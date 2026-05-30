Budapesti futball-láz – az Arsenal és a PSG drukkerei is kiválóan érzik magukat



Mégis, ami igazán különlegessé teszi az élményt, az a külföldi drukkerek eksztázisa. Stábunk több PSG- és Arsenal-drukkerrel is interjút készített, s bár úgy hírlik, előbbi ultrái a hevesebbek, a szurkolói zónában egyértelműen a londoniak szerelmesei voltak fölényben: ők voltak többen és ők énekeltek hangosabban – na meg folyamatosan.



Több Arsenal-drukker is úgy vélte, amennyiben csapata nyer a BL-döntőben, története legsikeresebb idényét zárja, s a 2004-es „legyőzhetetleneket” is túlszárnyalja. Kiderült továbbá, hogy hiába az általános hazai vélekedés, miszerint iszonyatosan drága egy meccsélménnyel, repjeggyel, szállással tarkított hétvége az Arsenal- és PSG-szurkolóknak, nekik ez nem jelent gondot, ha a kedvenc klubjukról van szó. Egy Arsenal-rajongó úgy fogalmazott, sokat költ pár nap alatt, de csapata húsz éve volt legutóbb BL-döntőben ezelőtt, így mindez egyáltalán nem érdekli, az élmény sokkal fontosabb…



A fesztivál a döntő napján 10 és 22 óra között látogatható, azok a szurkolók, akik nem jutottak be a Puskás Arénába, a Hősök tere óriáskivetítőjét nézve is egyedi hangulatban élvezhetik a mérkőzést.

A jó hangulatot egyébként számos, a világhálóra feltöltött szurkolói videó is bizonyítja, ezekből mutatunk meg néhányat, a PSG–Arsenal BL-döntő 18 órakor kezdődik majd a Puskás Arénában.

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!