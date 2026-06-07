Antonelli vezet Hamilton és Hadjar előtt; Leclerc összetörte a Ferrarit; piros zászló van érvényben – élő
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Monacói Nagydíj versenyén. Mellőle Max Verstappen rugaszkodhat el, a második soron Lewis Hamilton és Charles Leclerc, míg a harmadikon Isack Hadjar és George Russell osztozik. Arról, hogy miként alakul az egyik legnagyobb presztízsű futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|8.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|10.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|11.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
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