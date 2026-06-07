„Leáll vagy én állítsam le?” – Crina Pintea szóváltásba keveredett egy román újságíróval a CSM vesztes BL-elődöntője után

„A Városháza csapata katasztrofális szezont zárt, egyetlen hazai trófeát sem nyert, a final fourban pedig alárendelt szerepet játszott a Metzcel szemben. Ez a klub elmúlt évtizedének leggyengébb idénye” – írja a Prosport. A portál idézi Bojana Popovics vezetőedzőt is, aki szerint csapata mentálisan nem volt felkészülve ilyen nyomásra.

A Digi Sport televízió háttérműsorában is a csapatot pénzelő városvezetés kapta a legtöbb kritikát. Radu Naum műsorvezető szerint komoly eredményekhez világos stratégiára lenne szükség, de az infrastruktúra hiánya miatt is gúnyolta a Polgármesteri Hivatalt. “Kolosszális szégyen, Bukarestnek kellene már egy nagy, modern sportcsarnok. Viccelődve, azt javasolnám a magyaroknak, hogy adják nekünk a régi csarnokukat” – mondta Naum, aki alighanem a Papp László Arénára gondolt.

A Gazeta Sporturilor a mérkőzés mellett az azt követő sajtótájékoztatót is kudarcnak nevezi, miután a CSM beállója, Crina Pintea kikérte magának a Nagybányáról érkezett román újságíró kérdéseit, aki a Popoviccsal való viszonyáról és a klub anyagi helyzetéről próbálta faggatni a játékost.

„Az edző jobbról-balról próbált nyugtatni téged a mérkőzés közben, most meg két méterre ülsz tőle. Mi történt? Elvesztettétek a bajnokságot, a kupát és ma is kikaptatok. Anyagi gondok vannak a klubnál?” – hangzott el a kérdésözön (a videón 25.45 perctől), amelyet Pintea határozottan félbe is szakított. „Leáll? Vagy én állítom le! Nem a botrányért vagyunk itt, ha azt keresi. Ha mondanivalóm van az edzőmnek, neki mondom el. Nem, nem nyugtatni akart, nagyon akartunk nyerni. Elegem van ebből! Jó lenne a szép dolgokat is látni, nem csak botrányt keresni” – reagált a bukaresti játékos. Az újabb kérdésre, miszerint a bukaresti vezetés ilyen eredmények után is hajlandó-e pénzelni a csapatot, Pintea visszakérdezett: „Azt hiszi, ez egy nekem szóló kérdés?”

A sajtótájékoztató román nyelvű kérdéseit teljesen kisajátító újságíró viselkedése Pintea mellett romániai kollégáit is kiborította. A mérkőzést közvetítő Prima Sport kommentátora számon is kérte a viselkedését, mondván: a viselkedése szégyent hozott a többi akkreditált újságíróra (a videón 32.50 perctől).