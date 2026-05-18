Kosárlabda: elbírta az esélyesség terhét a Honvéd kadét fiúcsapata

2026.05.18. 18:12
kadét fiúbajnokság kosárlabda Mócsai Milán utánpótlás utánpótlássport
Házigazdaként a Budapesti Honvéd szerezte meg a bajnoki címet a kadét fiú kosárlabdázók országos döntőjében az E.ON Sportcsarnokban. A fővárosi piros-fehérek főszereplőit kérdeztük a siker kapcsán.

Mint arról beszámoltunk, a Budapesti Honvéd csapata nyerte a kadét fiú kosárlabda-bajnokságot, miután a Népfürdő utcában megrendezett vasárnapi döntőben legyőzte a DEAC gárdáját. Mócsai Milán tanítványai azok után, hogy a negyeddöntőben az Óbudai Kaszásokat, majd az elődöntőben a Vasast is magabiztosan verték, a fináléban szoros csatában, 84–77-re múlták felül a debrecenieket. 

„Először is szeretnék gratulálni a DEAC-nak! Az évad elejéhez képest óriásit fejlődtek a debreceniek, és nagyon megérdemelték, hogy itt legyenek a döntőben – mondta Mócsai Milán vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Azt gondolom,

Hál'istennek végig helyén volt a szívünk, és végül sikerült is nyernünk. Rendkívül büszke vagyok a fiúkra, mert az egész idényben roppant keményen dolgoztak, és végrehajtottak mindent, amit kértem tőlük. Nincs könnyű dolguk velem, mert alapvetően szigorú vagyok velük, sokat követelek a játékosaimtól. Ennek is tudatában úgy léptünk pályára a döntőben, hogy egyszerűen nem fordulhat elő, hogy mi itt kikapjunk. Két évvel ezelőtt ezek a srácok ezüstérmesek lettek a serdülők között, akkor hajszállal maradtak le a bajnoki címről.

A Budapesti Honvéd sikerével ért véget az U16-os fiúk országos döntője Fotó: Molnár Ádám/Budapesti Honvéd

A Budapesti Honvéd ezzel az elmúlt három évadban már második alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet az U16-osok között.

A szezon során egyetlen edzést sem hagytunk ki, folyamatosan melóztunk, csináltuk a dolgunkat, és ez aztán ki is fizetődött az országos döntőben. Minden energiánkat kiraktuk a pályára, és úgy érzem, teljesen megérdemelten lettünk bajnokok" – nyilatkozta Révész-Veres Albert, aki a fináléban dupla-duplával, 14 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a győzelemhez.

(Kiemelt képet készítette: Molnár Ádám/Budapesti Honvéd)

