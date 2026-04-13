NHL: lemaradt a rájátszásról az Islanders, életben maradt a Capitals reménye

Washingtonban könnyen lehet, hogy történelmi pillanatokat éltek át a szurkolók: a Capitals 3–0-ra legyőzte a Pittsburgh Penguinst egy olyan mérkőzésen, amely akár Alekszandr Ovecskin utolsó hazai fellépése is lehetett. A 40 éves legenda – aki 929 góljával minden idők legeredményesebb játékosa – még nem döntött a folytatásról. A közönség mindenesetre egyértelmű üzenetet küldött: „Még egy évet!”

A meccs hőse Connor McMichael volt két góllal és egy gólpasszal, míg Logan Thompson 24 védéssel zárt kapott gól nélkül. A Capitalsnak azonban még így is szüksége van egy győzelemre a záró fordulóban, és riválisai botlására, hogy bejusson a rájátszásba.

A Montreal Canadiens 4–1-re megverte a New York Islanderst, ezzel matematikailag is kiejtve a New York-i csapatot. Nick Suzuki góllal és gólpasszal átlépte a 100 pontos határt az idényben. A Canadiens több játékosa is kiemelkedett: Ivan Demidov, Alex Newhook és Zachary Bolduc is betalált, míg Lane Hutson három asszisztot osztott ki. Az Islanders eközben hat vereséget szenvedett az utolsó hét meccséből, ami végzetesnek bizonyult.

Hang this one in the Museum of Fine Arts too#GoHabsGo

A Boston Bruins 3–2-re győzött a Columbus Blue Jackets ellen, ezzel megszakította ötmeccses vereségsorozatát. A győztes gólt Mark Kastelic szerezte, míg Sean Kuraly három ponttal villogott korábbi csapata ellen. A Columbus helyzete ezzel rendkívül nehézzé vált: jelenleg a rájátszás határán kívül áll, és már nem a saját kezében van a sorsa.

A New Jersey Devils hosszabbítás után 4–3-ra győzte le az Ottawa Senatorst. A mérkőzés hőse Nico Hischier volt, aki két gólt szerzett, köztük a győztest emberelőnyben. A Devils a harmadik harmadban még hátrányban volt, de Dawson Mercer emberhátrányos góljával egyenlített, mielőtt Hischier lezárta volna a találkozót.

A Vancouver Canucks szintén 4–3-ra nyert az Anaheim Ducks ellen hosszabbításban. Marco Rossi mindössze 9.5 másodperccel a vége előtt ütötte be a győztes gólt, ezzel megakadályozva, hogy a Ducks bebiztosítsa rájátszásbeli helyét. Az Anaheim így még nem dőlhet hátra, bár továbbra is jó helyzetben van.

Cutter Gauthier becomes the 4th player in Ducks history to score 40 goals in a season

A Calgary Flames 4–1-es sikert aratott a Utah Mammoth felett, és tovább nyújtotta hazai veretlenségi sorozatát. Brayden Pachal egy góllal és két assziszttal segítette csapatát, míg Dustin Wolf 28 védéssel járult hozzá a győzelemhez.

NHL

ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Pittsburgh Penguins 3–0

New York Islanders–Montreal Canadiens 1–4

Columbus Blue Jackets–Boston Bruins 2–3

New Jersey Devils–Ottawa Senators 4–3 – hosszabbításban

Anaheim Ducks–Vancouver Canucks 3–4 – hosszabbításban

Calgary Flames–Utah Mammoth 4–1