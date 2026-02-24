Autóbalesetben elhunyt a kétszeres WNBA-bajnok Kara Braxton

A Cobb megyei rendőrség tájékoztatása szerint Kara Braxton szombat este az atlantai Interstate 285-ös autópályán haladt, amikor járműve egy elválasztófalnak ütközött. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Az amerikai Női Nemzeti Kosárlabda-szövetség (WNBA) vasárnap közleményben búcsúzott a játékostól:

„Mély szomorúsággal gyászoljuk a kétszeres WNBA-bajnok Kara Braxtont. Gondolataink családjával, barátaival és egykori csapattársaival vannak ebben a nehéz időszakban.”

A 198 centiméter magas center, erőcsatár 2001 és 2004 között a Georgia Egyetem színeiben játszott, ahol 2002-ben elnyerte a SEC (Southeastern Conference) legjobb újoncának járó díjat. A 2005-ös WNBA-drafton a Detroit a 7. helyen választotta ki, és már első idényében bekerült az újoncok álomcsapatba.

Braxton a Detroit Shockkal 2006-ban és 2008-ban is bajnoki címet ünnepelhetett. 2010-ben Tulsába költözött, majd a Phoenix Mercury csapatához került. 2011-ben a New York Libertyhez cserélték, és 2014-ben innen vonult vissza a WNBA-tól.

A 2007-ben All-Star-válogatott játékos tízéves WNBA-pályafutása során mérkőzésenként átlagosan 7.6 pontot és 4.7 lepattanót jegyzett.