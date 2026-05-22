Labdarúgó NB I: az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata

2026.05.22. 14:27
Az MTK és a Puskás Akadémia lett az NB I két legnépszerűbb csapata (Fotó: Getty Images)
Az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB I-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség kritériumai alapján.

A magyar szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve a szurkolóik viselkedése – hazai és idegenbeli környezetben – határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a lista élmezőnyében.

A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett a Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC épphogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról. Az NB II-ben a Tiszakécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.

A SPORTSZERŰSÉGI RANGSOR ÉLMEZŐNYE
NB I
1. MTK Budapest 7.91 átlagpontszám 
2. Puskás Akadémia FC 7,88 
3. Kisvárda Master Good 7.82

NB II
1. Tiszakécskei LC 7.86 átlagpontszám 
2. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 7.78 
3. Karcagi SC 7.72

 

