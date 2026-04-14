Nemzeti Sportrádió

WNBA: Rátkai Esztert draftolta a legutóbbi nagydöntős Phoenix

2026.04.14. 08:45
Rátkai Eszter magyar színekben (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Rátkai Eszter WNBA Phoenix Mercury
Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury.

Az NKA Universitas Pécs 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda.

A Phoenix az előző idényben a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Acesszel szemben.

 

Legfrissebb hírek

