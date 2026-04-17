NHL: az Oilers kiütötte a Canucksot, véget ért az alapszakasz

A hazaiaknál Matt Savoie élete első NHL-es mesterhármasát szerezte, míg Connor McDavid négy gólpasszal búcsúztatta az alapszakaszt, amelynek egyéni pontversenyét 138 egységgel megnyerte. Colton Dach egy góllal és egy assziszttal járult hozzá a sikerhez, Ryan Nugent-Hopkins és Josh Samanski szintén betalált. Az Oilers kapujában Connor Ingramnak mindössze 11 védés is elegendő volt a sima győzelemhez.

Az Edmonton ezzel kiharcolta a pályaelőnyt a rájátszás első körére, amelyben az Anaheim Ducks lesz az ellenfele a magyar idő szerint kedd hajnalban kezdődő, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban.

A Vancouver részéről az újonc Ty Mueller megszerezte pályafutása első NHL-gólját, Kevin Lankinen pedig 29 védéssel és egy gólpasszal zárt.

Izgalmas végjátékot hozott a Ducks és a Predators összecsapása. A vendégek részéről Troy Terry harcolt ki egy kiállítást, majd az emberelőnyös helyzetből 2:54 perccel a vége előtt megszerezte a győztes gólt.

Az Anaheimnél Cutter Gauthier, Jackson LaCombe, Alex Killorn és Tristan Luneau is eredményes volt, Mikael Granlund három, John Carlson két asszisztot jegyzett. A Ducks nyolc év után jutott be újra a rájátszásba.

A Nashville-ben Steven Stamkos két gólt és egy gólpasszt szerzett, Filip Forsberg duplázott, Juuse Saros pedig 35 védéssel zárt, de csapata így is vereséget szenvedett.

— NHL (@NHL) April 17, 2026

Emlékezetes bemutatkozással segítette győzelemhez a Calgaryt Arszenyij Szergejev, aki első NHL-meccsén 27 lövést hárított, köztük több látványos védéssel.

A Flames góljait Morgan Frost, Zayne Parekh és Joel Farabee szerezték, Zach Whitecloud pedig két gólpasszt adott. A Calgary egymás után másodszor marad le a rájátszásról.

A Kingsnél Quinton Byfield volt eredményes, de a Los Angeles így is megszerezte a Nyugati főcsoport második szabadkártyás helyét, és a ligaelső Colorado Avalanche ellen kezdi a rájátszást.

— NHL (@NHL) April 17, 2026

A St. Louis Blues győzelemmel zárta az alapszakaszt, miután Robert Thomas pályafutása második mesterhármasát érte el a Utah ellen.

A mindent eldöntő találatot az újonc hátvéd, Logan Mailloux szerezte kevesebb mint három perccel a vége előtt. Pavel Bucsnevics is betalált, Dylan Holloway két gólpasszt adott, Joel Hofer pedig 20 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Utah részéről Lawson Crouse, Kailer Yamamoto és Michael Carcone volt eredményes. A csapat a Vegas Golden Knights ellen kezdi meg a rájátszást.

A San Jose fiatal sztárja, Macklin Celebrini történelmet írt: egy góllal és két gólpasszal 115 pontos alapszakaszig jutott, amivel megdöntötte Joe Thornton klubrekordját.

A Sharks könnyedén győzte le a Winnipeget, William Eklund (1 gól, 2 assziszt) és Will Smith (1 gól, 1 assziszt) is kiemelkedően teljesített, Alex Nedeljkovic pedig 25 védéssel zárt.

A Jets egyetlen gólját Cole Koepke szerezte, a csapat sorozatban négy vereséggel fejezte be az idényt.

NHL

ALAPSZAKASZ

Utah Mammoth–St. Louis Blues 3–5

Nashville Predators–Anaheim Ducks 4–5

Winnipeg Jets–San Jose Sharks 1–6

Calgary Flames–Los Angeles Kings 3–1

Edmonton Oilers–Vancouver Canucks 6–1

Colorado Avalanche–Seattle Kraken 2–0