Jim Finn 2007-ben a New York Giantscel, Ryan Succop rúgó pedig 2020 után a Tampa Bayjel ért fel a csúcsra. A legismertebb Mr. Irrelevant Brock Purdy, akit 2022-ben vitt el a San Francisco a 262. helyen, tavaly pedig 265 millió dolláros szerződést kapott.

A HÉT HIÁNYZÓJA. A draft előtti hetek egyik sztorija Mike Vrabel, a New England Patriots vezetőedzője és Dianna Russini újságíró románca volt. Hivatalosan mindketten boldog házasságban élnek, de lesifotók készültek és kerültek a nyilvánosság elé a közös nyaralásukról, amely következtében Russini fel is mondott a The Athleticnél. Vrabel pedig a draft előtt közölte, hogy a harmadik napon nem vesz részt, mert tanácsadásra megy a családjával, hogy helyrehozza, amit elrontott. Az ESPN szerint telefonon így is tartotta a kapcsolatot a klub vezetőivel, akik azonban a draft után azt mondták, csak néhány üzenetet váltottak, és azokban is csak annyi szerepelt, hogy minden oké.

Az NFL holt idényének következő lépéseként a csapatok feltöltik a kereteiket draftolatlan újoncokkal, aztán májusban rövid edzőtáborokat szerveznek a leendő elsőéveseknek. Szintén májusban kijön a teljes menetrend. A tavasz végétől június közepéig tartandó nyári edzéseken már a teljes csapat részt vesz, aztán egy hónap pihenőt követően július második felében elkezdődik a közvetlen felkészülés a 2026-os idényre.

NFL, A DRAFT 1. KÖRÉNEK VÁLASZTOTTJAI

1. Las Vegas Raiders: Fernando Mendoza (irányító, Indiana)

2. New York Jets: David Bailey (passzsiettető, Texas Tech)

3. Arizona Cardinals: Jeremiyah Love (futó, Notre Dame)

4. Tennessee Titans: Carnell Tate (elkapó, Ohio State)

5. New York Giants: Arvell Reese (linebacker/passzsiettető, Ohio Stete)

6. Kansas City Chiefs (Cleveland): Mansoor Delane (cornerback, LSU)

7. Washington Commanders: Sonny Styles (linebacker, Ohio State)

8. New Orleans Saints: Jordyn Tyson (elkapó, Arizona State)

9. Cleveland Browns (Kansas City): Spencer Fano (külső támadófalember, Utah)

10. New York Giants (Cincinnati): Francis Mauigoa (külső támadófalember, Miami)

11. Dallas Cowboys (Miami): Caleb Downs (safety, Ohio State)

12. Miami Dolphins (Dallas): Kadyn Proctor (külső támadófalember, Alabama)

13. Los Angeles Rams (Atlanta): Ty Simpson (irányító, Alabama)

14. Baltimore Ravens: Olaivavega Ioane (belső támadófalember, Penn State)

15. Tampa Bay Buccaneers: Rueben Bain Jr. (passzsiettető, Miami)

16. New York Jets (Indianapolis): Kenyon Sadiq (tight end, Oregon)

17. Detroit Lions: Blake Miller (külső támadófalember, Clemson)

18. Minnesota Vikings: Caleb Banks (belső védőfalember, Florida)

19. Carolina Panthers: Monroe Freeling (külső támadófalember, Georgia)

20. Philadelphia Eagles (Green Bay, majd Dallas): Makai Lemon (elkapó, USC)

21. Pittsburgh Steelers: Max Iheanachor (külső támadófalember, Arizona State)

22. Los Angeles Chargers: Akheem Mesidor (passzsiettető, Miami)

23. Dallas Cowboys (Philadelphia): Malachi Lawrence (passzsiettető, UCF)

24. Cleveland Browns (Jacksonville ): KC Concepcion (elkapó, Texas A&M)

25. Chicago Bears: Dillion Thienerman (safety, Oregon)

26. Houston Texans (Buffalo): Keylan Rutledge (belső támadófalember, Georgia Tech)

27. Miami Dolphins (San Francisco): Chris Johnson (cornerback, San Diego State)

28. New England Patriots (Houston, majd Buffalo): Caleb Lomu (külső támadófalember, Utah)

29. Kansas City Chiefs (LA Rams): Peter Woods (belső védőfalember, Clemson)

30. New York Jets (San Francisco, majd Miami): Oman Cooper Jr. (elkapó, Indiana)

31. Tennessee Titans (New England, majd Buffalo): Keldric Faulk (passzsiettető, Auburn)

32. Seattle Seahawks: Jadarian Price (futó, Notre Dame)