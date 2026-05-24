Kosárlabda: megvédte kadét leánybajnoki címét a Csata DSE
Magabiztos győzelmet aratott a Csata DSE a Sopron ellen a kadét leány kosárlabda-bajnokság bajnoki döntőjében.
Vasárnap délután a címvédő Csata DSE és a Soproni Darazsak Sportakadémia játszotta a kadét leány kosárlabdázók bajnoki fináléját a miskolci DVTK Arénában megrendezett országos döntőben.
Az aranycsatában érvényesült a papírforma: a egész évadban veretlen Csata simán nyert, 65–34-re felülmúlva a Sopront,
és ezzel egymás után a harmadik évben lettek bajnokok a 13. kerületiek az U16-osok mezőnyében.
Az országos döntő MVP-jének a soproni Perkó Tamarát választották meg.
A kadét leánybajnokság végeredménye:
1. Csata DSE
2. Soproni Darazsak Sportakadémia
3. DVTK Akadémia
4. UNI Győr NKA
5. BEAC-Újbuda KA
6. Vasas Akadémia
7. KSC Szekszárd
8. NKA Pécs
(Kiemelt kép forrása: Osztie Tibor/DVTK)
