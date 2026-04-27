NHL: Gretzky meze ismét hokitörténelmi áron kelt el

A vasárnapi aukción a mez 2.8 millió dollárért, átszámítva csaknem 870 millió forintért talált gazdára. Gretzky ebben játszott a profi liga 38 évvel ezelőtti döntős párharcának negyedik meccsén, amelyen az Oilers lezárta a Boston Bruins elleni sorozatot, és a „The Great One” negyedik, egyben utolsó NHL-bajnoki címét szerezte az együttessel.

Az amerikai sajtóbeszámolók kiemelték, hogy ugyanezt a 99-es számú Gretzky-mezt egyszer már – 2022 júniusában – ugyancsak árverésre bocsátották, akkor is rekordáron, de a mostani összegnek a feléért, 1.4 millióért vették meg.