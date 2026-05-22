Szöllősi György: Újra lesz Ezüstcipő és Bronzcipő, a legjobb női góllövőket is díjazzák

2026.05.22. 14:36
Szöllősi György elmondta: a következő idény végén jönnek az újítások (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
European Sports Media Aranycipő ESM Szöllősi György Nemzeti Sport reform
A május 30-i Bajnokok Ligája-döntő kapcsán adott interjút a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában a European Sports Media elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György, aki a beszélgetés során elmondta: az európai labdarúgó-bajnokságok legjobb góllövőjének járó Aranycipő-díj a jövő évtől megújul: újra átadják az Ezüstcipő- és a Bronzcipő-elismerést is.

„A European Sports Media közgyűlését a BL-döntő helyszínén, a Puskás Arénában rendezett Football Forum Hungary keretén belül tartottuk meg, és akkor bíztak meg azzal, hogy miként lehetne újragondolni ezt a díjat, presztízsét még jobban megerősíteni, s az őt megillető szintre emelni. A tegnapi online találkozónkon – amelyen ott volt többek között a La Gazzetta dello Sport, a Kicker és Marca képviselője – meg is születtek a döntések. Újraalapítottuk az Ezüstcipőt és a Bronzcipőt, így a 2026–27-es idényben már a második és a harmadik helyezettet is díjazzuk, illetve szintén történelmi fejlemény, hogy a női Aranycipőt is életre hívtuk – számolt be az újdonságokról Szöllősi György.

„Az Aranycipő-elismerés 1968 óta egy rövidebb megszakítással létezik, mi, magyarok jól emlékszünk arra, hogy valamikor ezüst- és bronzcipőt is kiadtak a második és a harmadik helyezettnek. Van is több ezüstcipősünk, de bronzcipősünk is. Érdekesség, hogy ha korábban alapították volna meg ezt a díjat, akkor tizenvalahány magyar megkapta volna, Schlosser Imrétől Deák Ferencen és Puskás Ferencen át Zsengellér Gyuláig.”

A műsorban az is elhangzott, hogy bár voltak reformtervek, a szisztéma ugyanaz maradt: az UEFA rangsora szerinti öt legnagyobb bajnokságban szerzett gólok duplán számítanak, a hatodiktól a huszonkettedik helyezettig – ide tartozik az NB I is – is másfélszeres a szorzó, míg a huszonkettediktől lefelé egyszeres – a nőknél ugyanígy lesz. 

„A 2025–2026-os Aranycipőt Harry Kane nyerte, ezt szeptemberben Münchenben, a Bayern és a Kicker szervezésében fogjuk átadni. A következő idénytől jönnek az újítások, amelyekben az egyik legrégebbi, legnagyobb múltú európai sportlapként a Nemzeti Sport is szerepet játszik” – fogalmazott lapunk főszerkesztője.

 

