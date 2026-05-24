Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: megvédte kadét leánybajnoki címét a Csata DSE

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.05.24. 20:53
null
Címkék
kosárlabda kadét leánybajnokság utánpótlás Csata DSE utánpótlássport
Magabiztos győzelmet aratott a Csata DSE a Sopron ellen a kadét leány kosárlabda-bajnokság bajnoki döntőjében.

Vasárnap délután a címvédő Csata DSE és a Soproni Darazsak Sportakadémia játszotta a kadét leány kosárlabdázók bajnoki fináléját a miskolci DVTK Arénában megrendezett országos döntőben.

Az aranycsatában érvényesült a papírforma: a egész évadban veretlen Csata simán nyert, 65–34-re felülmúlva a Sopront,

és ezzel egymás után a harmadik évben lettek bajnokok a 13. kerületiek az U16-osok mezőnyében.

Sorozatban harmadszor lett bajnok a Csata DSE kadét leánycsapata Fotó: Osztie Tibor/DVTK

Az országos döntő MVP-jének a soproni Perkó Tamarát választották meg.

A kadét leánybajnokság végeredménye:
1. Csata DSE
2. Soproni Darazsak Sportakadémia
3. DVTK Akadémia
4. UNI Győr NKA
5. BEAC-Újbuda KA
6. Vasas Akadémia
7. KSC Szekszárd
8. NKA Pécs

(Kiemelt kép forrása: Osztie Tibor/DVTK)

kosárlabda kadét leánybajnokság utánpótlás Csata DSE utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Evezés: ötödik helyek az U19-es Európa-bajnokságról

Utánpótlássport
3 órája

Vízilabda: a BVSC-Zugló nyerte a fiú serdülőbajnokságot

Utánpótlássport
8 órája

Kovács Mária: A gyerekek a leginkább formálhatók

Utánpótlássport
12 órája

Kézilabda: a Pick Szeged és a Győri ETO az U16-os bajnok

Utánpótlássport
Tegnap, 19:54

Birkózás: Koleszár Ármin bronzérmes az U15-ös Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 19:43

Kovács Attila: Senkitől sem várom el, hogy bajnok legyen

Utánpótlássport
Tegnap, 16:27

Kosárlabda: pécsi akadémia – ahol a kiválóság az alap

Utánpótlássport
2026.05.22. 16:00

Evezés: nyolc magyar indulóval kezdődik az U19-es Eb

Utánpótlássport
2026.05.22. 09:06
Ezek is érdekelhetik