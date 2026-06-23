NBA: a Milwaukee elcserélte a kétszeres MVP Adetokunbót

Az NBA legértékesebb játékosának kétszer (2019, 2020) is megválasztott görög klasszisért, illetve Bobby Portisért – többek között – négy játékos, Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. és Kasparas Jakucionis érkezik a klubhoz, ezen felül három első körös draftjog, amelyből a kedden (ma) sorra kerülő játékosbörze 13. választása érkezett a Buckshoz

Adetokunbót a 2013-as draft 15. választásával szerezte meg a Bucks, vezetésével a gárda 2021-ben bajnoki címet nyert.

A 31 éves játékos karrierje során 24.1 pontos és 9.9 lepattanós átlaggal bír mérkőzésenként, három olyan idénye is volt, amikor 30 pontos átlag felett zárt, az All Star-gálára eddig tíz alkalommal kapott meghívót.