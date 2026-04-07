NHL: Kucserov 400. gólja ellenére is kikapott a Tampa a Sabrestől

A nap meccsét a keleti főcsoportban vívták, a konferencia 2. helyén álló Tampa Bay Lightning látogatott a 3. helyet elfoglaló Buffalo Sabreshez, de a sok köszönetet nem lelhettek a vendégszereplésben a floridaiak: a Sabres 4–2-re győzött. A Lightningnál legfeljebb annak örülhetnek, hogy amikor az első első harmadban egyenlítettek, azt Nyikita Kucserov tette, akinek ez volt 400. gólja a csapat színeiben. Az orosz gólgyáros az 555 találatig jutó klublegenda Steve Stamkos mögött másodikként érte el a négyszázas mérföldkövet. A Sabres a kiállításából remekül visszatérő Alex Tuch góljával szerzett vezetést, majd a második felvonás elején előbb ismét egyenlített a Lightning Jake Guentzel révén, ám a Sabres perceken belül visszavette a vezetést Jason Zucker találatával. Az összecsapást a harmadik felvonásban Zucker gólpassza után Jack Quinn üres kapus gólja zárta végül le.

A Winnipeg Jets remek emberelőnyös helyzetkihasználására alapozva három pontra került attól, hogy elcsípjen egy helyet a rájátszásban, miután 6–2-re lemosta a legutóbbi öt meccsét elvesztő Seattle Krakent. A Jetstől Kyle Connor két gólt jegyzett, a három asszisztig jutó Mark Schiefele megszerezte pályafutása 900. pontját, a Jets legutóbbi öt meccséből négyet nyert meg, és remek formában megy neki az alapszakasz utolsó öt meccsének.

A gólig és gólpasszig jutó William Eklund góllal, gólpasszal vezette 3–2-es győzelemre a San José Sharkst az elmúlt hét meccséből hatodikat elveszítő Chicago Blackhawks ellen, amelynél Connor Bedard karrierje 200. pontját szerezte meg, amikor csapata első góljához adott gólpasszt az első harmad felénél. A másodikban aztán a Sharks fordított, és egygólos előnyét a harmadik harmad elején lezajlott gólváltás után is megőrizte.

A nap egyetlen hosszabbításba torkolló meccsét Los Angelesben vívták, ahol a King a 2–2-es rendes játékidő után végül szétlövéssel múlta felül a Nashville Predatorst. A Predatorsnál a svájci Roman Josi góllal és gólpasszal vitte a prímet – ő egyenlített a harmadik harmadban, ám ez csak az egy pontra volt elég. A Kings ugyanis Adrian Kempe révén háromból egy rávezetését értékesítette a szétlövésben, ezzel megnyerte a találkozót.

NHL

ALAPSZAKASZ

