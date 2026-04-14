WNBA: Rátkai Esztert draftolta a legutóbbi nagydöntős Phoenix

Az NKA Universitas Pécs 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda.

With the 42nd pick in the 2026 WNBA Draft, the Phoenix Mercury select Eszter Ratkai! pic.twitter.com/aPhzE1vn7n — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) April 14, 2026

A Phoenix az előző idényben a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Acesszel szemben.