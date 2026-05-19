Hanga Ádám még nem döntött a folytatásról

A 37 éves játékos menedzsere, Lóránt András az M1 aktuális csatornának elmondta, Hanga mentálisan és fizikálisan is nagyszerű állapotban van, jelenlegi klubjától és más spanyol első osztályú csapatoktól is van ajánlata, a végső döntést azonban feleségével közösen hozzák meg annak fényében, hogy mi a legjobb a család számára, maradnak, vagy hazatérnek Magyarországra.

Lóránt Péter beszélt a Sopron KC 19 esztendős kosárlabdázójáról, Flasár Zalánról, aki ősztől Texasban, a houstoni Rice Universitynél játszik, amely az amerikai egyetemi bajnokság (NCAA) legmagasabb szintjén, a divízió I-ben szerepel.

„Az egyik legjobb akadémiai amerikai egyetemre sikerült kijutnia. Amikor először beszéltünk a csapattal, nyolc edző volt jelen, ami mutatja, hogy mennyire számolnak vele.”

Az interjúban szóba került a súlyos térdérülése után lábadozó válogatott Filipovity Péter jövője is, s mint elhangzott, a játékosnak több kérője is van.