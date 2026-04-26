„A rájátszásért élek” – LeBron James vezérletével tarol a Lakers; söprésre áll a címvédő OKC

A HÉT DÍJAZOTTJAI

A rájátszás kezdetével az NBA napról napra haladva elkezdte kiosztani az alapszakasz legjobbjainak járó díjakat. Az egyáltalán nem nevezhető meglepetésnek, hogy a legjobb védekező játékos Victor Wembanyama lett. A francia fölénye viszont példa nélküli. Az 1982-ben bevezetett díj történetében Wembanyama az első, aki mind a száz voksot besöpri az újságírók és tévés szakkommentátorok szavazásán. A 22 éves sztár – aki a legfiatalabb kitüntetett ebben a kategóriában – Chet Holmgrent (Oklahoma City Thunder), valamint Ausar Thompsont (Detroit Pistons) előzte meg. Tavaly is ő volt a favorit sokáig, de sérülés miatt végül nem lehetett jelölt a díjra.

A 224 centis center a napokban véget ért alapszakasz során meccsenként átlagosan 3.08 dobást blokkolt; 2023-as NBA-bemutatkozása óta uralja a vonatkozó rangsort.

Wembanyama az MVP-szavazás három legjobbja közé is bekerült, ellentétben az alapszakasz legtöbb pontját szerző Luka Donciccsal, aki a ponttermelésért azért kapott egy trófeáját.

A legjobb hatodik ember szintén a Spursből került ki. Keldon Johnson a padról érkező játékosok közül a második legtöbb pontot és a második legtöbb lepattanót szerezte, továbbá negyedik volt pluszmínusz mutatóban, mellett megdöntötte a San Antonio franchise rekordját a padról érkező pontok tekintetében. Dell Curry (1994) után ő az első játékos, aki úgy nyerte el a díjat, hogy csapata mind a 82 meccsén pályára lépett, de egyszer sem kezdett.

„Részt akartam venni valami különlegesben itt, San Antonióban” – mondta Johnson az ESPN-nek, miután kiderült, hogy ő a nyertes. „Tudtam, hogy a cserepadról való beállás valószínűleg a legjobb lehetőségem arra, hogy segítsem a csapatot. Eleinte nehéz volt. Le kellett küzdenem az egómat, és a csapatot kellett előtérbe helyeznem. Utána már csak a csillagos ég volt a határ.”

Wembanyama így méltatta csapattársát: „Véleményem szerint ő hozott a legtöbb áldozatot a csapatban, ha a statisztikákat és a játékidőt nézzük, mindenkit felülmúlt a csapatban, mert ő a csapat lelke.”

NYUGATI CSOPORT

LOS ANGELES LAKERS (4.)–HOUSTON ROCKETS (5.) 3–0

Nincs Luka Doncic és Austin Reaves? Nincs gond, van LeBron James, aki az első meccsen 19 pontos, 13 gólpasszos dupla duplát ért el, majd 28 pontot szerzett a másodikon, a Lakers pedig mindkét hazai meccsét behúzta. LeBron James harmincszor nyerte meg az első mérkőzést csapatával egy rájátszás sorozatban, ebből 28-szor győzött a párharcban is.

Az első meccsen Bronny James négy percet kapott, ezzel az NBA történelmének első apa-fia duója lettek, akik ugyanazon a rájátszásmeccsen pályára léptek. LeBron James így élte meg ezt a pillanatot: „Egy PO-mérkőzésen a pályán álltam a fiammal? Ez valószínűleg a legőrültebb dolog, ami valaha történt velem a karrierem során... Anyámnak alkalma nyílt arra, hogy a rájátszás során a fiát és az unokáját is láthassa. Ez őrület.”

James mellett az első párharcon Luke Kennard volt a Lakers hőse. Az Atlantától érkező játékos az első meccs legjobb ponttermelője volt 27 ponttal, a másodikon pedig 23-ig jutott. A Houstonnál a párharc első felvonásán nem játszott Kevin Durant, a másodikon csapata legjobbjaként 23 pontot szerzett, a Rockets mindkét meccsen 100 pont alatt maradt. James szerint nem elégtétel számára, hogy limitálták KD-t: „Egyáltalán semmit nem jelent. Ez csak még dühösebbé fogja tenni a harmadik mérkőzés előtt. Nincs benne semmi elégtétel.”

Durant 2019-ben hagyta el a Warriorst, azóta 13 mérkőzést és mindössze két párharcot nyert a rájátszásban, míg Russell Westbrook 15 mérkőzést, és két párharcot húzott be csapatával. A Houston 2020-ban 4–1-es Lakers elleni vereség után elengedte James Hardent és Russell Westbrookot a magas draftcetlikért, azonban az újraépítkezés után hat évvel ismét itt tartanak

„Nem tudom, hányszor lesz még alkalmam a karrierem során a rájátszásban pályára lépni. Szóval… a fenébe is, én ezért azért élek. A rájátszásért élek.”

– vallotta LeBron James, aki az első két meccsen elért teljesítménye miatt sem szégyenkezhet, de a harmadik találkozón még ezt is sikerült felülmúlnia. A Lakers James 13 másodperccel a vége előtt szerzett triplájával mentette hosszabbításra a meccset, amelyben aztán harmadszor is legyőzte a Rocketset. James 29 pontot és 13 lepattanót szerzett. Az NBA csapatok a legutóbbi 29 évben 1713–1-re álltak, amikor legalább hat ponttal vezettek harminc másodperccel a mérkőzés vége előtt a rájátszásban. A Rockets szenvedte el a második ilyen vereséget.

LeBron Jamesnek rájátszásgyőzelmek tekintetében (187) beértea Chicago Bullst. LeBron ráadásul kiosztott egy gólpasszt Bronnynak, ezzel meg lett az első apa-fia páros kosár a rájátszásban is. Bronny mindkét mezőnykosara sikeres volt, több pontot szerzett (5), mint a Houston összes csereembere együttesen (3).

A felvezető cikkünkben mi is a Houston továbbjutását tippeltük és így tett az ESPN 16 szakértőjéből 15, most pedig 3–0-ra vezet a párharcban a Lakers.

DENVER NUGGETS (3.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) 1–2

Az első kör egyik legizgalmasabb párharcaként indult, de a Nuggets a vártnál magabiztosabban hozta az első hazai meccsét. A büntetővonalról hibátlan (16/16) Jamal Murray 30 ponttal zárt, Jokics 25 ponttal, 13 lepattanóval és 11 assziszttal érte el a tripla dupláját.

A másodikon is 19 ponttal vezetett a Denver, de a Timberwolves még a nagyszünetre visszajött. A szoros végjáték végül a vendégeknek kedvezett, akik ezzel egyenlítettek a párharcban. Anthony Edwards 30, Randle 24 ponttal zárt a párharcot kiegyenlítő minnesotai csapatban, a Nuggetsben Murray 30 pontot, Jokics 24 pontot és 15 lepattanót szállított. Jaden McDaniels több Nuggets-játékost is rossz védőnek nevezett például Jokicsot, Murrayt, Aaron Gordont, Tim Hardawy Jr-t és Cam Johnsont. Utóbbi így válaszolt: „Egyszerűen csak sokat beszélnek. Egész szezonban, az egész sorozatban. Hadd beszéljenek. Hadd mondjanak el mindent, amit a szívükön van.”

Az arcoskodás nem sült el rosszul. Ugyanis az első minnesotai mérkőzésen a Wolves ismét megmutatta fojtogató védekezését, az első negyedben franchise rekordot jelentő 11 pontot engedett. Rudy Gobert ezúttal is remekül limitálta Nikola Jokicsot, a szerbnek a 26 mezőnydobásából csak hét volt sikeres, de Jamal Murray is árnyéka volt önmagának 17 kísérletéből csak öt talált be. A Denver három mérkőzésen 109 triplát dobott rá, ebből csak 33 talált be, ami 30 százalékos pontosságot jelent. McDanielsnek ellenben 13 mezőnykosarából kilenc sikeres volt, húsz pontos, tíz lepattanós dupla duplával zárta a harmadik mérkőzést. A Denver szenvedését jól mutatja, hogy kevesebb sikeres mezőnykosara (28) volt, mint büntetője (32). Jokics 21-szer játszott a PO-ban Gobert ellen, ezeken a meccseken a szerb mínusz hatos pluszmínusz mutatóval rendelkezik, míg a francia plusz 63-assal.

SAN ANTONIO SPURS (2.)–PORTLAND TRAIL BLAZERS (7.) 2–1

Hét év után tért vissza a rájátszásba a San Antonio, ehhez mérten a játékosok kiöltöztek a párharc első mérkőzése előtt. De nem csak a játékosok adtak bele mindent a pályán, hanem a lelátón lévő szurkolókon is látszódott a rájátszás hangulata.

Victor Wembanyama egyáltalán nem volt megilletődve, már a félidőben 21 pontig jutott, ami új rekord egy játékostól az első rájátszásmérkőzésén. A francia végül 35 ponttal zárt, ez pedig Tim Duncant megelőzve rekord a Spurs történelmében. 2000 óta ez az ötödik legjobb ponttermelés egy PO-bemutatkozó mérkőzésen. Az alapszakasz legjobb védőjének megválasztott francia természetesen a rájátszásban is megcsillogtatta tudást: a Portland 11 próbálkozásból egyszer sem talált be, amikor Wembanyama volt az első számú védő. A francia teljesítményének árnyékában Deni Avdija is 30 pontos, 10 lepattanós dupla duplát termelt első rájátszásmérkőzésén.

A második meccs második negyedében viszont megsérült Victor Wembanyama. A Spurs a negyedik negyedben így is 14 ponttal vezetett, de a találkozót 27–10-es rohammal zárta a Portland, így elvette a San Antonio pályaelőnyét. A 224 centiméter magas francia agyrázkódást szenvedett, a Spurs követte az ilyenkor kötelező protokollt.

Wembanyama nélkül sem volt gond Portlandben, a Spurs visszavette a pályaelőnyt. A San Antonio 52 lepattanót gyűjtött, Stephon Castle 33 pontot szerzett, míg a padról érkező Dylan Harper 27 ponttal zárt. A vasárnap esti negyedik mérkőzésen már minden bizonnyal Wembanyama is visszatérhet, így a hazai botlás ellenére a Spursnek jó esélye van arra, hogy öt meccsen kiharcolja továbbjutást.

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–PHOENIX SUNS (8.) 3–0

Nem tartogatott sok izgalmat az OKC és a Phoenix párharcának első három meccse. A címvédő az elsőn 35, a másodikon 13 ponttal verte a Sunst. SGA az első meccsen a negyedik negyedet már kiülte, így is eljutott 25 pontig elsősorban a remek büntetőzésének (15/17) köszönhetően, másodikon pedig 37 pontot szórt. A második találkozón az OKC győzelme vezéráldozatottal járt, ugyanis kidőlt az alapszakaszban is csak 33 meccsen bevethető Jalen Williamsnek megsérült a bal combhajlító izma. A Thunder Williams nélkül 39–10-es mérleget ért el az alapszakaszban.

Hiába Williams hiánya, az első phoenixi mérkőzés se hozott változást. 51–50-re még vezetett a második negyedben a Suns, a szünetig 12–2-es rohanást hozott az OKC. A címvédő ezt követően négy pontnál közelebb nem engedte ellenfelét, és simán behúzta a harmadik meccset is. A Thunderben csak egy játékos jutott 15 pont fölé, Shai Gilgeous-Alexander, aki 18 mezőnydobásából 15-t bedobva 42 pontot termelt.

A HÉT VERSENYZŐJE

Michael Jordan uralta a kosárlabdapályát, általános igazgatóként azonban nem váltotta meg a világot. Ellenben a 2020-ban beszállt a NASCAR világába, az idei idényben pedig a 2023-ban érkező Tyler Reddickkel sikert sikerre halmoz. A hétvégén az eddigi kilenc futamból ötödször diadalmaskodó Reddicknek ezúttal is az elsők között gratulált Jordan, aki folyamatosan a boxutcából figyeli a versenyeket. Jordannek ez a győzelem különösen örömteli volt, mert legyőzte az üzlettársát Denny Hamlint.

„Denny ellen versenyeztünk, ezért nagyon szerettem volna legyőzni, mert tudom, hogy kicsit később jócskán egymásnak fogunk esni. Jó verseny volt. Amikor kezdett kifogyni az üzemanyagunk, nem tudtam, mi történik, de a 23XI összes versenyzője jól vezetett ma. Mind a négy autónk a top 15-ben végzett, ami sokat elárul a programról. Ez a srác tűzbe jött. Nem is tudom, mit mondjak. Nem tudom, hogy le tudom-e hűteni. Hihetetlen. Az utolsó pár kör hihetetlen volt, és büszke vagyok rá. Büszke vagyok az egész csapatra” – mondta Jordan mosolyogva a NASCAR on FOX műsorban. Reddick már több mint száz ponttal vezeti a bajnokságot.

KELETI FŐCSOPORT

DETROIT PISTONS (1.)–ORLANDO MAGIC(8.) 1–2

Hiába a keleti első kiemelés, a Detroit rögtön az első mérkőzésen elvesztette a hazai pálya előnyét. Ez volt sorozatban 11. hazai PO-veresége a Pistonsnak. A párharc második meccsét már behúzta a Detroit így véget ért a 2008 óta tartó hazai nyeretlen sorozata. A 18 év után rájátszásmeccsen győzedelmeskedő Detroit kezdőjéből mindenki kétszámjegyű pontot szerzett, a legjobb a 27 pontot dobó Cade Cunningham volt, aki az első meccsen rájátszásbeli karrierrekordot jelentő 39 pontot szerzett.

A második meccsen a félidőben még 46–46 volt az állás, de a harmadik negyedet 38–16-ra hozta a Pistons, ez pedig elég is volt a győzelemhez. Az első orlandói mérkőzést is hozta a Magic, Paolo Banchero és Desmond Bane egyaránt 25-25 pontot szerzett, előbbinek továbbá 12 lepattanója és kilenc gólpassza is volt. Az Orlando a második negyed elejétől kezdve vezetett, az utolsó játékrészben 15 ponttal is. 1984 óta 13 nyolcadik kiemelt csapat szerzett 2–1-es vezetést az első kiemelt ellen, ebből ötnek sikerült a továbbjutás, legutóbb 2023-ban a Miaminak.

BOSTON CELTICS(2.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) 2–1

Az első meccsen nem volt kérdés, a Celtics 32 pontos győzelmet aratott a TD Gardenben. A legtöbb pontot szerző bostoni játékosnak, Jaylen Brownnak ez volt a 81. győztes rájátszámérkőzése, ami mindössze kettővel kevesebb, mint a Philadelphia teljes kezdőötösének (83). Brown mellett Tatumnek is jól sikerült a visszatérés, kevesebb, mint egy évvel az achillesín-szakadás után 32 perc alatt 25 pontot, 11 lepattanót és hét asszisztot jegyzett.

Nem volt ennek sok előjele, de a második meccsen a 76ers visszavágott. Az újonc VJ Edgecombe 30 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el, míg Tyrese Maxey 29 pontot tett be a közösbe, ellenben a Bostonban senki nem tudott fellépni a 36 pontos Brown mellé. Edgecombe Magic Johnsont megelőzve az NBA legfiatalabb játékosa lett, aki 30 pontot és tíz lepattanót jegyez egy PO-mérkőzésen.

Az első philadelphiai mérkőzésen ismét tündökölt a Brown, Tatum duó, mindketten 25 pontot szereztek. „Miután hazai pályán vereséget szenvedtünk, mindenképpen vissza akartunk térni és visszavágni. A rájátszásban nem veszíthetünk el két mérkőzést egymás után. Ez nagyon nehéz. Szóval ez egy hatalmas győzelem volt számunkra” – mondta Brown. A vakbélműtéten átesett Joel Embiid még mindig nem lépett pályára a párharcban, de van esély arra, hogy a negyedik meccsen már bevethető lesz.

NEW YORK KNICKS(3.)–ATLANTA HAWKS (6.) 1–2

Jól kezdődött a rájátszás a Knicksnek a Madison Square Gardenben: Jalen Brunson az első hat dobását elsüllyesztve 19 pontot termelt már az első negyedben, végül 28-cal zárt, mellette Karl-Anthony Towns 25 ponttal vette ki a részét a sikerből. A gondok ezután kezdődtek, a második New York-i találkozót ugyanis már az Atlanta húzta be.

A Knicks végig vezetett a második félidőben, három negyed után például 12 ponttal. A támadóidő bevezetése (1954) óta a Knicksnek 41-szer volt ekkora vagy nagyobb előnye az utolsó játékrész kezdetén rájátszásbeli mérkőzésen, és eddig csupán egyszer nem nyert. A drámai végjáték a Hawksnak kedvezett, amelyben CJ McCollum 32 pontot dobott. A 34 éves guard Trae Young helyett érkezett Atlantába és a MSG közönsége a személyében megtalálta az új főellenséget.

„Nem vagyok gazember, hanem egy rendes fickó, akinek két gyereke és egy felesége van. Szerintem ez csupán csodálat. Remek, lelkes szurkolók egy ellenséges környezetben. Ez szórakoztató, ez kosárlabda, ez a rájátszás, szerintem ez a tisztelet jele” – vélte az eset kapcsán McCollum. A Hawks az első atlantai meccset is egy ponttal húzta be. A győztes kosarat ismét McCollum szerezte, aki az első három meccsen 27 pontot, 3.7 leparranót és 2.7 asszisztot átlagolt a Knicks ellen. Az Atlanta tehát jól áll, de ebből nem veszi ki a részét a 2024-es 1/1-es Zaccharie Risacher, aki a három meccsen összesen két percet töltött pályán.

CLEVELAND CAVALIERS (4.)–TORONTO RAPTORS (5.) 2–1

Négy év után tért vissza a rájátszásba a Raptors, de az első két meccsen nem volt ebben sok köszönet. Az elsőn Donovan Mitchell 32, míg a padról beszálló Max Strus rájátszásbeli karrierrekordot jelentő 24 pontot szerzett. A másodikon ismét Mitchell vezette csapatát 30 ponttal, mellette Evan Mobley 25, James Harden pedig 28 pontig jutott. Mindössze negyedszer fordult elő a Cleveland történetében, hogy három játékos is legalább 25 pontot dob egy rájátszásmérkőzésen.

A Cavaliers a második mérkőzésen beállított egy NBA-rekordot is, ugyanis sorozatban 12-szer verték meg a Torontót a rájátszásban, ennél többet senki sem ért el egy csapat ellen. A sorozat még a 2016-os konferenciadöntőn kezdődött, ahol a Cavs elhozta az utolsó két meccset aztán a 2017-es és a 2018-as rájátszásban is söpörte a második körben a Raptorst. A sorozat viszont megszakadt Torontóban, köszönhetően elsősorban az egyaránt 33 pontig jutó Scottie Barnes, RJ Barrett duónak. Ők a harmadik torontói páros, akik egyazon rájátszásmeccsen legalább 30 pontot szereztek.