Nemzeti Sportrádió

NBA: a Milwaukee elcserélte a kétszeres MVP Adetokunbót

2026.06.23. 09:00
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Janisz Adetokunbo klubot vált (Fotó: Getty Images)
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NBA MIlwaukee Bucks Miami Heat Janisz Adetokunbo
Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Milwaukee Bucks elcserélte a Miami Heathez legnagyobb sztárját, Janisz Adetokunbót.

Az NBA legértékesebb játékosának kétszer (2019, 2020) is megválasztott görög klasszisért, illetve Bobby Portisért – többek között – négy játékos, Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. és Kasparas Jakucionis érkezik a klubhoz, ezen felül három első körös draftjog, amelyből a kedden (ma) sorra kerülő játékosbörze 13. választása érkezett a Buckshoz

Adetokunbót a 2013-as draft 15. választásával szerezte meg a Bucks, vezetésével a gárda 2021-ben bajnoki címet nyert.

A 31 éves játékos karrierje során 24.1 pontos és 9.9 lepattanós átlaggal bír mérkőzésenként, három olyan idénye is volt, amikor 30 pontos átlag felett zárt, az All Star-gálára eddig tíz alkalommal kapott meghívót.

 

NBA MIlwaukee Bucks Miami Heat Janisz Adetokunbo
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