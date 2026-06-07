Nemzeti Sportrádió

Antonelli vezet Hamilton és Hadjar előtt; Leclerc összetörte a Ferrarit; piros zászló van érvényben – élő

H. L.H. L.
2026.06.07. 14:32
Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Monacói Nagydíj Formula–1
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Monacói Nagydíj versenyén. Mellőle Max Verstappen rugaszkodhat el, a második soron Lewis Hamilton és Charles Leclerc, míg a harmadikon Isack Hadjar és George Russell osztozik. Arról, hogy miként alakul az egyik legnagyobb presztízsű futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

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MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
  3.Lewis HamiltonbritFerrari
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
  6.George RussellbritMercedes
  7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
  8.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
  9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
13.Nico HülkenbergnémetAudi
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
16.Gabriel BortoletobrazilAudi
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
19.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

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