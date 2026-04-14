Rátkai Esztert nagyon váratlanul érte a WNBA-s draft

Mint mondta, adódott a lehetőség, hogy induljon a játékosbörzén, és ő döntött úgy, hogy kihasználja ezt és szerepel rajta.

„Tegnap este tízkor hívott az ügynököm, Patonay Ádám, hogy legyen bekapcsolva a telefonom, mert lehet, hogy hajnalban keresni fognak majd. Aztán három órakor ő hívott és újságolta el, hogy a Phoenix kiválasztott, majd négykor a csapat menedzsere és vezetőedzője is gratulált” – mondta mosolyogva, elárulva azt is, valahol számított arra, hogy elkel majd a drafton, de nem lett volna elkeseredve akkor sem, ha ez nem így történik. Mindenesetre a draft előtt több csapat is érdeklődött róla a menedzserénél, ám előre nem lehetett semmi biztosat tudni.

Szavai szerint Kathryn Westbeldet még nem ismeri személyesen, de már várja, hogy egy csapatban szerepeljenek, viszont a Mercuryról minden információt megtudhat majd pécsi csapattársától, Lexi Heldtől, aki egészen az előző szezon végéig ott játszott, idén azonban már a liga egyik új együttesében, a Toronto Tempóban szerepel.

„Az idei évet még ki fogom hagyni, majd jövőre szeretnék ott lenni, addigra akarok jól felkészülni rá. Most ez még nagyon váratlanul ért” – jegyezte meg Rátkai Eszter, aki jelenleg az NB I rájátszására koncentrál, nyáron pedig a válogatottra fog. Rátkai azt külön hangsúlyozta, hogy első klubjának, a Vasas Akadémiának, illetve a Rátgéber Akadémiának is nagyon hálás az elmúlt évekért, azért, hogy ilyen játékos vált belőle.

Rátgéber László, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője külön kiemelte, hogy Rátkai Esztert 19 évesen választották ki a drafton, amit nagyon nagy dolognak nevezett. Úgy pedig különösen az, hogy a liga most lépett egy új korszakába, a korábbinál sokkal jobban szervezett és sokkal komolyabb, melyben a fizetések is jelentősen növekedtek az eddigiekhez képest.

„Ez nagyon nagy dolog és nagyszerű visszajelzés neki és nekünk is” – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy ez ugyanakkor még csak egy állomás, és Rátkainak az kell legyen a célja, hogy tudjon majd játszani a WNBA-ben. Ehhez pedig sokat és keményen kell dolgoznia tovább, viszont a tehetsége minden szempontból megvan ahhoz, hogy sikerrel járjon. – „Nagyon büszkék vagyunk Esztire.”

A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak, 1999-ben Nagy Andreát a Washington Mystics, Iványi Dalmát a Utah Starzz, 2003-ban Ujhelyi Petrát ugyancsak a Phoenix Mercury, míg 2023-ban Juhász Dorkát Minnesota Lynx választotta ki.