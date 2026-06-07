„Leáll vagy én állítsam le?” – Crina Pintea szóváltásba keveredett egy román újságíróval a CSM vesztes BL-elődöntője után
„A Városháza csapata katasztrofális szezont zárt, egyetlen hazai trófeát sem nyert, a final fourban pedig alárendelt szerepet játszott a Metzcel szemben. Ez a klub elmúlt évtizedének leggyengébb idénye” – írja a Prosport. A portál idézi Bojana Popovics vezetőedzőt is, aki szerint csapata mentálisan nem volt felkészülve ilyen nyomásra.
A Digi Sport televízió háttérműsorában is a csapatot pénzelő városvezetés kapta a legtöbb kritikát. Radu Naum műsorvezető szerint komoly eredményekhez világos stratégiára lenne szükség, de az infrastruktúra hiánya miatt is gúnyolta a Polgármesteri Hivatalt. “Kolosszális szégyen, Bukarestnek kellene már egy nagy, modern sportcsarnok. Viccelődve, azt javasolnám a magyaroknak, hogy adják nekünk a régi csarnokukat” – mondta Naum, aki alighanem a Papp László Arénára gondolt.
A Gazeta Sporturilor a mérkőzés mellett az azt követő sajtótájékoztatót is kudarcnak nevezi, miután a CSM beállója, Crina Pintea kikérte magának a Nagybányáról érkezett román újságíró kérdéseit, aki a Popoviccsal való viszonyáról és a klub anyagi helyzetéről próbálta faggatni a játékost.
„Az edző jobbról-balról próbált nyugtatni téged a mérkőzés közben, most meg két méterre ülsz tőle. Mi történt? Elvesztettétek a bajnokságot, a kupát és ma is kikaptatok. Anyagi gondok vannak a klubnál?” – hangzott el a kérdésözön (a videón 25.45 perctől), amelyet Pintea határozottan félbe is szakított. „Leáll? Vagy én állítom le! Nem a botrányért vagyunk itt, ha azt keresi. Ha mondanivalóm van az edzőmnek, neki mondom el. Nem, nem nyugtatni akart, nagyon akartunk nyerni. Elegem van ebből! Jó lenne a szép dolgokat is látni, nem csak botrányt keresni” – reagált a bukaresti játékos. Az újabb kérdésre, miszerint a bukaresti vezetés ilyen eredmények után is hajlandó-e pénzelni a csapatot, Pintea visszakérdezett: „Azt hiszi, ez egy nekem szóló kérdés?”
A sajtótájékoztató román nyelvű kérdéseit teljesen kisajátító újságíró viselkedése Pintea mellett romániai kollégáit is kiborította. A mérkőzést közvetítő Prima Sport kommentátora számon is kérte a viselkedését, mondván: a viselkedése szégyent hozott a többi akkreditált újságíróra (a videón 32.50 perctől).
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME
ELŐDÖNTŐ
METZ HANDBALL (francia)–CSM Bucuresti (román) 32–27 (17–13)
Budapest, MVM Dome, 18 500 néző. Vezette: Hansen, Madsen (dánok)
METZ: BUNDSEN 2 – Granier 3, Grandveau 2, NGOMBELE, BOUKTIT 8 (5), Axnér 3, VALENTINI 7. Csere: Novotná (kapus), Albek 3 (1), Zaadi 1, Borg 3, Vámos P. Edző: Emmanuel Mayonnade
CSM: Eriksson – Östergaard 4 (3), MASZLOVA 7 (1), Omoregie 3, Brnovics 2, Jaukovics 2, Friis 3. Csere: Moreschi (kapus), Anna M. Hansen 1, Freriks, Pintea 3, Szöke 2, Smits. Edző: Bojana Popovics
Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–3. 14. p.: 6–6. 19. p.: 9–6. 23. p.: 13–9. 28. p.: 16–11. 36. p.: 19–16. 45. p.: 25–18. 52. p.: 28–22. 55. p.: 31–23.
Kiállítások: –, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Emmanuel Mayonnade: – Tavaly ilyenkor nagyon szomorúak voltunk, negyvenöt percen át jól álltunk az Odense ellen, aztán kikaptunk. Kicsit féltünk is ettől a hétvégétől, hogy újra itt kell lennünk, néhány dolgot meg kellett változtatnunk az előző évhez képest. A lányok eddig is nagyon jó munkát végeztek, de korábban nem tudták maximálisan kiadni a tudásukat itt. Rá kellett jönnöm, mi hiányzik és hogyan lehet ezt véghez vinni, végre sikerült.
Bojana Popovics: – A Metz megérdemelten jutott be a döntőbe, rengeteg mindenben nőtt fölénk. Nem kezdtünk rosszul, de már kezdetben sem éreztem azt a szellemiséget a csapaton, amit elvártam. Egy kicsit jobban kellett volna élveznünk a meccset, kevésbé túlgondolni. Ez az egyetlen, amiért csalódtam a csapatomban, egyébként büszke vagyok, bízom benne, hogy vasárnap jobban kézilabdázunk.