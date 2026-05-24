Kosárlabda: megvédte kadét leánybajnoki címét a Csata DSE

Vasárnap délután a címvédő Csata DSE és a Soproni Darazsak Sportakadémia játszotta a kadét leány kosárlabdázók bajnoki fináléját a miskolci DVTK Arénában megrendezett országos döntőben.

Az aranycsatában érvényesült a papírforma: a egész évadban veretlen Csata simán nyert, 65–34-re felülmúlva a Sopront,

és ezzel egymás után a harmadik évben lettek bajnokok a 13. kerületiek az U16-osok mezőnyében.

Sorozatban harmadszor lett bajnok a Csata DSE kadét leánycsapata Fotó: Osztie Tibor/DVTK

Az országos döntő MVP-jének a soproni Perkó Tamarát választották meg.

A kadét leánybajnokság végeredménye:

1. Csata DSE

2. Soproni Darazsak Sportakadémia

3. DVTK Akadémia

4. UNI Győr NKA

5. BEAC-Újbuda KA

6. Vasas Akadémia

7. KSC Szekszárd

8. NKA Pécs

