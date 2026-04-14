WNBA: Rátkai Esztert draftolta a legutóbbi nagydöntős Phoenix

Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury.
Az NKA Universitas Pécs 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda.
A Phoenix az előző idényben a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Acesszel szemben.
Rátkai Eszter: Élet-halál harc jön a Sopron ellen
WNBA: négy év alatt harmadszor bajnok a Las Vegas Aces
Ezek is érdekelhetik